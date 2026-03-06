La King's Cup of Champions, la plus prestigieuse compétition à élimination directe d'Arabie saoudite, bat son plein. Les demi-finales de cette année opposent les quatre grands clubs du royaume et les nouveaux challengers dans une lutte acharnée pour une place en finale historique.

Le tableau de cette année propose un El Clásico saoudien passionnant, Al Ahli s'apprêtant à accueillir Al Hilal à Djeddah. Dans le même temps, Al Kholood, la surprise du tournoi, affrontera le poids lourd Al Ittihad.

GOAL a compilé le guide définitif pour vous assurer une place dans les tribunes. Voici tout ce que vous devez savoir pour acheter dès maintenant vos billets pour les demi-finales de la Coupe du Roi.

Quand auront lieu les demi-finales de la Coupe du Roi ?

Les demi-finales de la Coupe du Roi 2025-26 sont actuellement prévues pour la mi-mars.

Date et heure Rencontre Lieu Billets Mercredi 18 mars 2026 (22 h) Al Kholood vs Al Ittihad Stade Al Hazm Club (Al-Rass) Billets Mercredi 18 mars 2026 (22h00) Al Ahli vs Al Hilal Stade Al Inma au KASC (Djeddah) Billets

Où acheter les billets pour les demi-finales de la Coupe du Roi ?

Le moyen le plus sûr et le plus fiable d'obtenir des billets pour les demi-finales de la Coupe du Roi est de passer par Webook, le partenaire officiel de la Fédération saoudienne de football et de la Ligue professionnelle saoudienne pour la billetterie.

La plupart des billets officiels des clubs seront distribués via cette plateforme. Les fans devront créer un compte et rejoindre des files d'attente virtuelles pendant les périodes de forte demande.

Cependant, en raison de l'énorme popularité de clubs tels que Al Hilal et Al Ittihad, les billets officiels sont souvent épuisés quelques minutes après leur mise en vente. Si vous constatez que les billets sont épuisés, la meilleure alternative est d'utiliser des sites de revente tels que Ticombo.

Combien coûtent les billets pour les demi-finales de la Coupe du Roi ?

Le prix des billets pour la Coupe du Roi varie en fonction du lieu et du profil des clubs participants. Les demi-finales connaissent généralement une légère augmentation des prix par rapport aux tours précédents, mais il existe toujours des options abordables pour les fans occasionnels. Actuellement, les billets les moins chers sont disponibles à partir d'environ 60 SAR sur les marchés secondaires, mais ils concernent généralement les tribunes supérieures ou les sections situées derrière les buts.

Voici un aperçu général des tranches de prix auxquelles vous pouvez vous attendre :

Entrée générale : 60 SAR - 150 SAR (meilleur rapport qualité-prix)

60 SAR - 150 SAR (meilleur rapport qualité-prix) Catégorie 1 (côté terrain) : 200 SAR – 450 SAR

200 SAR – 450 SAR Premium/Silver : 500 SAR – 900 SAR

500 SAR – 900 SAR Or/Hospitalité : 1 200 SAR – 3 500+ SAR (comprend l'accès au salon et la restauration)

Notez que pour un match très attendu comme Al Ahli contre Al Hilal, les prix sur des plateformes telles que Ticombo peuvent fluctuer en fonction de la demande. Si vous trouvez un billet dans votre budget, il est souvent préférable de l'acheter immédiatement plutôt que d'attendre la date du match.

Comment obtenir des billets pour les demi-finales de la Coupe du Roi ?

Pour obtenir ces billets, il faut user d'un peu de stratégie. Suivez ces étapes pour être sûr de ne pas manquer l'action :

Surveillez les canaux officiels : suivez la Fédération saoudienne de football (SAFF) et les clubs concernés (Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad) sur les réseaux sociaux. Ils annoncent généralement la date et l'heure exactes de la « mise en vente générale » via Webook. Inscrivez-vous à l'avance : créez votre compte sur Webook.com et Ticombo à l'avance. Cela vous fera gagner de précieuses secondes lorsque les billets seront mis en vente et que le trafic sur le site sera intense. Consultez le marché de la revente : si vous manquez la mise en vente initiale, rendez-vous directement sur Ticombo. Recherchez les formules d'hospitalité : si vous disposez d'un budget plus important et que vous souhaitez éviter le stress de la vente générale, recherchez les formules d'hospitalité ou « Gold ». Elles restent souvent disponibles plus longtemps que les places standard.

Tout ce que vous devez savoir sur le stade Al Inma

La demi-finale entre Al Ahli et Al Hilal se déroulera au stadeAl Inma, situé dans le prestigieux complexe King Abdullah Sports City (KASC) à Djeddah. Souvent considéré comme faisant partie du territoire Shining Jewel, ce site est réputé pour son ambiance électrique et ses installations ultramodernes.

Le stade est conçu pour offrir une vue imprenable depuis chaque siège, ce qui en fait l'un des meilleurs endroits d'Asie pour assister à un match de football. Il est équipé d'un système de climatisation moderne qui assure le confort des spectateurs même pendant les soirées chaudes de Djeddah. Pour les supporters qui se rendent au match, le stade est bien desservi par les principales routes, mais il est fortement recommandé d'arriver au moins deux heures avant le coup d'envoi.

Le complexe KASC dispose d'un vaste parking, mais celui-ci se remplit rapidement lors des grands matchs de coupe.

Si vous assistez au match Al Kholood vs Al Ittihad, qui se déroulera au stade Al Hazm Club à Al-Rass. Bien que plus petit et plus intime, il offre une sensation de « proximité avec le terrain » qui rend les surprises en coupe d'autant plus possibles.