Quelle que soit la compétition, lorsque le Wrexham AFC accueillera Chelsea sur son stade historique, le Racecourse Ground, ce sera la collision de deux mondes. Le club du nord du Pays de Galles, célèbre pour avoir été revitalisé sous la houlette de Ryan Reynolds et Rob McElhenney, poursuit son ascension fulgurante. Dans le même temps, Chelsea reste l'un des poids lourds mondiaux de la Premier League.

L'histoire hollywoodienne de Wrexham a transformé chaque match à domicile en un événement mondial, mais l'arrivée d'un club du Big Six comme Chelsea porte l'engouement à un autre niveau.

Heureusement, GOAL dispose de toutes les informations dont vous avez besoin pour vous y retrouver dans les ventes et obtenir votre place.

Quand aura lieu le match Wrexham vs Chelsea ?

Le prochain match entre Wrexham et Chelsea est prévu pour début mars.

Date et heure Calendrier Lieu Billets Samedi 7 mars 2026 (à confirmer) Wrexham vs Chelsea Racecourse Ground, Wrexham Billets

Veuillez noter que les heures de coup d'envoi sont susceptibles d'être modifiées en fonction des horaires de diffusion télévisée.

Où acheter des billets pour le match Wrexham vs Chelsea ?

Pour un match de cette ampleur, il existe deux moyens principaux d'obtenir vos billets. Le premier consiste à passer par les portails officiels du Wrexham AFC et du Chelsea FC.

Cependant, compte tenu de la forte demande et de la capacité relativement réduite du Racecourse Ground (actuellement environ 12 600 places après les récents travaux de rénovation), les billets sont souvent épuisés en quelques minutes après leur mise en vente aux membres.

Si vous n'êtes pas détenteur d'un abonnement ou membre prioritaire, le moyen le plus fiable de garantir une place est de passer par des sites de revente tels que StubHub.

Pour ceux qui recherchent une expérience haut de gamme, des formules d'hospitalité peuvent également être disponibles directement auprès des clubs. Elles comprennent généralement l'accès au salon, la restauration et certaines des meilleures vues du stade, mais leur prix est plus élevé que celui des billets standard.

Combien coûtent les billets pour le match Wrexham vs Chelsea ?

Les prix officiels des billets au Racecourse Ground pour les matchs de haut niveau commencent généralement entre 25 et 35 £ pour les adultes, avec des réductions pour les seniors et les juniors souvent comprises entre 15 et 20 £.

Pour les supporters de Chelsea en déplacement, les prix des billets sont généralement plafonnés ou fixés conformément au règlement de la compétition, et se situent généralement autour de 30 £ pour les matchs de championnat.

Cependant, en raison de la forte demande pour ce match spécifique, les prix sur les sites secondaires tels que StubHub fluctueront en fonction de la disponibilité.

Actuellement, vous pouvez trouver les billets les moins chers à partir de 100 £, mais les prix peuvent augmenter considérablement pour les places premium ou à l'approche du jour du match.

Quand les billets pour Wrexham vs Chelsea seront-ils mis en vente ?

Les billets officiels sont généralement mis en vente par étapes. Pour les matchs à domicile de Wrexham, la priorité est toujours donnée aux détenteurs d'abonnements, suivis des membres officiels.

S'il reste des billets, ils sont mis en vente au grand public, mais pour un match contre Chelsea, une mise en vente au grand public est très improbable.

En général, la vente aux membres a lieu trois à quatre semaines avant la date du match.

Pour obtenir les informations les plus récentes, les supporters doivent s'inscrire aux alertes par e-mail des deux clubs.

Si vous manquez la période de mise en vente initiale, les billets sont souvent disponibles sur les marchés secondaires tels que StubHub immédiatement après le début de la vente officielle, car les fans qui ne peuvent pas assister au match mettent leurs places en vente pour que d'autres puissent en profiter.

Comment puis-je obtenir des billets pour le match Wrexham vs Chelsea ?

Pour obtenir des billets pour le match Wrexham vs Chelsea, il faut un peu de stratégie. Voici les meilleures étapes à suivre pour être sûr de ne pas passer à côté :

Adhésions officielles : adhérez aux programmes d'adhésion officiels de Wrexham ou de Chelsea. C'est le seul moyen d'accéder à la vente « primaire » initiale.

adhérez aux programmes d'adhésion officiels de Wrexham ou de Chelsea. C'est le seul moyen d'accéder à la vente « primaire » initiale. Consultez rapidement les marchés secondaires : surveillez de près StubHub. Les prix peuvent parfois être plus bas lorsque les billets sont mis en vente pour la première fois sur le marché de la revente par rapport aux jours précédant immédiatement le match.

surveillez de près StubHub. Les prix peuvent parfois être plus bas lorsque les billets sont mis en vente pour la première fois sur le marché de la revente par rapport aux jours précédant immédiatement le match. Options d'hospitalité : si vous êtes prêt à dépenser plus pour obtenir une place garantie et vivre une expérience luxueuse, consultez les sections « hospitalité » sur le site officiel du Wrexham AFC. Ces places restent souvent disponibles plus longtemps que les billets standard.

Le Racecourse Ground étant l'un des plus petits stades à accueillir un club de l'envergure de Chelsea, les billets sont pratiquement introuvables. Il est donc essentiel d'agir rapidement pour obtenir votre place pour le match.

Puis-je acheter des billets pour le match Wrexham vs Chelsea en ligne ?

Oui, la grande majorité des billets pour ce match seront vendus exclusivement en ligne.

Les guichets physiques du stade ne traitent plus que rarement les ventes générales pour les matchs très médiatisés.

Vous pouvez acheter vos billets sur les sites web officiels des clubs ou via StubHub pour bénéficier d'un choix plus large de places disponibles dans différentes parties du stade.

Les billets pour le match Wrexham vs Chelsea sont-ils disponibles pour les fans internationaux ?

Absolument. Wrexham a développé une importante communauté de supporters internationaux, en particulier aux États-Unis et au Canada.

Les fans internationaux peuvent acheter leurs billets via les mêmes canaux en ligne.

Combien de temps à l'avance dois-je acheter mes billets pour le match Wrexham vs Chelsea afin d'être sûr d'avoir de bonnes places ?

Pour un match impliquant Chelsea au Racecourse, le meilleur conseil est d'acheter vos billets dès que vous êtes certain de vos projets de voyage.

La demande ne fera qu'augmenter à l'approche du match et le nombre de billets disponibles diminuera.

Il est recommandé de réserver vos billets au moins un mois à l'avance afin de bénéficier du meilleur choix de places et de prix.

Des billets sont-ils disponibles au stade les jours de match ?

Il est très improbable que des billets soient disponibles au stade le jour du match.

Les matchs de Wrexham affichent complet depuis plusieurs saisons, et la venue d'un géant de la Premier League comme Chelsea garantit qu'il n'y aura pas de places disponibles.

Évitez de vous rendre au stade sans billet et assurez-vous plutôt de confirmer votre entrée en achetant vos billets en ligne à l'avance.