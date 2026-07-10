Reconnaissant l’aura écrasante de Lionel Messi tout en caressant l’espoir d’une énorme surprise, Granit Xhaka se tient à la croisée des chemins. À quelques heures du quart de finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Argentine, le capitaine suisse a assumé son admiration pour la légende, parlant même d’un « grand honneur ».

mais derrière ces éloges, le capitaine suisse a glissé des allusions sur l’importance d’adopter une mentalité latino-américaine pour espérer créer l’exploit.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, le milieu de terrain a reconnu l’ampleur de la tâche : « Je ne sais pas si nous pourrons le contenir pendant 90 minutes, voire 120 minutes… Pour moi, et pour tous ceux qui ont joué à l’époque de Messi, c’est un immense honneur, c’est un honneur de jouer contre lui, et un honneur de faire partie de son histoire. »

Le capitaine suisse a ajouté : « Nous allons savourer cette rencontre, c’est certain, mais nous voulons aussi montrer le caractère suisse et leur compliquer la tâche autant que possible. »

Malgré ses éloges appuyés à l’égard de Messi, le capitaine helvétique a lancé un défi clair en évoquant les capacités de sa sélection, qu’il estime sous-estimées, et a déclaré : « Nous connaissons le potentiel de l’Argentine, mais rares sont ceux qui évoquent nos propres atouts ; nous les démontrerons sur le terrain. J’aime rêver, et parfois les rêves deviennent réalité. Mais pour que cela arrive, il faut travailler dur et donner le meilleur de soi-même… Nous devons nous surpasser. »

Interrogé sur le milieu de terrain argentin, qu’il connaît bien pour avoir évolué en Premier League, il a précisé : « Je connais tous les milieux de terrain. Ils jouent tous en Premier League ; nous connaissons les forces et les faiblesses de chacun. Je sais quand accélérer le jeu et quand le ralentir. »

Il conclut : « Je suis un grand admirateur des équipes d’Amérique latine ; elles donnent toujours le maximum. Nous voulons transposer cet état d’esprit en Suisse. L’Argentine est un excellent exemple pour notre avenir : nous devons être efficaces et alléger la pression après une perte de balle. »

Enfin, il a tenu à saluer sa relation « toujours positive » avec l’entraîneur Murat Yakin, insistant sur le respect mutuel et sur l’importance de l’étreinte qui a suivi leur rencontre : « Ce moment d’émotion restera gravé. »