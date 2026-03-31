Comment acheter des billets pour le BRED Abu Dhabi 2026 : dates, tarifs, lieu et plus encore

BRED Abu Dhabi, le festival incontournable de la néo-culture au Moyen-Orient, revient sur l’emblématique île de Yas pour sa quatrième édition, la plus ambitieuse à ce jour.

Réunissant le nec plus ultra du hip-hop, du R&B et de l'afrobeat, au rythme de la culture urbaine, de la mode et de l'art, le festival s'est rapidement imposé comme un événement culturel mondial incontournable.

Cette année, le thème du festival, « The People of Neo-Culture, Today & Tomorrow », promet une exploration avant-gardiste de la manière dont le patrimoine et les technologies du futur se rencontrent dans l’espace créatif.

Les fans peuvent s'attendre à des performances exceptionnelles d'icônes mondiales telles que Gunna, Mustard, Clipse et Bryson Tiller, ainsi qu'à l'énergie imparable d'Ayra Starr et de Nemzzz.

Quand a lieu le BRED Abu Dhabi ?

L'édition 2026 du BRED Abu Dhabi se déroulera sur cinq jours exceptionnels, du mercredi 22 avril au dimanche 26 avril 2026.

Le site du festival, situé au Yas Marina Circuit, ouvrira ses portes tous les jours à partir de 16 h, et les concerts phares de l'Arena débuteront en soirée.

Voici le programme actuel des têtes d'affiche :

Date et heure Événement / Artiste Lieu Billets 22 avril 2026 (16 h) Jour d'ouverture : Vitrine d'art et de mode Circuit Yas Marina, Abou Dhabi Billets 23 avril 2026 (20 h) Clipse & Mustard en concert BRED Arena Billets 24 avril 2026 (20 h) Gunna & Nemzzz en concert BRED Arena Billets 25 avril 2026 (20 h) Bryson Tiller & Ayra Starr en concert BRED Arena Billets 26 avril 2026 (16 h) Journée de clôture : finales des sports de rue et des jeux vidéo Circuit Yas Marina, Abou Dhabi Billets

Où acheter des billets pour le BRED Abu Dhabi ?

Les billets officiels sont mis en vente par vagues, la vague 1 proposant les meilleurs prix possibles pour ceux qui se décident tôt.

Si vous recherchez des billets de dernière minute, vous pouvez vous tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub, en particulier si certaines dates ou les pass Golden Circle sont épuisés sur le marché primaire.

Veillez toujours à acheter vos billets auprès de partenaires officiels ou de plateformes de revente vérifiées afin de vous assurer que vos billets sont authentiques et valables pour l'entrée au circuit Yas Marina.

Combien coûtent les billets pour le BRED Abu Dhabi ?

Si vous souhaitez faire des économies, le pass journalier en semaine est le moyen le moins cher de profiter de l'art, de la gastronomie et de la culture du festival.

Cependant, pour profiter pleinement des concerts, les pass 5 jours offrent le meilleur rapport qualité-prix.

Pass journalier en semaine (accès au festival uniquement) : à partir de 85 AED .

à partir de . Pass journalier pour les concerts (entrée générale) : à partir de 245 AED .

à partir de . Pass journalier Golden Circle (devant la scène) : à partir de 545 AED .

à partir de . Pass festival 5 jours (entrée générale) : à partir de 695 AED (tarif en prévente limitée).

à partir de (tarif en prévente limitée). Pass journalier junior (7-12 ans) : disponible sur place au prix de 50 AED.

Remarque : les prix sont susceptibles de changer à mesure que les vagues de billets se vendent. Réserver tôt est le seul moyen de bénéficier de ces tarifs avantageux avant qu'ils n'augmentent à l'approche de l'événement.

Tout ce que vous devez savoir sur le circuit Yas Marina

Le circuit Yas Marina n'est pas seulement un circuit de F1. Pour le BRED Abu Dhabi, le circuit se transforme en un immense terrain de jeu urbain.

La BRED Arena est un lieu high-tech spécialement construit au sein du circuit, offrant une acoustique et un éclairage incroyables, spécialement conçus pour les concerts de hip-hop et de musique électronique.

Se rendre à Yas Island est simple, mais bien planifier votre arrivée est essentiel pour passer une soirée sans encombre :