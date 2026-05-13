La Coupe du monde de la FIFA est un tournoi de football qui se tient tous les quatre ans pour déterminer la meilleure équipe nationale de la planète. L'Argentine est actuellement championne du monde, après avoir battu la France en finale en 2022.

Les sélections nationales doivent d’abord disputer et remporter leur tournoi de qualification au sein de l’une des six confédérations reconnues par la FIFA :

AFC (Asie)

CAF (Afrique)

CONCACAF (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes)

CONMEBOL (Amérique du Sud)

OFC (Océanie)

UEFA (Europe)

La prochaine édition de la Coupe du monde se déroulera en 2026 en Amérique du Nord, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet. Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, trois nations accueilleront conjointement le tournoi.

Autre nouveauté d’envergure : le tournoi passera de 32 à 48 équipes, soit 16 sélections supplémentaires par rapport à l’édition qatarie de 2022, pour un total de 104 rencontres.

Quel est le format de la Coupe du monde ?

La compétition débute par une phase de groupes : les 48 sélections sont réparties par tirage au sort en décembre 2025, formant douze poules de quatre. Chaque équipe affronte une fois ses trois adversaires dans un format de mini-tournoi.

Au total, 32 équipes se qualifieront ensuite pour les phases à élimination directe, lorsque le format du tournoi passera à des matchs à élimination directe. Ce format se poursuivra jusqu'à la finale, où les vainqueurs du dernier match seront sacrés champions du monde.

Comment fonctionne la phase de groupes de la Coupe du monde ?

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Chaque équipe disputera trois matchs lors de la phase de groupes, affrontant une fois chacune des autres nations de son groupe. Les rencontres dureront 90 minutes, réparties en deux mi-temps de 45 minutes chacune.

Une victoire rapporte trois points, un match nul un seul, et une défaite aucun. Les buts marqués et encaissés comptent aussi : la différence de buts (solde entre buts marqués et encaissés) peut en effet s’avérer décisive pour le classement final.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient automatiquement pour la phase à élimination directe. Huit troisièmes, sélectionnés en fonction de leurs points et de leur différence de buts, rejoindront les 12 vainqueurs et deuxièmes de groupe pour accéder aux seizièmes de finale.

Que se passe-t-il en cas d’égalité de points à l’issue de la phase de groupes ?

En cas d’égalité de points à l’issue des matchs de groupe, sept critères de départage s’appliquent pour établir le classement final.

1. Le plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de groupe entre les équipes concernées. 2. La meilleure différence de buts (buts marqués moins buts encaissés) lors des matches de groupe disputés entre les équipes concernées. Le plus grand nombre de buts marqués dans les matchs de groupe entre les équipes concernées. La meilleure différence de buts sur l’ensemble des trois matchs de groupe. Le plus grand nombre de buts marqués lors des trois matchs de groupe. Le meilleur classement « fair-play » sur les trois matchs de groupe Selon le classement mondial de la FIFA

Que se passe-t-il lors de la phase à élimination directe de la Coupe du monde ?

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Une fois la phase de groupes achevée, la compétition se poursuit en élimination directe : huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale.

Lors de la Coupe du monde 2026, la phase à élimination directe débutera le 28 juin, avec l’entrée en lice des équipes qualifiées pour les seizièmes de finale. Les rencontres se disputeront sous la forme de matchs à élimination directe jusqu’à la finale.

Les rencontres dureront 90 minutes ; en cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, une prolongation de deux fois 15 minutes sera disputée. Si les équipes sont toujours à égalité après la prolongation, une séance de tirs au but désignera le vainqueur.

Comment remporte-t-on une séance de tirs au but ?

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Chaque équipe effectue d’abord cinq tentatives en alternance ; l’équipe qui marque le plus de buts remporte la série.

Une équipe peut aussi l’emporter si elle compte déjà plus de réussites que son adversaire ne peut en obtenir avec ses tentatives restantes.

Si les deux formations convertissent leurs cinq tentatives initiales, la séance se poursuit jusqu’à ce qu’une équipe manque son tir et que l’autre marque lors du même tour : la « mort subite ».

Anciens formats de la Coupe du monde

La Coupe du monde, dont la formule a évolué depuis l’édition inaugurale de 1930, n’a pas échappé à cette dynamique.