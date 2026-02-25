Comment acheter des billets pour la Premier League 2025/26 : calendrier des matchs à venir, prix moyens et plus encore

La Premier League reste la compétition de haut niveau incontestée dans le monde du football pour son spectacle et son action, avec certains des clubs et des joueurs les plus légendaires du football qui s'apprêtent à entrer dans l'histoire. Pour les fans, la période de renouvellement est ouverte, et c'est maintenant votre chance de mettre la main sur des billets pour la Premier League.

Avec plus d'un siècle de résultats, la Premier League est vraiment unique. Vous reconnaîtrez les champions de Manchester City, leurs vieux rivaux de Manchester United, les poids lourds comme Liverpool et le trio de choc Arsenal, Chelsea et Tottenham Hotspur. Les prouesses athlétiques et la passion dynamique ne manquent jamais.

Prochains matchs de la 28e journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT) Calendrier Billets Vendredi 27 février, 20h00 Wolverhampton vs Aston Villa Billets Samedi 28 février, 12h30 AFC Bournemouth vs Sunderland Billets Samedi 28 février, 15h00 Burnley vs Brentford Billets Samedi 28 février, 15h00 Liverpool vs West Ham United Billets Samedi 28 février, 15 h Newcastle United vs Everton Billets Samedi 28 février, 17h30 Leeds United vs Manchester City Billets Dimanche 1er mars, 14h00 Brighton vs Nottingham Forest Billets Dimanche 1er mars, 14 h Fulham vs Tottenham Hotspur Billets Dimanche 1er mars, 14 h Manchester United vs Crystal Palace Billets Dimanche 1er mars, 16h30 Arsenal vs Chelsea Billets

Prochains matchs de la 29e journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT) Rencontre Billets Mardi 3 mars, 19h30 AFC Bournemouth vs Brentford Billets Mardi 3 mars, 19h30 Everton vs Burnley Billets Mardi 3 mars, 19h30 Leeds United vs Sunderland Billets Mardi 3 mars, 20h15 Wolverhampton vs Liverpool Billets Mercredi 4 mars, 19h30 Aston Villa vs Chelsea Billets Mercredi 4 mars, 19h30 Brighton vs Arsenal Billets Mercredi 4 mars, 19h30 Fulham vs West Ham United Billets Mercredi 4 mars, 19h30 Manchester City vs Nottingham Forest Billets Mercredi 4 mars, 20h15 Newcastle United vs Manchester United Billets Jeudi 5 mars, 20h00 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace Billets

Prochains matchs de la 30e journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT) Calendrier Billets Samedi 14 mars, 12h30 West Ham United vs Manchester City Billets Samedi 14 mars, 15h00 Burnley vs AFC Bournemouth Billets Samedi 14 mars, 15 h Crystal Palace vs Leeds United Billets Samedi 14 mars, 15 h Sunderland vs Brighton Billets Samedi 14 mars, 17h30 Chelsea vs Newcastle United Billets Dimanche 15 mars, 14h00 Arsenal vs Everton Billets Dimanche 15 mars, 14h00 Manchester United vs Aston Villa Billets Dimanche 15 mars, 14 h Nottingham Forest vs Fulham Billets Dimanche 15 mars, 16h30 Liverpool vs Tottenham Hotspur Billets Lundi 16 mars, 20h00 Brentford vs Wolves Billets

Prochains matchs de la 31e journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT) Calendrier Billets Vendredi 20 mars, 20h00 AFC Bournemouth vs Manchester United Billets Samedi 21 mars, 12h30 Brighton vs Liverpool Billets Samedi 21 mars, 15h00 Fulham vs Burnley Billets Samedi 21 mars, 17h30 Everton vs Chelsea Billets Samedi 21 mars, 20h00 Leeds United vs Brentford Billets Dimanche 22 mars, 12h00 Newcastle United vs Sunderland Billets Dimanche 22 mars, 14h15 Aston Villa vs West Ham United Billets Dimanche 22 mars, 14h15 Tottenham Hotspur vs Nottm Forest Billets Dimanche 22 mars, 16h30 Finale de la Carabao Cup : Arsenal vs Manchester City Billets

Combien coûtent les billets pour la Premier League ?

Le prix d'un billet pour la Premier League varie considérablement. La plupart des clubs proposent des tarifs différenciés en fonction des tranches d'âge, notamment pour les adultes, les juniors, les étudiants et les seniors, mais ces tranches varient d'une équipe à l'autre.

De plus, l'emplacement de votre siège fait une grande différence. L'emplacement du siège et la tribune influencent considérablement le prix, les places offrant une vue imprenable étant souvent plus chères. Certains clubs classent également les matchs en catégories. Par exemple, les matchs de prestige contre des adversaires de renom peuvent être classés dans une catégorie supérieure, avec des prix en conséquence.

Récemment, la Premier League a plafonné le prix des billets pour les matchs à l'extérieur à 30 £. Si vous recherchez une option moins coûteuse, vous pouvez donc vous renseigner sur les matchs à l'extérieur de votre équipe et vous procurer ces billets.

Ci-dessous, GOAL a répertorié les clubs de Premier League pour la saison 2025-2026, leurs stades, le prix moyen des billets pour les matchs ainsi que la fourchette de prix prévue pour les abonnements.

