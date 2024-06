Comment Bellingham va devenir le nouveau Michael Jordan

Nike aurait l'intention de faire de Jude Bellingham le prochain Michael Jordan, avec un logo unique représentant sa célébration de but emblématique.

Michael Jordan, légende de la NBA, s'est associé à Nike lorsqu'il jouait pour les Chicago Bulls et est rapidement devenu l'égérie de l'équipementier. Les ventes de la ligne de baskets Air Jordan ont dépassé les 5 milliards de dollars (4 milliards de livres sterling), faisant du grand basketteur un homme très riche.

Nike, qui compte également la superstar portugaise Cristiano Ronaldo dans ses rangs, cherche maintenant à faire du milieu de terrain du Real Madrid et de l'Angleterre, Bellingham, sa prochaine grande marque, en l'attirant loin de ses rivaux adidas. Le jeune homme de 20 ans aurait vu un logo similaire à l'emblème "Jumpman", synonyme de Jordan.

La décision de Bellingham de déposer son nom, tout en s'assurant des droits d'image, lui aurait rapporté environ 2,5 millions de livres sterling. Le Daily Mail affirme qu'en s'associant à Nike - sur la base d'autres accords, comme celui qu'il a récemment conclu avec la marque "Skims" de Kim Kardashian - le candidat au Ballon d'Or 2024 pourrait éclipser la légende de Manchester United et de l'Angleterre, David Beckham, en termes de revenus. Le copropriétaire de l'Inter Miami aurait une valeur nette de 372 millions de livres sterling (450 millions de dollars).

Nick Ede, expert en marques et en culture, a déclaré au Mail : "Jude Bellingham a été annoncé internationalement comme le visage et le corps de Skims, la marque de sous-vêtements à succès de Kim Kardashian, et il a ensuite permis aux Trois Lions de prendre un départ fulgurant lors de l'Euro. Il a 33 millions de followers sur Instagram, une stature de top-modèle et une petite amie mannequin - tous les regards sont tournés vers lui sur et en dehors du terrain. Jude est un rêve de marketing et les fans l'adorent. À seulement 20 ans, il a littéralement le monde à ses pieds et est en passe de devenir le nouveau Beckham. Les marques se bousculent pour travailler avec lui et l'engager, l'avenir est en or pour lui. Il est déterminé à marquer son pays de son empreinte. Avec son attrait international cimenté intelligemment par Skims et l'approbation de Kim par plus de 300 millions de personnes, il a toutes les compétences et tous les fans nécessaires pour devenir le prochain Michael Jordan".