Comment obtenir des billets pour les éliminatoires de la Coupe du monde de l'UEFA 2026 : Italie contre Irlande du Nord, République tchèque contre République d'Irlande et plus encore

Six places pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont encore à pourvoir, et quatre d'entre elles seront attribuées aux équipes qui se seront qualifiées lors des barrages de l'UEFA en mars. Au total, seize équipes s'affronteront lors de douze matches qui se dérouleront sur six jours.

Dix des seize équipes participantes figurent dans le top 50 du classement FIFA, ce qui laisse présager des matchs très disputés sur tout le continent, du Pays de Galles à l'ouest à la Turquie à l'est, en passant par de nombreux autres pays.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour les barrages de l'UEFA, qui détermineront qui se rendra en Amérique du Nord l'été prochain, notamment comment obtenir des places et combien elles coûteront.

Quand ont lieu les qualifications européennes pour la Coupe du monde ?

Date Rencontre (CET) Billets Jeudi 26 mars Chemin A S/F : Pays de Galles vs Bosnie-Herzégovine (20h45) Billets Jeudi 26 mars Chemin A S/F : Italie vs Irlande du Nord (20h45) Billets Jeudi 26 mars Chemin B S/F : Ukraine vs Suède (20h45) Billets Jeudi 26 mars Chemin B S/F : Pologne vs Albanie (20h45) Billets Jeudi 26 mars Chemin C S/F : Turquie vs Roumanie (18 h) Billets Jeudi 26 mars Chemin C S/F : Slovaquie vs Kosovo (20 h 45) Billets Jeudi 26 mars Chemin D S/F : Danemark vs Macédoine du Nord (20h45) Billets Jeudi 26 mars Chemin D S/F : République tchèque vs République d'Irlande (20h45) Billets

Les huit vainqueurs des rencontres ci-dessus se qualifieront pour les quatre « finales de parcours », qui auront lieu six jours plus tard, le mercredi 31 mars.

Ces matchs détermineront les quatre équipes qui participeront à la Coupe du monde de la FIFA 2026 cet été.

Quel est le format des qualifications européennes pour la Coupe du monde ?

Les douze deuxièmes des groupes de qualification de l'UEFA participent aux barrages, ainsi que les quatre meilleurs vainqueurs de groupe de la Ligue des Nations de l'UEFA 2024/25, qui n'ont pas terminé premiers ou deuxièmes lors de la phase de qualification pour la Coupe du monde.

Les seize équipes qui participent aux barrages seront réparties en quatre groupes de quatre équipes chacun. Les matchs des barrages se joueront en demi-finales aller-retour, suivies de finales aller-retour.

À quoi faut-il s'attendre des qualifications européennes pour la Coupe du monde ?

Alors que l'Albanie, la Macédoine du Nord et le Kosovo tentent de se qualifier pour leur toute première phase finale de Coupe du monde, plusieurs grandes nations du football tentent de renouer avec leurs gloires passées, notamment l'Italie.

Étonnamment, l'Italie, quadruple championne du monde, n'a pas réussi à se qualifier pour les phases finales de la Coupe du monde 2018 ni 2022, et la pression monte sur le sélectionneur des Azzurri, Gennaro Gattuso, pour qu'il les fasse passer le cap cette fois-ci.

L'Italie est devenue une habituée des barrages ces derniers temps, tout comme la Suède, l'Ukraine et la République d'Irlande. Ces deux dernières n'ont pas participé à la Coupe du monde depuis plus de 20 ans et sont désespérées de faire à nouveau partie de la fête.

Comment acheter des billets pour les éliminatoires européennes de la Coupe du monde ?

Les fédérations nationales officielles de football sont souvent le premier endroit où vérifier la disponibilité des billets pour les matchs à venir. Cependant, les billets peuvent se vendre rapidement pour les matchs très médiatisés, tels que les barrages européens de la Coupe du monde.

De plus, les fans pouvaient/peuvent acheter des billets pour les barrages européens de la Coupe du monde sur le marché secondaire. StubHub est l'un des principaux détaillants pour ceux qui cherchent à acheter des billets par des canaux alternatifs. Il s'agit d'un revendeur légitime sur le marché de la revente de billets et d'un site sûr pour les fans qui souhaitent acheter des billets.

Combien coûtent les billets pour les éliminatoires européennes de la Coupe du monde ?

Les billets pour les éliminatoires européennes de la Coupe du monde sont disponibles à partir de 100 € pour le match Italie-Irlande du Nord, et jusqu'à 616 € pour la rencontre Turquie-Roumanie sur StubHub.

Il est important de noter que les prix des billets sur les marchés secondaires sont dynamiques. Ils sont fixés par les vendeurs individuels en fonction de la demande et peuvent fluctuer.

Si les billets sont proposés à partir de 87 €, il est possible que les prix soient plus élevés, en particulier pour les places premium ou les achats de dernière minute.

Lorsque vous envisagez d'acheter des billets, n'oubliez pas que les billets les moins chers sont souvent les premiers à être vendus. Comparez toujours les prix des différentes sections disponibles et assurez-vous de bien comprendre la disposition des places, en particulier si vous assistez au match en groupe.