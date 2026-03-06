La Saudi Pro League a considérablement gagné en importance ces dernières saisons, grâce aux investissements colossaux des clubs et à l'arrivée d'une pléiade de stars mondiales du football. Elle se distingue désormais comme la ligue la mieux classée d'Asie.

Sans surprise, la fréquentation des stades a augmenté en conséquence. Plus de 2,5 millions de supporters ont assisté aux matchs de la SPL la saison dernière, soit 1,3 million de plus qu'il y a dix ans.

Envie d'assister à l'un des derbies incontournables du royaume, tels que le Sea Derby (Al-Ittihad vs Al-Ahli), le Capital Derby (Al-Hilal vs Al-Nassr) ou l'Eastern Derby (Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah) ?

GOAL vous guide à travers toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour obtenir des billets pour les matchs de la Saudi Pro League, y compris où les acheter et combien ils coûtent.

Tout ce que vous devez savoir sur la Saudi Pro League 2025/26

Date 28 août 2025 – mai 2026 Équipes 18 Format Chaque équipe dispute 34 matchs Lieu Arabie saoudite Relégation Les 3 dernières équipes sont reléguées en FD League Billets Billets

Saudi Pro League Prochains matchs

Date et heure (locales) Rencontre Billets 6 mars 2026 - 22h00 Al Ahli vs Al Ittihad Billets 6 mars 2026 - 22h00 Al Hilal vs Al Najmah Billets 6 mars 2026 - 22h00 Al Khaleej vs Al Hazem Billets 7 mars 2026 - 22h00 Al Nassr vs NEOM SC Billets 13 mars 2026 - 23h00 Al Qadsiah vs Al Ahli Billets 14 mars 2026 - 23h00 Al Fateh vs Al Hilal Billets 3 avril 2026 - 21h15 Al Ettifaq vs Al Qadsiah (derby de l'Est) Billets 7 mai 2026 - 22h00 Al Nassr vs Al Hilal (derby de Riyad) Billets 21 mai 2026 - 22h00 Al Ittihad vs Al Qadsiah (finale) Billets

Comment acheter des billets pour la Ligue professionnelle saoudienne

Pour acheter des billets pour les matchs de la Saudi Pro League, le moyen le plus sûr est de se rendre sur le site officiel de la ligue, où vous pouvez accéder à la section « Fixture/Tickets » (Calendrier/Billets) sous l'onglet « Matches » (Matchs).

Les journées de championnat se déroulent généralement sur trois jours, la plupart du temps du jeudi au samedi, afin de coïncider avec le week-end saoudien (vendredi et samedi). Les billets sont généralement mis en vente quelques semaines avant chaque match.

De plus, si vous souhaitez réserver vos places avant la mise en vente officielle ou si vous espérez obtenir des billets de dernière minute, vous pouvez vous tourner vers des revendeurs secondaires tels que StubHub ou Ticombo, qui proposent des billets à partir de 17 SAR.

Combien coûtent les billets pour la Saudi Pro League ?

Vous pouvez généralement vous procurer un billet de base pour un match de la Saudi Pro League entre50 et 100 SAR, ce qui rend l'accès abordable pour les voyageurs seuls, les groupes de supporters ou les familles passionnées de football.

Les événements notables, en particulier ceux impliquant des équipes de football renommées telles que l'Al Hilal FC ou l'Al Nassr FC, coûtent toutefois plus cher, surtout dans les zones de visionnage privilégiées.

Il existe également d'autres options pour acheter des billets pour la Saudi Pro League, telles que StubHub ou Ticombo. Les prix peuvent varier, tant au-dessus qu'en dessous du prix catalogue d'un billet, en fonction du match et de la date à laquelle il se déroule, avec des billets à partir de 17 SAR.

Comment regarder ou diffuser les matchs de la Saudi Pro League

Les matchs de la Saudi Pro League peuvent être regardés et diffusés en direct au Royaume-Uni sur DAZN. Vous pouvez télécharger l'application DAZN pour PC, Apple, Android, Fire TV, Roku, votre Smart TV et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à DAZN au Royaume-Uni pour 14,99 £ par mois avec un contrat de 12 mois ou souscrire à l'abonnement flexible, d'une valeur de 19,99 £ par mois, que vous pouvez résilier à tout moment. Un forfait annuel (payable d'avance) est également disponible au prix de 129,99 £, qui offre le meilleur rapport qualité-prix.

