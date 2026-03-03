Comment acheter des billets pour le March Madness 2026 : calendrier des finales de basket-ball de la NCAA, équipes, prix et plus encore

Les campus universitaires à travers les États-Unis sont en pleine effervescence basket. C'est à nouveau l'heure du March Madness, l'un des meilleurs moments de l'année pour les fans de basket, et vous pouvez réserver vos places dès aujourd'hui.

L'excitation est garantie sans interruption depuis la soirée d'ouverture, le mardi 17 mars, jusqu'à la couronnement des champions de basket-ball de la NCAA au Lucas Oil Stadium d'Indianapolis, le lundi 6 avril. Au total, 67 matchs vous attendent.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur les billets pour le March Madness, notamment où les acheter, combien ils coûtent et quel est le calendrier du tournoi.

Quand aura lieu le March Madness 2026 ?

Le March Madness 2026 se déroulera sur une période de 21 jours, du mardi 17 mars au lundi 6 avril. Le déroulement du tournoi est le suivant :

Rond Date Billets First Four 17-18 mars Billets Premier tour 19-20 mars Billets Deuxième tour 21-22 mars Billets Sweet Sixteen 26-27 mars Billets Quarts de finale 28-29 mars Billets Final Four 4 avril Billets Finale du championnat national 6 avril Billets

Comment acheter des billets pour le March Madness 2026

Bien que les billets officiels pour le March Madness 2026 soient disponibles depuis fin 2025 sur le site de la NCAA, la demande augmentera après le « Selection Sunday » (15 mars), lorsque le tableau complet et détaillé sera annoncé et que les fans connaîtront les détails confirmés du calendrier.

Plusieurs options de billetterie sont proposées, en particulier pour les premiers tours du tournoi, où les fans peuvent choisir d'acheter des forfaits par session (jusqu'à 4 matchs), par jour (jusqu'à 8 matchs) ou par lieu (jusqu'à 16 matchs).

Plusieurs forfaits d'hospitalité sont également disponibles via le site On Location. Les forfaits varient selon les événements, mais peuvent inclure des billets officiels pour les matchs, une hospitalité haut de gamme, des repas et des boissons tout compris, des événements d'avant-match, un accès exclusif au tournoi et, en option, l'hébergement à l'hôtel.

En plus d'acheter des billets pour le March Madness via les canaux officiels, les fans ont la possibilité de se les procurer sur le marché secondaire, comme sur StubHub.

Combien coûtent les billets pour le March Madness 2026 ?

Le prix des billets officiels pour le March Madness varie en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment le type de forfait, le stade de la compétition, le lieu et l'emplacement des places. Voici quelques exemples de cette fourchette de prix :

First Four : à partir de 65 $

Premier tour : à partir de 69 $

Deuxième tour : à partir de 160 $

Sweet Sixteen : à partir de 193 $

Elite Eight : à partir de 236 $

Final Four : à partir de 332 $

Match du championnat national : à partir de 242 $

N'oubliez pas de consulter régulièrement le site de la NCAA pour obtenir des informations supplémentaires sur la disponibilité des billets. Sur les sites de revente secondaire tels que StubHub, les prix pour le March Madness sont disponibles à partir de 80 $.

À quoi s'attendre pour le March Madness 2026

Le tournoi de basket-ball masculin de la NCAA 2026 sera à nouveau une compétition à élimination directe. Sur les 355 équipes universitaires éligibles, 68 participeront au tournoi. Depuis 2022, 32 des 68 équipes se sont qualifiées en remportant leurs tournois de conférence individuels.

Les 36 équipes restantes sont sélectionnées par un comité de sélection (le comité de basket-ball masculin de la division I de la NCAA). Ainsi, même si certaines des équipes les plus importantes ou les plus connues ne remportent pas leur tournoi de conférence, elles savent qu'elles ont de très bonnes chances, voire la garantie, d'obtenir une wild card ou une place au tournoi lors du « Selection Sunday » (le dimanche 15 mars). Le comité de sélection classe également les équipes de 1 à 68.

Il y a douze mois, la Floride a su garder son sang-froid pour remporter une victoire 65-63 contre Houston à San Antonio, au Texas, lors de la finale du championnat national, qui clôturait le tournoi March Madness. Il s'agissait du troisième titre de champion remporté par les Gators. La Floride aborde le tournoi de cette année comme l'un des favoris, avec l'objectif de remporter deux titres consécutifs, comme elle l'avait fait en 2006 et 2007.

Parmi les autres équipes ayant remporté au moins trois titres de champion, Duke semble avoir les meilleures chances de remporter à nouveau le titre. Elle n'a perdu que deux fois cette saison et occupe la première place du classement de l'Associated Press (AP poll).

Installez-vous confortablement, profitez du spectacle et attendez-vous à l'inattendu au cours des prochaines semaines. Le fait que 20 équipes différentes aient atteint les cinq dernières phases du Final Four du tournoi NCAA montre à quel point la compétition peut être ouverte.

Quels sont les lieux où se déroulera le March Madness 2026 ?