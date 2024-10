Comment Hansi Flick a trahi Xavi

L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick est à la mode dans la capitale catalane, et même son prédécesseur apprécie son travail.

Cela a été mis en évidence après que Xavi Hernandez a publié une photo avec Flick chez lui la semaine dernière, montrant clairement qu'il n'y avait aucune friction entre lui et l'homme qui lui a succédé. Il y a eu un moment où leur relation a atteint un point gênant.

Les deux hommes sont en contact depuis un certain temps, révèle The Athletic, Xavi s'est rencontré alors que Flick était le sélectionneur de l'Allemagne. Lorsque Xavi n'a reçu aucune réponse de Barcelone sur son avenir en mai dernier, la nouvelle du déplacement du directeur sportif Deco et du manager des joueurs Bojan Krkic à Londres pour rencontrer Flick a fait la une des journaux, et Xavi a pris les choses en main. Il a envoyé un SMS à Flick pour lui demander s'il était en négociations avec Barcelone, et Flick a répondu qu'il ne l'était pas, « pour le bien des relations futures », malgré sa rencontre avec Deco.

Flick a envoyé un message à Xavi la semaine dernière pendant la trêve internationale, espérant s'assurer qu'il n'y avait pas de ressentiment de la part de son homologue catalan, lui demandant s'ils pouvaient se rattraper. La rencontre se serait déroulée « extrêmement bien », selon des sources des deux camps. La photo des deux hommes a également envoyé un message de paix au monde.

L’ancien manager du Bayern Munich a évité de suggérer que le choc contre son ancienne équipe et le Clasico de ce week-end seraient le test décisif pour son nouveau Barcelone, mais jusqu’à présent, il n’aurait guère pu espérer un meilleur début de match. Si Barcelone sort de ces deux matchs en bonne forme, alors Flick aura le soutien indéfectible du club et des fans.