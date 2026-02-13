Comment obtenir des billets pour la Ligue des champions 2026 de Manchester City : calendrier des matchs à venir, prix des billets et plus encore

Les supporters de Manchester City sont désormais habitués à voir leur équipe remporter des titres et des trophées, et ils espèrent bien enrichir encore le palmarès déjà bien fourni du club à l'Etihad Stadium cette saison. Vous pouvez vous joindre à eux dans leur quête de gloire en réservant dès aujourd'hui vos billets pour les matchs.

La deuxième moitié de la saison s'annonce passionnante pour Manchester City, en particulier en Europe. Pourquoi ne pas profiter de cette aventure avec eux ? GOAL vous fournit toutes les informations essentielles dont vous avez besoin avant les prochains matchs de Manchester City en Ligue des champions, notamment comment acheter des billets et combien ils coûtent.

Les prochains matchs de Manchester City en Ligue des champions ?

Date Rencontre (GMT) Lieu Billets Mardi/mercredi 10-11 mars À déterminer vs Manchester City (20 h) À déterminer (à l'extérieur) Billets Mardi/mercredi 17-18 mars Manchester City vs À déterminer (20 h) Etihad Stadium (Manchester) Billets

Comment acheter des billets pour les matchs de Manchester City en Ligue des champions

Les billets pour Manchester City sont rarement mis en vente au grand public. Les Cityzens ont des supporters inconditionnels et l'Etihad affiche rapidement complet.

Pour les matchs de Premier League, 46 000 places sur les 53 400 que compte le stade sont déjà réservées aux détenteurs d'abonnements saisonniers. Selon toute vraisemblance, vous devrez être membre du Manchester City (Matchday Member) pour pouvoir acheter des billets auprès du club pour ces matchs.

Il peut toutefois y avoir des exceptions pour les matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions ou ceux de la FA Cup ou de la Carabao Cup, où la demande est généralement moins forte. Cependant, rien n'est garanti et la disponibilité peut varier.

Si le portail officiel du club est le moyen le plus sûr pour les supporters d'acheter des billets pour Manchester City, ceux qui souhaitent assister à un match de Ligue des champions peuvent envisager de se tourner vers des sites de revente secondaires tels que StubHub, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d'obtenir des billets.

Combien coûtent les billets pour les matchs de Ligue des champions du Manchester City ?

Les billets pour le match à l'extérieur en Norvège contre Bodo/Glimt ont été mis en vente mi-décembre pour les membres du club de Manchester City, au prix de 25,50 £.

Si vous achetez des billets pour la Ligue des champions directement auprès du club pour des matchs à l'Etihad Stadium, le prix pour les adultes varie entre 25 £ (tribune familiale niveau 0 et tribune sud niveaux 0 et 3) et 50 £ (places premium sans service de restauration dans la section 93:20). Les prix varient également pour les billets à tarif réduit, les personnes âgées de plus de 65 ans et les 18-21 ans payant entre 22 £ et 37 £, tandis que les moins de 18 ans peuvent entrer pour seulement 10 £ dans la tribune familiale ou jusqu'à 25 £ dans la section 93:20.

Consultez le portail officiel du club pour obtenir des informations supplémentaires sur la disponibilité et les prix. Les billets sur les sites de revente secondaires tels que StubHub sont actuellement disponibles à partir de 95 £.

Quels sont les packages d'hospitalité proposés par Manchester City pour les matchs de la Ligue des champions ?

Les formules d'hospitalité de Manchester City sont également un excellent moyen pour les non-membres d'obtenir des places pour les matchs. Elles ont tendance à se vendre plus lentement que les billets sur les marchés primaire et secondaire, et peuvent donc constituer un bon choix lorsque les autres options sont limitées.

Nous vous présentons ici une sélection des formules d'hospitalité disponibles pour les matchs de Manchester City à l'Etihad Stadium :

The Mancunian (à partir de 390 £)

Une dose de culture mancunienne avec de la musique live et une décoration locale. Vous bénéficiez d'un menu inspiré des brasseries et de boissons disponibles à l'achat le jour même ou via des forfaits pré-réservés.

The Tunnel Club (à partir de 570 £)

(The Tunnel Club Premier – à partir de 870 £)

Accès aux coulisses pour accueillir l'équipe du MCFC à son arrivée. Vous bénéficierez également d'un menu saisonnier contemporain, de boissons incluses et de sièges rembourrés haut de gamme. En bonus, vous profiterez d'interviews en direct dans la suite, d'animations DJ et d'un quiz avec des prix à gagner.

Backstage (à partir de 1 140 £)

Une expérience améliorée par rapport au « Tunnel Club ». Accédez aux coulisses et découvrez en direct toute la préparation d'un jour de match, y compris une discussion privée avec un membre de l'équipe première de Pep et une visite des coulisses du stade avec une légende du club.

Histoire du stade Etihad

Le City of Manchester Stadium, actuellement connu sous le nom d'Etihad Stadium pour des raisons de sponsoring, est le stade du Manchester City depuis 2003. Il a été officiellement inauguré un an plus tôt, car il était le point central des Jeux du Commonwealth de 2002.

Il peut actuellement accueillir 53 600 spectateurs, ce qui en fait le 7e plus grand stade de football d'Angleterre et le 11e plus grand du Royaume-Uni. Outre les matchs du Manchester City, l'Etihad a également accueilli la finale de la Coupe UEFA 2008, des matchs internationaux de football anglais, des matchs de rugby à XIII, des combats de boxe, des matchs internationaux de rugby à XV anglais et des concerts.