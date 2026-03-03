Comment obtenir des billets pour l'UEFA Champions League 2026 : informations sur les phases à élimination directe, calendrier des matchs à venir, prix et plus encore

La Ligue des champions entre dans sa phase la plus décisive en mars, alors que les huitièmes de finale réunissent l'élite européenne après une phase éliminatoire intense.

Des poids lourds tels que le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Newcastle ont réussi à décrocher leur place pour rejoindre les géants têtes de série, notamment Arsenal, Manchester City et Liverpool, dans la quête du trophée.

Avec les matchs aller prévus les 10 et 11 mars et les matchs retour décisifs les 17 et 18 mars, chaque but est crucial alors que le chemin vers la finale à Budapest se précise. Les fans peuvent assister à ce spectacle en direct dans certains des stades les plus emblématiques du monde.

Si vous souhaitez être présent, GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur les prochains matchs et sur la manière d'obtenir des billets ci-dessous.

Prochains matchs de l'UEFA Champions League

NB : dans le calendrier ci-dessous, l'heure du coup d'envoi est indiquée d'abord en GMT, puis en heure locale de l'équipe recevante.

Date Match Lieu Billets Mardi 10 mars Galatasaray vs Liverpool (17h45) RAMS Park (Istanbul) Billets Atalanta vs Bayern Munich (20 h) Gewiss Stadium (Bergame) Billets Atlético Madrid vs Tottenham (20 h) Stade Metropolitano (Madrid) Billets Newcastle vs Barcelone (20 h) St James' Park (Newcastle) Billets Mercredi 11 mars Bayer Leverkusen vs Arsenal (17 h 45) BayArena (Leverkusen) Billets Bodø/Glimt vs Sporting CP (20 h) Aspmyra Stadion (Bodø) Billets PSG vs Chelsea (20 h) Parc des Princes (Paris) Billets Real Madrid vs Man City (20 h) Santiago Bernabéu (Madrid) Billets Mardi 17 mars Sporting CP vs Bodø/Glimt (17 h 45) Estádio José Alvalade (Lisbonne) Billets Arsenal vs Bayer Leverkusen (20 h) Emirates Stadium (Londres) Billets Chelsea vs PSG (20 h) Stamford Bridge (Londres) Billets Manchester City vs Real Madrid (20 h) Etihad Stadium (Manchester) Billets Mercredi 18 mars Barcelone vs Newcastle (17 h 45) Estadi Olímpic Lluís Companys Billets Bayern Munich vs Atalanta (20 h) Allianz Arena (Munich) Billets Liverpool vs Galatasaray (20 h) Anfield (Liverpool) Billets Tottenham vs Atlético Madrid (20 h) Stade Tottenham Hotspur Billets

Quel est le calendrier de la Ligue des champions de l'UEFA 2026 ?

Les tours de qualification pour la Ligue des champions de cette saison ont débuté dès la mi-juin. La compétition dure donc près de douze mois, la finale se déroulant à la Puskas Arena de Budapest à la fin du mois de mai. Voici les dates des tours restants :

20-21 janvier : phase de groupes (7e journée)

28 janvier : phase de groupes (8e journée)

17-18 février : barrages de la phase à élimination directe (1er match)

24-25 février : barrages de la phase à élimination directe (2e match)

10-11 mars : huitièmes de finale (1er match)

17-18 mars : Huitièmes de finale (2e match)

7-8 avril : Quarts de finale (1er match)

14-15 avril : quarts de finale (2e match)

28-29 avril : Demi-finales (1er match)

5-6 mai : Demi-finales (2e match)

30 mai : finale

Comment acheter des billets pour les matchs de l'UEFA Champions League

À l'exception de la finale de l'UEFA Champions League, vous ne pouvez pas acheter de billets pour les matchs de la Ligue des champions directement auprès de l'UEFA. Ceux-ci sont vendus par les clubs participant à l'édition de cette saison. Vous devez vous rendre sur le site web du club concerné pour le match auquel vous souhaitez assister et y acheter votre place.

Si les portails officiels des clubs constituent le moyen le plus sûr pour les supporters d'acheter des billets pour la Ligue des champions, ceux qui souhaitent assister aux matchs peuvent également se tourner vers des sites de revente secondaires tels que StubHub, qui leur offrent les meilleures chances d'obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour les matchs de l'UEFA Champions League ?

Le prix des billets pour la Ligue des champions de l'UEFA varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment les clubs participants, le lieu et le stade de la compétition. Par exemple, une demi-finale opposant le Real Madrid ou Arsenal coûterait beaucoup plus cher qu'un match de phase de poules à Limassol, contre Pafos.

Les clubs fixent généralement les prix des billets pour la Ligue des champions de l'UEFA au début de la saison pour la phase de championnat. Si une équipe se qualifie pour les phases à élimination directe, les prix peuvent augmenter pour certains matchs, en fonction de l'adversaire, du lieu et de la demande.

Consultez les portails officiels des différents clubs pour obtenir des informations supplémentaires sur la disponibilité et les prix. Les billets sur les sites de revente secondaires tels que StubHub sont actuellement disponibles à partir de 60 €.