"Comment on va faire pour ne pas gagner ?", l'ambition de Kylian Mbappé pour l'Euro 2024

Kylian Mbappé s'est prononcé sur les chances de l'équipe de France pour l'Euro 2024 en Allemagne.

Vendredi soir, l'équipe de France s'est largement imposée face aux Pays-Bas sur le score de 4-0 lors de la première journée des éliminatoires de l'Euro 2024.

Nommé capitaine des Bleus après la retraite internationale d'Hugo Lloris, Kylian Mbappé a étrenné son capitanat de fort belle manière avec un doublé et une passe décisive.

L'Euro 2024 dans le viseur de Mbappé

Après la rencontre, l'attaquant des Bleus et du PSG s'est confié au micro de Téléfoot sur les ambitions de la sélection française pour cet Euro dont la phase finale aura lieu en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024.

« Jusqu'ici, moi, j'ai été gâté en terme de générations. Je n'ai eu que de bonnes équipes ! Mais c'est clair que quand tu regardes le papier, je me mets à la place des gens qui sont devant leur télé et qui se disent « Comment on va faire pour ne pas gagner ? » On n'a pas de problème à dire qu'on joue dans les meilleurs clubs du monde, qu'on a peut-être les joueurs qui font partie des meilleurs à leur poste mais c'est à nous maintenant de créer ça. On avait ça mais il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, il faut le recréer et repartir de l'avant pour gagner des titres et des choses importantes », explique Mbappé.

« L'objectif, dans un premier temps, c'est de se qualifier pour cet Euro et après, bien sûr, ça sera d'essayer d'aller le gagner », a ajouté Kylian Mbappé.

Mbappé heureux d'être le capitaine des Bleus

Kylian Mbappé a également évoqué au cours de son interview à Téléfoot son nouveau rôle de capitaine : « C'est une nouvelle responsabilité, mais avant tout un plaisir. C'est vraiment quelque chose de super, si on avait dit au petit Kylian qu'il allait être capitaine, ça aurait été formidable. »

« Il y a des fondamentaux qu'on ne peut pas exclure quand on est capitaine. C'est de penser à l'équipe avant tout. Je ne veux pas être un capitaine qui dirige, je pense qu'on a beaucoup de joueurs importants dans l'équipe. Mon objectif en tant que capitaine, c'est de ne pas fermer les portes aux autres. C'est sûr que je suis le lien entre l'ancienne et la nouvelle génération, mais il n'y a aucune pression par rapport à ça. Je pense que ça va très bien se passe », a confié Mbappé.