Clubs de Premier League 2025/26 par prix des billets

Club Stade Fourchette de prix des billets (entrée générale adulte) Fourchette de prix des abonnements Billets Arsenal Emirates Stadium 31,50 £ - 141,00 £ 1 073 £ - 2 050 £ Informations sur les billets Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ - 944 £ Informations sur les billets Bournemouth Vitality Stadium 33,00 £ - 56,00 633 £ - 875 £ Informations sur les billets Brentford Gtech Community Stadium 40,00 £ - 65,00 495 £ - 598 £ Informations sur les billets Brighton & Hove Albion American Express Community Stadium 34,00 £ - 78,00 595 £ - 860 £ Informations sur les billets Burnley Turf Moor 50,00 £ - 75,00 455 £ - 500 £ Informations sur les billets Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ - 58,00 595 £ - 940 £ Informations sur les billets Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 545 £ - 895 £ Informations sur les billets Everton Goodison Park 55,00 515 £ - 690 £ Informations sur les billets Fulham Craven Cottage 35,00 £ - 105,00 £ 455 £ - 3 000 £ Informations sur les billets Leeds United Elland Road 33,00 £ - 56,00 £ 420 £ - à confirmer Informations sur les billets Liverpool Anfield 9,00 £ - 61,00 £ 699 £ - 886 £ Informations sur les billets Manchester City Etihad Stadium 58,00 £ - 75,00 385 £ - 1 030 £ Informations sur les billets Manchester United Old Trafford 36,00 £ - 58,00 £ 559 £ - 950 £ Informations sur les billets Newcastle United St James’ Park 50,00 £ - 58,00 417 £ - 811 £ Informations sur les billets Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 465 £ - 660 £ Informations sur les billets Sunderland Stadium of Light 33,00 £ - 56,00 390 £ - 720 £ Informations sur les billets Tottenham Hotspur Stade Tottenham Hotspur 48,00 £ - 109,00 807 £ - 2 015 £ Informations sur les billets West Ham United Stade de Londres 30,00 £ - 120,00 £ 310 £ - 1 620 £ Informations sur les billets Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ - 833 £ Informations sur les billets

Comment acheter des billets pour la Premier League ?

Plusieurs options sont proposées pour les matchs de Premier League, des billets individuels aux abonnements saisonniers en passant par des formules d'hospitalité supplémentaires, disponibles sur le portail officiel du club.

Les clubs de football britanniques ont tendance à attribuer les billets en trois étapes :

Tout d'abord aux détenteurs d'abonnements. Ensuite, à ceux qui ont déjà assisté à des matchs à domicile et qui sont classés en fonction de leurs points de fidélité. Enfin, au grand public pendant la période de vente générale.

Une fois que vous avez acheté des billets pour plusieurs matchs au Vitality Stadium, vos points commencent à s'accumuler, ce qui facilite l'accès. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que les matchs de Bournemouth sont mis en vente générale, où tout le monde peut acheter un billet.

Reste-t-il des abonnements pour la Premier League ?

La plupart des clubs de Premier League ont vendu tous leurs abonnements généraux pour la saison 2025/26.

Les équipes populaires telles qu'Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham et West Ham ont des listes d'attente de longue date, dont certaines peuvent s'étendre sur plus de 10 à 20 ans. Tottenham, par exemple, a une liste d'attente de plus de 80 000 fans, tandis que Liverpool et Man United exigeraient des décennies de fidélité pour obtenir une place. Même les clubs disposant de stades plus petits, tels que Fulham, Leeds et Wolves, ont une disponibilité limitée, voire inexistante, en raison de la forte demande et de la capacité réduite.

Brighton & Hove Albion et Manchester City se distinguent en proposant des abonnements saisonniers aux membres, sans liste d'attente officielle et selon le principe du premier arrivé, premier servi. Des clubs tels que Brentford, Crystal Palace et Nottingham Forest offrent un accès limité basé sur des points de fidélité ou de courtes périodes d'attente. Aston Villa, bien que complet, propose une option GA+ avec des avantages supplémentaires.

Ai-je besoin d'une adhésion pour acheter des billets pour la Premier League ?

Getty Images

Dans la plupart des cas, une adhésion est recommandée ou requise pour acheter des billets pour la Premier League, en particulier pour les matchs très demandés ou les clubs très populaires. La plupart des clubs de Premier League ont mis en place un système de billetterie à plusieurs niveaux qui donne la priorité :

Aux détenteurs d'abonnements saisonniers Aux membres du club (adhésion annuelle payante) La vente générale (s'il reste des billets)

Une adhésion donne généralement droit à un accès anticipé aux billets, à l'accumulation de points de fidélité et parfois à des contenus ou des réductions exclusifs. Pour les grands clubs comme Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, l'adhésion est souvent le seul moyen d'obtenir des billets pour les matchs réguliers, car les possibilités d'achat au grand public sont rares, voire inexistantes.

Cela dit, certains clubs, en particulier ceux qui ont une plus grande capacité d'accueil ou qui ne font pas toujours salle comble, peuvent autoriser les non-membres à acheter des billets à l'approche du jour du match s'il reste des places disponibles. L'achat d'une adhésion augmente considérablement vos chances et constitue souvent le moyen le plus sûr d'obtenir des places.

Puis-je acheter des billets bon marché pour la Premier League ?

Le meilleur endroit pour acheter des billets bon marché pour les matchs de Premier League est le portail officiel des clubs.

Malgré la forte demande, aucun autre revendeur officiel ne propose de billets pour les matchs à un prix inférieur à celui des clubs concernés.

N'oubliez pas de prendre connaissance des conditions générales d'achat et vérifiez que vous achetez auprès d'une source fiable.