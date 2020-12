"Comment garder Pogba ? Avec des victoires"

Ole Gunnar Solskjaer sait comment Manchester United doit s'y prendre pour conserver ses joueurs les plus convoités.

Ole Gunnar Solskjaer a réitéré qu'il n'était pas concerné par l'attitude de Paul Pogba, bien qu'il accepte que le milieu de terrain "ambitieux" de veuille jouer pour une équipe qui remporte des trophées.

Depuis son retour à Old Trafford depuis la lors d'un transfert alors record en 2016, Pogba a été associé à plusieurs reprises à un deuxième départ de United. La Juve et le ont souvent été évoqués comme des points de chute potentiels, tandis que le vainqueur de la en 2018 avec les Bleus a eu du mal à toujours performer à son meilleur niveau.

La campagne la plus productive de Pogba en a enregistré 13 buts et neuf passes décisives en 35 matches en 2018-19, mais il n'a marqué qu'une seule fois la saison dernière et a créé trois autres buts en 16 apparitions. Une seule réalisation en 10 matchs cette saison - dont sept dans la peau d'un titulaire- constitue un bilan plutôt décevant alors que les spéculations sur les transferts ont persisté.

Bien que l'agent Mino Raiola ait déclaré que le temps de Pogba au club touchait à sa fin, Solskjaer a choisi de ne pas critiquer le joueur, qui n'a pas réussi à gagner davantage de titres depuis la Coupe Carabao et la remportés lors de sa première année à Manchester.

Interrogé à nouveau sur la superstar française mardi, le manager a suggéré qu'il appartenait à United de remporter des trophées afin de satisfaire ses hommes clés et de maintenir une équipe talentueuse.

"C'est toujours une exigeance ici à Manchester United de remporter des trophées", a déclaré Solskjaer à ESPN. «Et plus nous remportons de trophées, plus les joueurs voudront jouer pour nous - alors plus vous devez vous fixer des standards plus élevés."

«C'est une demande pour les joueurs, un défi pour les joueurs et nous voulons qu'ils s'améliorent et s'améliorent de plus en plus. Paul est ici depuis un moment et, bien sûr, il veut gagner plus de trophées. Il a une très, très bonne attitude à l'entraînement et sur le terrain."

"Il aime le football, il est ambitieux, il veut avoir du succès - comme la plupart des autres membres de l'équipe. Nous ne sommes pas tous pareils. Je dirais que cette équipe m'a impressionné par son attitude et son esprit ces derniers temps et par la façon dont les joueurs font leur travail. Bien sûr, c'est à nous de gagner des trophées et ensuite nous verrons qui fera partie de l'équipe à l'avenir."