Comment Koeman a snobé Fernandes...

Le Brésilien s'est rendu au Camp Nou à l'été 2020, mais a été limité à une seule apparition lors de sa première campagne.

Matheus Fernandes a accusé Ronald Koeman d'avoir un "problème personnel" avec lui, l'entraîneur néerlandais disant au Brésilien qu'il n'avait pas "la qualité pour jouer pour Barcelone".

Le milieu de terrain de 22 ans a été recruté par les Blaugrana en janvier 2020 et autorisé à contracter un prêt au Real Valladolid avant de rallier ler Camp Nou. Koeman avait hérité des rênes du club blaugrana avant l'ouverture de la campagne,

Fernandes s'est retrouvé limité à seulement 17 minutes de temps de jeu sur le banc lors d'un affrontement en phase de groupes de la Ligue des champions face au Dynamo Kiev.

Interrogé par Mundo Deportivo sur les raisons pour lesquelles il a été placardisé, Fernandes, perplexe, a déclaré: "Je pense que Koeman a un problème personnel contre moi. "Un mois après mes débuts contre le Dynamo et sans avoir joué après, je suis allé au bureau de Koeman et j'ai demandé 'Ai-je mal joué?'. Il a répondu: 'Non, tu as bien joué, mais je ne peux pas te donner d'opportunités, ne compte pas sur moi. Tu n'as pas la qualité pour jouer pour le Barça'."

«À l'entraînement, j'étais toujours en défense ou sur les ailes - hors de ma position naturelle. Et il y avait des jours où je ne m'entraînais même pas. Je m'échauffais mais je n'étais pas impliqué avec tout le groupe."

Fernandes a eu un premier indicateur que la vie au Barca pourrait ne pas se dérouler comme il l'avait espéré lorsque son dévoilement officiel a été annulé en pleine fureur suscitée par la volonté de Lionel Messi de quitter le club. Josep Maria Bartomeu a ensuite été contraint de quitter sa fonction présidentielle, laissant la nouvelle recrue dans les limbes et se demandant ce que son avenir immédiat et à long terme allait lui réserver.

«Je peux comprendre cela parce que c'était un moment très délicat. Le jour où ils allaient me présenter, c'était le jour où le burofax de Leo est arrivé. Ensuite, il n'y avait pas de président. Ce n'est pas une bonne chose, mais cela peut arriver. Bien que j'espère que cela ne se reproduira plus".