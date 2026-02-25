Comment acheter des billets pour la Premier League 2025/26 : calendrier des matchs à venir, prix moyens et plus encore

La Premier League reste la compétition de haut niveau incontestée dans le monde du football pour son spectacle et son action, avec certains des clubs et des joueurs les plus légendaires du football qui s'apprêtent à entrer dans l'histoire. Pour les fans, la période de renouvellement est ouverte, et c'est maintenant votre chance de mettre la main sur des billets pour la Premier League.
Avec plus d'un siècle de résultats, la Premier League est vraiment unique. Vous reconnaîtrez les champions de Manchester City, leurs vieux rivaux de Manchester United, les poids lourds comme Liverpool et le trio de choc Arsenal, Chelsea et Tottenham Hotspur. Les prouesses athlétiques et la passion dynamique ne manquent jamais.
Prochains matchs de la 28e journée de Premier League et billets
|Date et heure (GMT)
|Calendrier
|Vendredi 27 février, 20h00
|Wolverhampton vs Aston Villa
|Samedi 28 février, 12h30
|AFC Bournemouth vs Sunderland
|Samedi 28 février, 15h00
|Burnley vs Brentford
|Samedi 28 février, 15h00
|Liverpool vs West Ham United
|Samedi 28 février, 15 h
|Newcastle United vs Everton
|Samedi 28 février, 17h30
|Leeds United vs Manchester City
|Dimanche 1er mars, 14h00
|Brighton vs Nottingham Forest
|Dimanche 1er mars, 14 h
|Fulham vs Tottenham Hotspur
|Dimanche 1er mars, 14 h
|Manchester United vs Crystal Palace
|Dimanche 1er mars, 16h30
|Arsenal vs Chelsea
Prochains matchs de la 29e journée de Premier League et billets
|Date et heure (GMT)
|Rencontre
|Mardi 3 mars, 19h30
|AFC Bournemouth vs Brentford
|Mardi 3 mars, 19h30
|Everton vs Burnley
|Mardi 3 mars, 19h30
|Leeds United vs Sunderland
|Mardi 3 mars, 20h15
|Wolverhampton vs Liverpool
|Mercredi 4 mars, 19h30
|Aston Villa vs Chelsea
|Mercredi 4 mars, 19h30
|Brighton vs Arsenal
|Mercredi 4 mars, 19h30
|Fulham vs West Ham United
|Mercredi 4 mars, 19h30
|Manchester City vs Nottingham Forest
|Mercredi 4 mars, 20h15
|Newcastle United vs Manchester United
|Jeudi 5 mars, 20h00
|Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Prochains matchs de la 30e journée de Premier League et billets
|Date et heure (GMT)
|Calendrier
|Samedi 14 mars, 12h30
|West Ham United vs Manchester City
|Samedi 14 mars, 15h00
|Burnley vs AFC Bournemouth
|Samedi 14 mars, 15 h
|Crystal Palace vs Leeds United
|Samedi 14 mars, 15 h
|Sunderland vs Brighton
|Samedi 14 mars, 17h30
|Chelsea vs Newcastle United
|Dimanche 15 mars, 14h00
|Arsenal vs Everton
|Dimanche 15 mars, 14h00
|Manchester United vs Aston Villa
|Dimanche 15 mars, 14 h
|Nottingham Forest vs Fulham
|Dimanche 15 mars, 16h30
|Liverpool vs Tottenham Hotspur
|Lundi 16 mars, 20h00
|Brentford vs Wolves
Prochains matchs de la 31e journée de Premier League et billets
|Date et heure (GMT)
|Calendrier
|Vendredi 20 mars, 20h00
|AFC Bournemouth vs Manchester United
|Samedi 21 mars, 12h30
|Brighton vs Liverpool
|Samedi 21 mars, 15h00
|Fulham vs Burnley
|Samedi 21 mars, 17h30
|Everton vs Chelsea
|Samedi 21 mars, 20h00
|Leeds United vs Brentford
|Dimanche 22 mars, 12h00
|Newcastle United vs Sunderland
|Dimanche 22 mars, 14h15
|Aston Villa vs West Ham United
|Dimanche 22 mars, 14h15
|Tottenham Hotspur vs Nottm Forest
|Dimanche 22 mars, 16h30
|Finale de la Carabao Cup : Arsenal vs Manchester City
Combien coûtent les billets pour la Premier League ?
Le prix d'un billet pour la Premier League varie considérablement. La plupart des clubs proposent des tarifs différenciés en fonction des tranches d'âge, notamment pour les adultes, les juniors, les étudiants et les seniors, mais ces tranches varient d'une équipe à l'autre.
