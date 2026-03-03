La route vers la Coupe du monde de la FIFA 2026 est bien engagée, et le suspense des qualifications captive le cœur des fans de football du monde entier.

Pour la toute première fois, 48 équipes s'affronteront pour remporter le titre suprême du football international, rendant le processus de qualification plus intense et passionnant que jamais. Des rivalités historiques en Europe aux affrontements passionnés en Amérique du Sud, chaque match est une étape cruciale vers la gloire dans ce tournoi organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter des billets, trouver les meilleurs prix et ne rien manquer de la quête de qualification de votre pays pour la Coupe du monde.

Quand auront lieu les qualifications pour la Coupe du monde 2025/26 ?

La campagne de qualification s'intensifie dans le monde entier, avec une fenêtre internationale cruciale prévue en mars prochain.

Les équipes du monde entier sont en action et se battent pour décrocher leur place au tournoi de 2026.

Date et heure Rencontre Lieu Billets 26 mars

20h45 CET Italie vs Irlande du Nord Stadio Atleti Azzurri d'Italia, Bergame Billets 26 mars

20h45 CET Pays de Galles vs Bosnie-Herzégovine Cardiff City Stadium, Cardiff Billets 26 mars

20h45 CET Ukraine vs Suède Stade Mestalla, Valence (terrain neutre) Billets 26 mars

20h45 CET Pologne vs Albanie PGE Narodowy, Varsovie Billets 26 mars

18h00 CET Turquie vs Roumanie Stade olympique Atatürk, Istanbul Billets 26 mars

20h45 CET Slovaquie vs Kosovo Tehelné pole, Bratislava Billets 26 mars

20h45 CET Danemark vs Macédoine du Nord Stade Parken, Copenhague Billets 26 mars

20h45 CET République tchèque vs République d'Irlande Eden Arena, Prague Billets 26 mars

20h00 heure locale Nouvelle-Calédonie vs Jamaïque Estadio Akron, Zapopan, MEX Billets 26 mars

17h00 heure locale Bolivie vs Suriname Estadio BBVA, Guadalupe, MEX Billets 31

mars À déterminer Finale du parcours A de l'UEFA (ITA/NIR contre WAL/BIH) À déterminer (vainqueur de la demi-finale) Billets 31

mars À déterminer Finale du parcours B de l'UEFA (UKR/SWE contre POL/ALB) À déterminer (vainqueur de la demi-finale) Billets 31

mars À déterminer Finale du parcours C de l'UEFA (SVK/KOS vs TUR/ROU) À déterminer (vainqueur de la demi-finale) Billets 31

mars À déterminer Finale du parcours D de l'UEFA (CZE/IRL vs DEN/MKD) À déterminer (vainqueur de la demi-finale) Billets 31 mars

15h00 heure locale RDC vs vainqueur du chemin 1 SF Estadio Akron, Zapopan, MEX Billets 31 mars

21h00 heure locale Irak vs Vainqueur du chemin 2 SF Estadio BBVA, Guadalupe, MEX Billets

Où acheter des billets pour les qualifications à la Coupe du monde ?

Les billets pour les qualifications pour la Coupe du monde sont généralement mis en vente par étapes.

La principale source d'approvisionnement en billets est la fédération officielle de football du pays hôte du match concerné.

Par exemple, pour voir l'Angleterre jouer à Wembley, vous devez vous rendre sur le site officiel de la FA. Ces billets sont souvent mis en vente en priorité pour les membres du club officiel de supporters avant la période de vente générale.

Cependant, pour les matchs très demandés, les billets peuvent être vendus presque instantanément. Des plateformes secondaires telles que StubHub offrent la possibilité d'acheter des billets à d'autres fans à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour les qualifications à la Coupe du monde ?

Le prix des billets pour les matchs de qualification pour la Coupe du monde varie considérablement en fonction de plusieurs facteurs : le match, le lieu, la catégorie de place et le point de vente.

Les billets vendus officiellement par les fédérations nationales peuvent être assez abordables, avec des prix parfois aussi bas que 20 à 30 € pour les matchs moins prestigieux.

Cependant, pour un match important comme Brésil-Argentine ou Angleterre-Kosovo, les prix nominaux seront nettement plus élevés et les billets se vendront extrêmement rapidement.

Sur les plateformes secondaires telles que StubHub, vous devrez peut-être payer plus que la valeur nominale.

Actuellement, vous pouvez trouver des billets sur des sites de revente pour certains matchs à partir de 12 dollars, tandis que les places premium pour les matchs phares peuvent coûter plusieurs centaines de livres. L'essentiel est de comparer les prix sur différentes plateformes et de faire preuve de flexibilité dans le choix de vos places si vous avez un budget limité.

Quels pays se sont qualifiés pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Alors que les pays du monde entier représentent leur région pour décrocher une place dans la Coupe du monde de l'année prochaine, 18 places ont déjà été attribuées pour le tournoi.

Les équipes qualifiées sont les suivantes :

Co-organisateurs : Canada, Mexique, États-Unis

: Canada, Mexique, États-Unis AFC : Australie, Iran, Ouzbékistan, Jordanie, République de Corée, Japon

: Australie, Iran, Ouzbékistan, Jordanie, République de Corée, Japon CAF : Maroc, Tunisie

: Maroc, Tunisie CONMEBOL : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay

: Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay OFC : Nouvelle-Zélande

Quels pays sont en lice pour la qualification à la Coupe du monde ?

Les pays hôtes, le Canada, le Mexique et les États-Unis, étant déjà qualifiés, la bataille pour les 45 places restantes à la Coupe du monde 2026 bat son plein. En octobre 2025, des dizaines de nations à travers le monde sont encore en lice. Voici un aperçu précis des équipes encore en compétition dans chaque confédération continentale.

UEFA (Europe)

La phase de groupes des qualifications européennes bat son plein. 54 nations s'affrontent pour 16 places, réparties en 12 groupes. Les équipes encore en lice sont :

Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Biélorussie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Tchéquie, Danemark, Angleterre, Estonie, Îles Féroé, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Islande, République d'Irlande, Israël, Italie, Kazakhstan, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Monténégro, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Irlande du Nord, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Écosse, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Pays de Galles

CONMEBOL (Amérique du Sud)

Les qualifications sud-américaines, réputées pour leur compétitivité, voient les 10 nations s'affronter dans un seul groupe pour sept places potentielles. Les pays participants sont :

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela.

AFC (Asie)

Les qualifications asiatiques ont atteint le troisième tour décisif, où 18 équipes s'affrontent pour décrocher l'une des neuf places disponibles. Les nations restantes sont :

Australie, Bahreïn, Chine, Indonésie, Iran, Irak, Japon, Jordanie, Kirghizistan, Corée du Nord, Oman, Palestine, Qatar, Arabie saoudite, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Ouzbékistan.

CAF (Afrique)

La phase de groupes africaine compte 53 nations en lice pour 10 places. Les nations encore en compétition sont :

Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, République démocratique du Congo, Djibouti, Égypte, Guinée équatoriale, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe.

CONCACAF (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes)

Les pays hôtes étant déjà qualifiés, les autres nations disputent actuellement le troisième et dernier tour des qualifications. Les 12 équipes en lice pour cinq places sont les suivantes :

Costa Rica, Cuba, Curaçao, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Panama, Suriname, Trinité-et-Tobago.

OFC (Océanie)

Pour la première fois, l'Océanie dispose d'une place garantie, une deuxième nation pouvant se qualifier via un barrage. Le troisième tour des qualifications met en scène ces 8 équipes :