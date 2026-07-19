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Comment arrêter Messi ? Roberto Carlos répond

Espagne vs Argentine
Espagne
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Coupe du monde
L. Messi
R. Carlos
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É.-U.
Brésil

La légende brésilienne s'exprime avant la finale de la Coupe du monde

La légende du football brésilien Roberto Carlos a fait une brève apparition lors d’une conférence de presse, à la veille de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine.

La finale se tiendra ce dimanche soir au stade MetLife de New York. L’Espagne visera un deuxième sacre, tandis que l’Argentine cherchera un quatrième titre mondial.

Interrogé par la chaîne « beIN Sports » sur la manière d’arrêter Messi, il a répondu en riant : « C’est impossible de l’arrêter. »

Il a ajouté : « Messi est le meilleur joueur du monde depuis longtemps. L’équipe d’Espagne commencera peut-être avec un plan tactique, mais il est difficile de le maintenir et de réussir face à lui. »

Interrogé sur cette Coupe du monde, la première à 48 équipes, l’ex-star du Real Madrid a conclu : « Nous félicitons la FIFA pour ce nouveau format et le succès du tournoi. Il nous a permis de découvrir de nouvelles équipes comme Curaçao, Haïti et le Cap-Vert. C’est ça, le football moderne. »

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