Aux États-Unis, la Saudi Pro League est diffusée en direct sur FOX Soccer Plus. Fubo est un service de streaming qui permet aux téléspectateurs d'accéder à FOX Soccer Plus. Fubo propose plusieurs formules d'abonnement, dont la nouvelle « Fubo Sports », qui coûte 45,99 $ le premier mois, puis 55,99 $ par mois les mois suivants. Il est simplifié et axé sur le sport, avec plus de 28 chaînes, dont ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel et des chaînes locales telles que ABC, CBS et Fox. Les autres formules Fubo comprennent le forfait de base « Pro » (environ 85 $/mois), le forfait supérieur « Elite » (environ 95 $/mois) et le forfait « Latino », qui propose des chaînes sportives et de divertissement en espagnol. Fubo offre un essai gratuit de 7 jours aux nouveaux abonnés pour toutes ses formules.

Saudi Pro League 2025/26 – Équipes et stades

Club Stade (emplacement) Capacité Club Al-Ittihad King Abdullah Sports City (Djeddah) 62 345 Al-Ahli SFC King Abdullah Sports City (Djeddah) 62 345 Al-Khaleej FC Stade Prince Mohamed bin Fahd (Dammam) 35 000 Al-Hilal SFC Kingdom Arena (Riyad) 30 000 Al-Nassr FC Al-Awwal Park (Riyad) 25 000 Al-Ettifaq FC Stade Al-Ettifaq Club (Dammam) 15 000 Al-Shabab FC SHG Arena (Riyad) 15 000 Al-Riyadh SC Stade Prince Turki bin Abdul Aziz (Riyad) 15 000 Club Al-Okhdood Stade Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City (Najran) 12 000 NEOM SC Stade King Khalid Sport City (Tabuk) 12 000 Al-Qadsiah FC Stade Prince Saud bin Jalawi (Khobar) 11 800 Al-Fateh SC Stade Al-Fateh Club (Al-Mubarraz) 11 000 Al-Najma SC Stade King Abdullah Sports City Buraidah (Unaizah) 10 000 Al-Hazem SC Stade Al-Hazem Club (Ar Rass) 8 000 Club Al-Kholood Stade Al-Hazem Club (Ar Rass) 8 000 Al-Fayha FC Al-Majma'ah Sports City 7 000

Que faut-il savoir sur la Saudi Pro League 2025/26 ?

La Saudi Pro League a peut-être été créée en 2007, mais ses racines remontent aux années 1950 et à la compétition His Majesty's League. Si l'on remonte à ces débuts, neuf clubs différents ont régné en tant que champions saoudiens. Cependant, depuis que la première division a été rebaptisée Saudi Pro League, trois équipes ont dominé. Quatorze des 17 titres remportés depuis 2007 ont été décrochés par Al-Hilal (8), Al-Nassr (3) et Al-Ittihad (3), et cela fait 9 ans qu'aucune de ces équipes n'a remporté le titre saoudien.

Le succès entraîne inévitablement la popularité, et il n'est donc pas surprenant que ces trois clubs, Al-Ittihad, Al-Hilal et Al-Nassr (avec Al-Ahli), enregistrent les meilleures affluences de la ligue. En fait, ils représentent plus de 60 % de la fréquentation annuelle totale de la Saudi Pro League. Ces clubs ont également tendance à attirer la majorité des stars étrangères qui exercent leur métier au Moyen-Orient.

L'achat de Cristiano Ronaldo en 2022 est la signature la plus marquante de tous les temps de la SPL. Al-Nassr était au paradis, d'autant plus que CR7 avait auparavant refusé de rejoindre son voisin et rival, Al Hilal. L'arrivée de Ronaldo a révolutionné le football saoudien dans son ensemble et a ouvert la voie à de nombreux joueurs de haut niveau des ligues européennes pour rejoindre la Saudi Pro League.

Avec quatre des équipes actuelles de la Saudi Pro League basées à Riyad (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab et Al-Riyadh), un voyage dans la capitale saoudienne pour un amateur de sport implique souvent d'assister à un match de la Pro League pendant ses vacances. Avec des joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran et Darwin Nunez ayant joué (ou jouant encore) pour Al-Hilal et Al-Nassr, il n'est pas surprenant que la demande de billets soit élevée chaque fois que ces clubs sont en action.

Les clubs de Riyad ont peut-être dominé le football saoudien par le passé, mais Al Ittihad, originaire de la ville côtière de Djeddah, sur la mer Rouge, a su se maintenir au fil des ans et est aujourd'hui l'un des plus grands clubs de football du pays et de toute l'Asie. De nombreux fans de football aimeraient voir les champions saoudiens actuels en action, d'autant plus qu'ils disposent d'un effectif prestigieux comprenant Karim Benzema, Steven Bergwijn, Moussa Diaby et Fabinho.