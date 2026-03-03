Comment acheter des billets pour le match Real Madrid - Atlético Madrid 2026 : informations sur le match du 22 mars, prix des billets pour le derby madrilène et plus encore

Alors que la course au titre de la Liga atteint son paroxysme, les enjeux sont encore plus importants lorsque le Real Madrid et l'Atlético Madrid s'affrontent au Santiago Bernabéu en mars.

Regarder du football de haut niveau à la télévision peut être exaltant, mais imaginez à quel point l'expérience est encore plus intense lorsque vous êtes assis dans le stade Santiago Bernabéu récemment rénové et que vous voyez l'action se dérouler en direct devant vous.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles que vous devez savoir sur le prochain match de Liga entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, notamment où acheter vos billets, combien ils coûtent, et bien plus encore.

Quand aura lieu le match de Liga entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid ?

Date Rencontre (heure locale du coup d'envoi) Billets Dimanche 22 mars 2026 Real Madrid vs Atlético Madrid (20 h) Billets

Comment acheter des billets pour le match Real Madrid vs Atlético Madrid ?

Pour acheter des billets pour le derby madrilène au Bernabéu, le moyen le plus sûr est de se rendre sur le portail officiel de billetterie du Real Madrid.

Les billets sont mis en vente par étapes : d'abord aux Socios (membres), puis aux détenteurs de la carte Madridista Premium, et enfin au grand public.

Compte tenu de la forte demande pour ce match, les billets sont souvent épuisés en quelques minutes après leur mise en vente au grand public. Les fans peuvent envisager de se tourner vers des sites de revente tels que StubHub pour obtenir des places de dernière minute, mais les prix sur ces plateformes refléteront la nature de ce match de catégorie 1.

Combien coûtent les billets pour le match Real Madrid - Atlético Madrid ?

Les billets standard pour la Liga au Bernabéu sont généralement classés selon les catégories suivantes :

Côté général (latéral) : ces places offrent la meilleure vue sur le terrain. Pour un derby, les prix via les canaux officiels peuvent commencer à partir de 180 € et dépasser 450 € pour les sections premium des niveaux inférieurs.

ces places offrent la meilleure vue sur le terrain. Pour un derby, les prix via les canaux officiels peuvent commencer à partir de 180 € et dépasser 450 € pour les sections premium des niveaux inférieurs. Fondos (buts) : généralement les zones les plus animées, avec des billets dont le prix varie généralement entre 120 € et 250 € pour les matchs de haut niveau.

généralement les zones les plus animées, avec des billets dont le prix varie généralement entre 120 € et 250 € pour les matchs de haut niveau. VIP/Hospitalité : les expériences premium, comprenant l'accès au salon et la restauration, commencent généralement à 600 € pour ce match.

Sur les sites de revente tels que StubHub, attendez-vous à des prix à partir d'environ 265 €, qui augmentent considérablement pour les places centrales.

Où se déroule le match Real Madrid - Atlético Madrid ?

Le prochain derby se déroulera au Santiago Bernabéu, le stade légendaire du Real Madrid.

Après plusieurs années de rénovation, le stade dispose désormais d'un toit rétractable à la pointe de la technologie et d'un tableau d'affichage vidéo à 360 degrés, offrant l'une des expériences visuelles les plus modernes du football mondial.

Situé dans le quartier de Chamartín à Madrid, le stade a une capacité d'environ 85 000 places. Au-delà d'être une forteresse pour les Blancos, il a accueilli de nombreuses finales de la Coupe d'Europe/Ligue des champions et a été un lieu clé de la Coupe du monde de football 1982.

L'ambiance du Derbi Madrileno est réputée pour être hostile et électrique, le toit high-tech emprisonnant souvent le bruit à l'intérieur à des niveaux assourdissants.

Real Madrid vs Atlético Madrid : résultats des confrontations directes