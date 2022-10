Comment Haaland peut-il devenir gagner le Ballon d'Or ? L'attaquant de Manchester City reçoit les conseils d'un coéquipier

Incroyable talent, Erling Haaland est annoncé comme l'un des favoris pour le Ballon d'Or pour la décennie à venir, mais rien ne garanti qu'il l'aura.

Manchester City a bénéficié d'un retour sur investissement étonnant après avoir payé 60 millions d'euros pour Erling Haaland, l'attaquant norvégien ayant inscrit 20 buts en 14 apparitions toutes compétitions confondues. Il semble déjà promis au titre de meilleur buteur de la Premier League en 2022-23, et les observateurs considèrent qu'il se mêlera à la course au Ballon d'Or.

La mentalité et la détermination d'Haaland, un atout majeur

Depuis plusieurs mois, Erling Haaland impressionne et est annoncé comme un prétendant au titre de meilleur joueur du monde pour la prochaine décennie en compagnie de Kylian Mbappé. Beaucoup s'attendant à ce que le Norvégien et le Français soient les nouveaux Messi et Ronaldo. Pour les coéquipiers d'Erling Haaland à Manchester City, impressionnés, le Ballon d'or pourrait faire partie de l'avenir du phénomène norvégien plus tôt que prévu.

Interrogé par le site officiel de Manchester City sur la question de savoir si Haaland peut devenir le meilleur joueur de la planète, le milieu de terrain international allemand, Gundogan a déclaré : "Il y a de la qualité - tout le monde peut le voir. Il apporte déjà beaucoup de qualité. Dans notre équipe, dans son jeu. Mais aussi, la façon dont il gère les choses qui sont importantes pour lui et la mentalité, la détermination qu'il a les jours de match et aussi lors des séances d'entraînement dans les vestiaires. Je pense que c'est quelque chose de spécial. Et en plus de cela, il est humble".

"Il doit continuer à travailler et ça augmentera ses chance de gagner le Ballon d'Or"

"Il sait qu'il doit travailler dur pour arriver là où il est maintenant et même pour arriver à de meilleurs endroits. Je suis sûr que tout cela va l'améliorer de plus en plus... pas seulement cette saison mais dans les prochaines années. Et cela fera de lui un joueur incroyable. Il l'est déjà, mais il ne fera que s'améliorer et je pense que cela augmentera ses chances de remporter le Ballon d'Or", a ajouté le milieu de Manchester City.

Erling Haaland faisait déjà partie des prétendants au Ballon d'Or 2022, mais il a terminé 10e lors de ce vote, alors qu'il avait seulement remporté la Coupe d'Allemagne et inscrit de nombreux buts, le prix du vainqueur étant revenu à Karim Benzema, tandis que Kylian Mbappé, le rival annoncé du Norvégien pour les prochaines années, a fini sixième.

Après avoir échoué à marquer lors de sa première apparition avec Manchester City à l'Etihad Stadium, Haaland a marqué lors de chacun de ses six derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues, marquant 13 buts au total. Le dernier joueur à avoir marqué lors de sept matchs consécutifs à domicile pour les Citizens était Sergio Aguero, entre décembre et février de la campagne 2017-18. City, qui a vu son début d'invincibilité dans la campagne 2022-23 stoppé par Liverpool la dernière fois, sera de retour à l'action samedi en recevant Brighton.