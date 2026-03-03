Comment obtenir des billets pour la Finalissima 2026 : Espagne vs Argentine, prix des billets, stade Lusail et plus encore

Alors que de nombreux pays à travers le monde s'efforceront de décrocher leur place pour la Coupe du monde 2026 en mars prochain, les deux meilleures équipes de la planète, l'Espagne et l'Argentine, s'affronteront au Qatar pour remporter le titre de la Finalissima. Réservez dès maintenant vos billets pour assister à ce match de football sensationnel.

La Finalissima 2026 est la quatrième édition de la rencontre intercontinentale entre les vainqueurs des précédents championnats d'Amérique du Sud et d'Europe, mais ce sera la première à se dérouler en Asie.

Le stade Lusail, actuellement le deuxième plus grand stade d'Asie et lieu de la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2022, sera le théâtre de cette rencontre épique.

Quand aura lieu la Finalissima 2026 : Espagne vs Argentine ?

Date Match (heure locale) Lieu Billets Vendredi 27 mars Espagne vs Argentine (21 h) Stade Lusail (Lusail, Qatar) Billets

Comment acheter des billets pour la Finalissima 2026 : Espagne vs Argentine

La vente des billets pour la Finalissima 2026, qui opposera l'Espagne, championne de l'Euro 2024, à l'Argentine, vainqueur de la Copa America 2024 et de la Coupe du monde 2022, a débuté le mercredi 25 février. Les supporters peuvent acheter leurs billets officiels sur le site « Road To Qatar ».

Sans surprise, la demande a été extrêmement forte et les 80 000 billets officiels ont été vendus en moins de deux heures.

Mais ne perdez pas espoir de voir l'Espagne et l'Argentine s'affronter, car les fans peuvent acheter des billets sur le marché secondaire, comme StubHub, pour des options de dernière minute.

Finalissima 2026 : billets Espagne vs Argentine : combien coûtent-ils ?

Les prix des billets pour la Finalissima variaient en fonction de l'emplacement dans le stade de Lusail. Les catégories officielles étaient les suivantes :

Catégorie 1 (rangées inférieures des tribunes latérales) : 1 200 SAR (271 €)

1 200 SAR (271 €) Catégorie 2 (corners et rangées supérieures des tribunes latérales) : 600 SAR (135 €)

600 SAR (135 €) Catégorie 3 (derrière les buts) : 1 200 SAR (271 €)

N'oubliez pas de consulter régulièrement le site Road To Qatar pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que des sites secondaires tels que StubHub pour connaître la disponibilité actuelle des billets.

Quel est le programme du Qatar Football Festival 2026 ?

La Finalissima est le point culminant du Qatar Football Festival 2026.

Le Festival, qui se déroulera du jeudi 26 mars au mardi 31 mars, proposera six matchs au total, auxquels participeront le pays hôte, le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Serbie.

Voici la liste complète des matchs du Qatar Football Festival :

Date et heure (locales) Rencontre Lieu Billets 26 mars 2026, 17 h Qatar vs Serbie Stade Jassim bin Hamad Billets 26 mars 2026, 20 h Égypte vs Arabie saoudite Stade Ahmad bin Ali Billets 27 mars 2026, 21h00 Finalissima 2026 : Espagne vs Argentine Stade Lusail Billets 30 mars 2026, 17 h Arabie saoudite vs Serbie Stade Jassim bin Hamad Billets 30 mars 2026, 20 h Égypte vs Espagne Stade Lusail Billets 31 mars 2026, 19 h Qatar vs Argentine Stade Lusail Billets

À quoi s'attendre lors de la Finalissima 2026 : Espagne vs Argentine

L'Espagne et l'Argentine ont continué à enrichir leur palmarès déjà bien fourni, et elles visent désormais de nouveaux titres.

L'Espagne n'a peut-être pas réussi à défendre son titre de championne de la Ligue des nations de l'UEFA l'année dernière, mais elle a remporté un quatrième titre consécutif de championne d'Europe en 2024, s'assurant ainsi une place dans la prochaine Finalissima.

L'Argentine n'a pas levé le pied depuis qu'elle a remporté la Coupe du monde pour la troisième fois en 2022. Elle a régné en maître sur la Copa America 2024 pour la 16e fois, un record, et s'est qualifiée pour ce match alléchant.

La Albiceleste (les Bleu et Blanc) est également en tête du classement des vainqueurs de tous les temps de la Finalissima, ayant remporté deux des trois éditions organisées jusqu'à présent. Son premier succès remonte à 1993, lorsque l'équipe menée par Diego Maradona a battu le Danemark aux tirs au but pour remporter le trophée.

Il a fallu attendre 29 ans avant que l'événement ne réapparaisse pour la troisième fois dans le calendrier mondial du football, mais l'Argentine a refusé de laisser échapper sa couronne. Une équipe motivée par Messi s'est imposée 3-0 contre l'Italie en 2022 à Wembley, défendant son titre avec panache.

L'Argentine s'apprête désormais à retourner au Qatar pour la première fois depuis qu'elle a remporté la Coupe du monde au stade Lusail en 2022. L'Argentine et l'Espagne aimeraient toutes deux profiter de l'élan supplémentaire que leur apporterait le titre de la Finalissima, avant de se concentrer sur leur quête de gloire cet été en Amérique du Nord.

Si l'Espagne et l'Argentine se sont affrontées à de nombreuses reprises au fil des ans, il faut remonter très loin, jusqu'à la Coupe du monde de 1966, pour trouver la dernière fois où ces deux nations se sont rencontrées en compétition. L'Argentine s'était imposée 2-1 lors de la phase de groupes, avant d'atteindre les quarts de finale, tandis que l'Espagne avait été éliminée avant les phases à élimination directe.