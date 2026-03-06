Comment acheter des billets pour les matchs de l'équipe nationale de football du Maroc : calendrier 2026, dates à venir, prix et plus encore

Les Lions de l'Atlas sont de retour sur le sol européen en mars, poursuivant leur préparation intensive pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Après leur demi-finale historique au Qatar et leur présence dominante dans le football africain, les hommes de Walid Regragui partent en tournée pour affronter l'élite sud-américaine.

Le Maroc s'est imposé comme une puissance mondiale du football, et son importante diaspora à travers l'Europe fait que chaque match à l'extérieur ressemble à un match à domicile. En mars, l'équipe se rendra en Espagne et en France pour affronter l'Équateur et le Paraguay.

Si vous souhaitez découvrir par vous-même la magie du football marocain, laissez GOAL vous guider vers les dernières informations sur le calendrier, les lieux des matchs et les moyens les plus fiables pour réserver votre place.

Quand auront lieu les prochains matchs de football du Maroc ?

Le Maroc disputera deux matchs amicaux très médiatisés pendant la fenêtre internationale de la FIFA en mars.

Date et heure Rencontre Lieu Billets 27 mars 2026, 21h15 Maroc vs Équateur Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Espagne Billets 31 mars 2026, 20h00 Maroc vs Paraguay Stade Bollaert-Delelis, Lens, France Billets 13 juin 2026, 18 h Maroc vs Brésil New York New Jersey Stadium, East Rutherford, États-Unis Billets 19 juin 2026, 18 h Maroc vs Écosse Boston Stadium, Foxborough, États-Unis Billets 24 juin 2026, 18 h Maroc vs Haïti Stade d'Atlanta, Atlanta, États-Unis Billets

Où acheter des billets pour les matchs du Maroc ?

Le meilleur moyen d'acheter des billets pour les matchs amicaux du Maroc en Europe est de passer par les plateformes officielles des fédérations ou par des sites de revente fiables.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) utilise généralement le portail FanZone.Pro pour ses ventes numériques primaires. Cependant, en raison de l'immense popularité des Lions de l'Atlas, ces billets sont souvent épuisés quelques minutes après leur mise en vente.

Les fans qui ont manqué la mise en vente initiale ou ceux qui recherchent un plus grand choix de places peuvent également se tourner vers des sites secondaires tels que SeatPick.

Combien coûtent les billets pour les matchs du Maroc ?

Les billets pour les matchs amicaux européens du Maroc sont proposés à des prix abordables, mais la forte demande peut faire grimper les coûts sur le marché de la revente. Pour les prochains matchs à Madrid et à Lens, les prix commencent généralement à environ 40 € pour les places de catégorie 4 situées dans les tribunes supérieures derrière les buts.

Billets les moins chers : vous pouvez trouver des places à partir d'environ 40 à 75 € si vous réservez tôt.

vous pouvez trouver des places à partir d'environ si vous réservez tôt. Milieu de gamme : les billets centraux dans les tribunes inférieures ou intermédiaires coûtent généralement entre 80 et 150 €.

les billets centraux dans les tribunes inférieures ou intermédiaires coûtent généralement entre €. Premium/Hospitalité : pour ceux qui recherchent la meilleure vue du stade avec repas et boissons compris, les forfaits VIP peuvent coûter entre 200 € et plus de 350 €.

Quand les billets pour les matchs de football du Maroc sont-ils mis en vente ?

Les billets pour les matchs amicaux du Maroc en mars sont généralement mis en vente environ quatre à six semaines avant l'événement.

Pour la fenêtre de mars 2026, la vente a officiellement débuté fin février.

Contrairement au football de club, il y a rarement de période de prévente pour les membres. Ces billets sont généralement mis à la disposition du grand public en une seule fois.

Les Lions de l'Atlas bénéficiant d'un soutien très fervent en Espagne et en France, il est fortement recommandé d'acheter vos billets dès l'ouverture de la billetterie.

Tout ce que vous devez savoir sur le Riyadh Air Metropolitano et le Stade Bollaert-Delelis

Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne)

Siège de l'Atlético Madrid, le Metropolitano est l'un des stades les plus modernes au monde. D'une capacité d'environ 70 000 places, il dispose d'un toit flottant impressionnant et d'une acoustique incroyable.

Situé au nord-est de Madrid, il est facilement accessible via le métro de Madrid (ligne 7, station Estadio Metropolitano). Les environs sont conçus pour les supporters, avec de nombreux espaces pour se retrouver avant le match.

Stade Bollaert-Delelis (Lens, France)

Pour leur match contre le Paraguay, les Lions de l'Atlas se rendront dans le nord de la France.

Le Stade Bollaert-Delelis est légendaire pour son architecture de style anglais - quatre tribunes séparées proches du terrain - qui crée une atmosphère incroyablement intime et bruyante. Il peut accueillir environ 38 000 supporters, soit plus que la population totale de la ville de Lens.

Il est réputé pour être l'un des stades les plus accueillants et les plus passionnés du football français, ce qui en fait un lieu idéal pour accueillir les fidèles supporters marocains.