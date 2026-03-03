Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Book Real Madrid vs Atletico Madrid 2026 tickets

Traduit par

Comment acheter des billets pour le match Real Madrid - Atlético Madrid 2026 : informations sur le match du 22 mars, prix des billets pour le derby madrilène et plus encore

Ne manquez pas l'occasion de voir les deux géants madrilènes s'affronter.

Alors que la course au titre de la Liga atteint son paroxysme, les enjeux sont encore plus importants lorsque le Real Madrid et l'Atlético Madrid s'affrontent au Santiago Bernabéu en mars. 

Regarder du football de haut niveau à la télévision peut être exaltant, mais imaginez à quel point l'expérience est encore plus intense lorsque vous êtes assis dans le stade Santiago Bernabéu récemment rénové et que vous voyez l'action se dérouler en direct devant vous. 

GOAL vous donne toutes les informations essentielles que vous devez savoir sur le prochain match de Liga entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, notamment où acheter vos billets, combien ils coûtent, et bien plus encore.

Billets pour le match Real Madrid - Atlético Madrid à partir de 200 €Réserver des billets

Quand aura lieu le match de Liga entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid ?

DateRencontre (heure locale du coup d'envoi)Billets
Dimanche 22 mars 2026Real Madrid vs Atlético Madrid (20 h)Billets

Comment acheter des billets pour le match Real Madrid vs Atlético Madrid ?

Pour acheter des billets pour le derby madrilène au Bernabéu, le moyen le plus sûr est de se rendre sur le portail officiel de billetterie du Real Madrid. 

Coupe du Roi
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
LaLiga
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Les billets sont mis en vente par étapes : d'abord aux Socios (membres), puis aux détenteurs de la carte Madridista Premium, et enfin au grand public.

Compte tenu de la forte demande pour ce match, les billets sont souvent épuisés en quelques minutes après leur mise en vente au grand public. Les fans peuvent envisager de se tourner vers des sites de revente tels que StubHub pour obtenir des places de dernière minute, mais les prix sur ces plateformes refléteront la nature de ce match de catégorie 1.

Billets pour le match Real Madrid - Atlético Madrid à partir de 200 €Réserver des billets

Combien coûtent les billets pour le match Real Madrid - Atlético Madrid ?

Les billets standard pour la Liga au Bernabéu sont généralement classés selon les catégories suivantes :

  • Côté général (latéral) : ces places offrent la meilleure vue sur le terrain. Pour un derby, les prix via les canaux officiels peuvent commencer à partir de 180 € et dépasser 450 € pour les sections premium des niveaux inférieurs.
  • Fondos (buts) : généralement les zones les plus animées, avec des billets dont le prix varie généralement entre 120 € et 250 € pour les matchs de haut niveau.
  • VIP/Hospitalité : les expériences premium, comprenant l'accès au salon et la restauration, commencent généralement à 600 € pour ce match.

Sur les sites de revente tels que StubHub, attendez-vous à des prix à partir d'environ 265 €, qui augmentent considérablement pour les places centrales.

Où se déroule le match Real Madrid - Atlético Madrid ?

Le prochain derby se déroulera au Santiago Bernabéu, le stade légendaire du Real Madrid. 

Après plusieurs années de rénovation, le stade dispose désormais d'un toit rétractable à la pointe de la technologie et d'un tableau d'affichage vidéo à 360 degrés, offrant l'une des expériences visuelles les plus modernes du football mondial.

Situé dans le quartier de Chamartín à Madrid, le stade a une capacité d'environ 85 000 places. Au-delà d'être une forteresse pour les Blancos, il a accueilli de nombreuses finales de la Coupe d'Europe/Ligue des champions et a été un lieu clé de la Coupe du monde de football 1982. 

L'ambiance du Derbi Madrileno est réputée pour être hostile et électrique, le toit high-tech emprisonnant souvent le bruit à l'intérieur à des niveaux assourdissants.

Real Madrid vs Atlético Madrid : résultats des confrontations directes

CompétitionDernière rencontreRésultat
Supercoupe d'Espagne8 janvier 2026Real Madrid 2-1 Atlético Madrid
La Liga27 septembre 2025Atlético Madrid 5-2 Real Madrid
La LigaFévrier 2025Real Madrid 1-1 Atlético Madrid

Billets pour Real Madrid vs Atlético Madrid à partir de 200€Réserverdes billets

0