De plus, l'emplacement de votre siège fait une grande différence. L'emplacement du siège et la tribune influencent considérablement le prix, les places offrant une vue imprenable étant souvent plus chères. Certains clubs classent également les matchs en catégories. Par exemple, les matchs de prestige contre des adversaires de renom peuvent être classés dans une catégorie supérieure, avec des prix en conséquence.
Récemment, la Premier League a plafonné le prix des billets pour les matchs à l'extérieur à 30 £. Si vous recherchez une option moins coûteuse, vous pouvez donc vous renseigner sur les matchs à l'extérieur de votre équipe et vous procurer ces billets.
Ci-dessous, GOAL a répertorié les clubs de Premier League pour la saison 2025-2026, leurs stades, le prix moyen des billets pour les matchs ainsi que la fourchette de prix prévue pour les abonnements.
Clubs de Premier League 2025/26 par prix des billets
Comment acheter des billets pour la Premier League ?
Plusieurs options sont proposées pour les matchs de Premier League, des billets individuels aux abonnements saisonniers en passant par des formules d'hospitalité supplémentaires, disponibles sur le portail officiel du club.
Les clubs de football britanniques ont tendance à attribuer les billets en trois étapes :
- Tout d'abord aux détenteurs d'abonnements.
- Ensuite, à ceux qui ont déjà assisté à des matchs à domicile et qui sont classés en fonction de leurs points de fidélité.
- Enfin, au grand public pendant la période de vente générale.
Une fois que vous avez acheté des billets pour plusieurs matchs au Vitality Stadium, vos points commencent à s'accumuler, ce qui facilite l'accès. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que les matchs de Bournemouth sont mis en vente générale, où tout le monde peut acheter un billet.
Reste-t-il des abonnements pour la Premier League ?
La plupart des clubs de Premier League ont vendu tous leurs abonnements généraux pour la saison 2025/26.
Les équipes populaires tellesqu'Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham et West Ham ont des listes d'attente de longue date, dont certaines peuvent s'étendre sur plus de 10 à 20 ans. Tottenham, par exemple, a une liste d'attente de plus de 80 000 fans, tandis que Liverpool et Man United exigeraient des décennies de fidélité pour obtenir une place. Même les clubs disposant de stades plus petits, tels que Fulham, Leeds et Wolves, ont une disponibilité limitée, voire inexistante, en raison de la forte demande et de la capacité réduite.
Brighton & Hove Albion et Manchester City se distinguent en proposant des abonnements saisonniers aux membres, sans liste d'attente officielle et selon le principe du premier arrivé, premier servi. Des clubs tels que Brentford, Crystal Palace et Nottingham Forest offrent un accès limité basé sur des points de fidélité ou de courtes périodes d'attente. Aston Villa, bien que complet, propose une option GA+ avec des avantages supplémentaires.
Ai-je besoin d'une adhésion pour acheter des billets pour la Premier League ?Getty Images
Dans la plupart des cas, une adhésion est recommandée ou requise pour acheter des billets pour la Premier League, en particulier pour les matchs très demandés ou les clubs très populaires. La plupart des clubs de Premier League ont mis en place un système de billetterie à plusieurs niveaux qui donne la priorité :
- Aux détenteurs d'abonnements saisonniers
- Aux membres du club (adhésion annuelle payante)
- La vente générale (s'il reste des billets)
Une adhésion donne généralement droit à un accès anticipé aux billets, à l'accumulation de points de fidélité et parfois à des contenus ou des réductions exclusifs. Pour les grands clubs comme Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, l'adhésion est souvent le seul moyen d'obtenir des billets pour les matchs réguliers, car les possibilités d'achat au grand public sont rares, voire inexistantes.
Cela dit, certains clubs, en particulier ceux qui ont une plus grande capacité d'accueil ou qui ne font pas toujours salle comble, peuvent autoriser les non-membres à acheter des billets à l'approche du jour du match s'il reste des places disponibles. L'achat d'une adhésion augmente considérablement vos chances et constitue souvent le moyen le plus sûr d'obtenir des places.
Puis-je acheter des billets bon marché pour la Premier League ?
Le meilleur endroit pour acheter des billets bon marché pour les matchs de Premier League est le portail officiel des clubs.
Malgré la forte demande, aucun autre revendeur officiel ne propose de billets pour les matchs à un prix inférieur à celui des clubs concernés.
N'oubliez pas de prendre connaissance des conditions générales d'achat et vérifiez que vous achetez auprès d'une source fiable.