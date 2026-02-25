Goal.com
Comment acheter des billets pour la Premier League 2025/26 : calendrier des matchs à venir, prix moyens et plus encore

Vous souhaitez obtenir une place pour assister à l'un des championnats de football les plus prestigieux au monde ? Voici le prix exact et où acheter vos billets.

La Premier League reste la compétition de haut niveau incontestée dans le monde du football pour son spectacle et son action, avec certains des clubs et des joueurs les plus légendaires du football qui s'apprêtent à entrer dans l'histoire. Pour les fans, la période de renouvellement est ouverte, et c'est maintenant votre chance de mettre la main sur des billets pour la Premier League.

Avec plus d'un siècle de résultats, la Premier League est vraiment unique. Vous reconnaîtrez les champions de Manchester City, leurs vieux rivaux de Manchester United, les poids lourds comme Liverpool et le trio de choc Arsenal, Chelsea et Tottenham Hotspur. Les prouesses athlétiques et la passion dynamique ne manquent jamais.

Prochains matchs de la 28e journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT)Calendrier
Vendredi 27 février, 20h00Wolverhampton vs Aston Villa
Samedi 28 février, 12h30AFC Bournemouth vs Sunderland
Samedi 28 février, 15h00Burnley vs Brentford
Samedi 28 février, 15h00Liverpool vs West Ham United
Samedi 28 février, 15 hNewcastle United vs Everton
Samedi 28 février, 17h30Leeds United vs Manchester City
Dimanche 1er mars, 14h00Brighton vs Nottingham Forest
Dimanche 1er mars, 14 hFulham vs Tottenham Hotspur
Dimanche 1er mars, 14 hManchester United vs Crystal Palace
Dimanche 1er mars, 16h30Arsenal vs Chelsea

Prochains matchs de la 29e journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT)Rencontre
Mardi 3 mars, 19h30AFC Bournemouth vs Brentford
Mardi 3 mars, 19h30Everton vs Burnley
Mardi 3 mars, 19h30Leeds United vs Sunderland
Mardi 3 mars, 20h15Wolverhampton vs Liverpool
Mercredi 4 mars, 19h30Aston Villa vs Chelsea
Mercredi 4 mars, 19h30Brighton vs Arsenal
Mercredi 4 mars, 19h30Fulham vs West Ham United
Mercredi 4 mars, 19h30Manchester City vs Nottingham Forest
Mercredi 4 mars, 20h15Newcastle United vs Manchester United
Jeudi 5 mars, 20h00Tottenham Hotspur vs Crystal Palace

Prochains matchs de la 30e journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT)Calendrier
Samedi 14 mars, 12h30West Ham United vs Manchester City
Samedi 14 mars, 15h00Burnley vs AFC Bournemouth
Samedi 14 mars, 15 hCrystal Palace vs Leeds United
Samedi 14 mars, 15 hSunderland vs Brighton
Samedi 14 mars, 17h30Chelsea vs Newcastle United
Dimanche 15 mars, 14h00Arsenal vs Everton
Dimanche 15 mars, 14h00Manchester United vs Aston Villa
Dimanche 15 mars, 14 hNottingham Forest vs Fulham
Dimanche 15 mars, 16h30Liverpool vs Tottenham Hotspur
Lundi 16 mars, 20h00Brentford vs Wolves

Prochains matchs de la 31e journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT)Calendrier
Vendredi 20 mars, 20h00AFC Bournemouth vs Manchester United
Samedi 21 mars, 12h30Brighton vs Liverpool
Samedi 21 mars, 15h00Fulham vs Burnley
Samedi 21 mars, 17h30Everton vs Chelsea
Samedi 21 mars, 20h00Leeds United vs Brentford
Dimanche 22 mars, 12h00Newcastle United vs Sunderland
Dimanche 22 mars, 14h15Aston Villa vs West Ham United
Dimanche 22 mars, 14h15Tottenham Hotspur vs Nottm Forest
Dimanche 22 mars, 16h30Finale de la Carabao Cup : Arsenal vs Manchester City

Combien coûtent les billets pour la Premier League ?

Le prix d'un billet pour la Premier League varie considérablement. La plupart des clubs proposent des tarifs différenciés en fonction des tranches d'âge, notamment pour les adultes, les juniors, les étudiants et les seniors, mais ces tranches varient d'une équipe à l'autre.

De plus, l'emplacement de votre siège fait une grande différence. L'emplacement du siège et la tribune influencent considérablement le prix, les places offrant une vue imprenable étant souvent plus chères. Certains clubs classent également les matchs en catégories. Par exemple, les matchs de prestige contre des adversaires de renom peuvent être classés dans une catégorie supérieure, avec des prix en conséquence.

Récemment, la Premier League a plafonné le prix des billets pour les matchs à l'extérieur à 30 £. Si vous recherchez une option moins coûteuse, vous pouvez donc vous renseigner sur les matchs à l'extérieur de votre équipe et vous procurer ces billets.

Ci-dessous, GOAL a répertorié les clubs de Premier League pour la saison 2025-2026, leurs stades, le prix moyen des billets pour les matchs ainsi que la fourchette de prix prévue pour les abonnements.

