Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Comment contenir Messi ? Avant même d’affronter l’Argentine, Chaka reconnaît l’ampleur de la tâche

L. Messi
G. Xhaka
Argentine
Coupe du monde
Argentine vs Suisse
Suisse
Argentine
Suisse
É.-U.

Une réponse surprenante

Reconnaissant l’aura écrasante de Lionel Messi tout en caressant l’espoir d’une énorme surprise, Granit Xhaka se tient à la croisée des chemins. À quelques heures du quart de finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Argentine, le capitaine suisse a assumé son admiration pour la légende, parlant même d’un « grand honneur ». 

mais derrière ces éloges, le capitaine suisse a glissé des allusions sur l’importance d’adopter une mentalité latino-américaine pour espérer créer l’exploit.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, le milieu de terrain a reconnu l’ampleur de la tâche : « Je ne sais pas si nous pourrons le contenir pendant 90 minutes, voire 120 minutes… Pour moi, et pour tous ceux qui ont joué à l’époque de Messi, c’est un immense honneur, c’est un honneur de jouer contre lui, et un honneur de faire partie de son histoire. »

Le capitaine suisse a ajouté : « Nous allons savourer cette rencontre, c’est certain, mais nous voulons aussi montrer le caractère suisse et leur compliquer la tâche autant que possible. »

Malgré ses éloges appuyés à l’égard de Messi, le capitaine helvétique a lancé un défi clair en évoquant les capacités de sa sélection, qu’il estime sous-estimées, et a déclaré : « Nous connaissons le potentiel de l’Argentine, mais rares sont ceux qui évoquent nos propres atouts ; nous les démontrerons sur le terrain. J’aime rêver, et parfois les rêves deviennent réalité. Mais pour que cela arrive, il faut travailler dur et donner le meilleur de soi-même… Nous devons nous surpasser. »

Coupe du monde
Argentine crest
Argentine
ARG
Suisse crest
Suisse
SUI

Interrogé sur le milieu de terrain argentin, qu’il connaît bien pour avoir évolué en Premier League, il a précisé : « Je connais tous les milieux de terrain. Ils jouent tous en Premier League ; nous connaissons les forces et les faiblesses de chacun. Je sais quand accélérer le jeu et quand le ralentir. »

Il conclut : « Je suis un grand admirateur des équipes d’Amérique latine ; elles donnent toujours le maximum. Nous voulons transposer cet état d’esprit en Suisse. L’Argentine est un excellent exemple pour notre avenir : nous devons être efficaces et alléger la pression après une perte de balle. »

Enfin, il a tenu à saluer sa relation « toujours positive » avec l’entraîneur Murat Yakin, insistant sur le respect mutuel et sur l’importance de l’étreinte qui a suivi leur rencontre : « Ce moment d’émotion restera gravé. »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google