Clubs de Premier League 2025/26 par prix des billets

ClubStadeFourchette de prix des billets (entrée générale adulte)Fourchette de prix des abonnements
ArsenalEmirates Stadium31,50 £ - 141,00 £1 073 £ - 2 050 £
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ - 944 £
BournemouthVitality Stadium33,00 £ - 56,00633 £ - 875 £
BrentfordGtech Community Stadium40,00 £ - 65,00495 £ - 598 £
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium34,00 £ - 78,00595 £ - 860 £
BurnleyTurf Moor50,00 £ - 75,00455 £ - 500 £
ChelseaStamford Bridge48,00 £ - 58,00595 £ - 940 £
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00545 £ - 895 £
EvertonGoodison Park55,00515 £ - 690 £
FulhamCraven Cottage35,00 £ - 105,00 £455 £ - 3 000 £
Leeds UnitedElland Road33,00 £ - 56,00 £420 £ - à confirmer
LiverpoolAnfield9,00 £ - 61,00 £699 £ - 886 £
Manchester CityEtihad Stadium58,00 £ - 75,00385 £ - 1 030 £
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ - 58,00 £559 £ - 950 £
Newcastle UnitedSt James' Park50,00 £ - 58,00417 £ - 811 £
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00465 £ - 660 £
SunderlandStadium of Light33,00 £ - 56,00390 £ - 720 £
Tottenham HotspurStade Tottenham Hotspur48,00 £ - 109,00807 £ - 2 015 £
West Ham UnitedStade de Londres30,00 £ - 120,00 £310 £ - 1 620 £
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ - 833 £

Comment acheter des billets pour la Premier League ?

Plusieurs options sont proposées pour les matchs de Premier League, des billets individuels aux abonnements saisonniers en passant par des formules d'hospitalité supplémentaires, disponibles sur le portail officiel du club.

Les clubs de football britanniques ont tendance à attribuer les billets en trois étapes :

  1. Tout d'abord aux détenteurs d'abonnements.
  2. Ensuite, à ceux qui ont déjà assisté à des matchs à domicile et qui sont classés en fonction de leurs points de fidélité.
  3. Enfin, au grand public pendant la période de vente générale.

Une fois que vous avez acheté des billets pour plusieurs matchs au Vitality Stadium, vos points commencent à s'accumuler, ce qui facilite l'accès. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que les matchs de Bournemouth sont mis en vente générale, où tout le monde peut acheter un billet.

Reste-t-il des abonnements pour la Premier League ?

La plupart des clubs de Premier League ont vendu tous leurs abonnements généraux pour la saison 2025/26.

Les équipes populaires tellesqu'Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham et West Ham ont des listes d'attente de longue date, dont certaines peuvent s'étendre sur plus de 10 à 20 ans. Tottenham, par exemple, a une liste d'attente de plus de 80 000 fans, tandis que Liverpool et Man United exigeraient des décennies de fidélité pour obtenir une place. Même les clubs disposant de stades plus petits, tels que Fulham, Leeds et Wolves, ont une disponibilité limitée, voire inexistante, en raison de la forte demande et de la capacité réduite.

Brighton & Hove Albion et Manchester City se distinguent en proposant des abonnements saisonniers aux membres, sans liste d'attente officielle et selon le principe du premier arrivé, premier servi. Des clubs tels que Brentford, Crystal Palace et Nottingham Forest offrent un accès limité basé sur des points de fidélité ou de courtes périodes d'attente. Aston Villa, bien que complet, propose une option GA+ avec des avantages supplémentaires.

Ai-je besoin d'une adhésion pour acheter des billets pour la Premier League ?

Arsenal FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images

Dans la plupart des cas, une adhésion est recommandée ou requise pour acheter des billets pour la Premier League, en particulier pour les matchs très demandés ou les clubs très populaires. La plupart des clubs de Premier League ont mis en place un système de billetterie à plusieurs niveaux qui donne la priorité :

  1. Aux détenteurs d'abonnements saisonniers
  2. Aux membres du club (adhésion annuelle payante)
  3. La vente générale (s'il reste des billets)

Une adhésion donne généralement droit à un accès anticipé aux billets, à l'accumulation de points de fidélité et parfois à des contenus ou des réductions exclusifs. Pour les grands clubs comme Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, l'adhésion est souvent le seul moyen d'obtenir des billets pour les matchs réguliers, car les possibilités d'achat au grand public sont rares, voire inexistantes.

Cela dit, certains clubs, en particulier ceux qui ont une plus grande capacité d'accueil ou qui ne font pas toujours salle comble, peuvent autoriser les non-membres à acheter des billets à l'approche du jour du match s'il reste des places disponibles. L'achat d'une adhésion augmente considérablement vos chances et constitue souvent le moyen le plus sûr d'obtenir des places.

Puis-je acheter des billets bon marché pour la Premier League ?

Le meilleur endroit pour acheter des billets bon marché pour les matchs de Premier League est le portail officiel des clubs.

Malgré la forte demande, aucun autre revendeur officiel ne propose de billets pour les matchs à un prix inférieur à celui des clubs concernés.

N'oubliez pas de prendre connaissance des conditions générales d'achat et vérifiez que vous achetez auprès d'une source fiable.

