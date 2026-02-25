La NFL a officiellement annoncé que les Jacksonville Jaguars et les Washington Commanders seront les équipes hôtes désignées pour les Jeux de Londres 2026.

Dans le cadre d'une décision historique, les Jaguars deviendront la première équipe à disputer deux matchs à domicile à l'étranger au cours d'une même saison, s'emparant de la capitale pendant deux semaines consécutives en octobre.

Cette résidence à Londres fait partie d'un accord stratégique alors que leur stade EverBank Stadium entame une rénovation massive de 1,4 milliard de dollars, qui limitera leur capacité d'accueil en Floride pendant la saison 2026.

Après le succès retentissant de la série internationale depuis 2007, 2026 marque une expansion encore plus importante pour la ligue. Alors que les Jaguars partageront leur temps entre leur stade loin de chez eux, le Wembley Stadium, et le stade ultramoderne de Tottenham Hotspur, les Commanders feront leur retour très attendu à Londres, où ils disputeront leur match à Tottenham.

Quel est le calendrier et le programme de la NFL Londres 2026 ?

Si les adversaires et les heures de coup d'envoi seront confirmés lors de la publication du calendrier complet de la NFL en mai 2026, nous savons déjà quels stades accueilleront les matchs.

Les Jaguars devraient jouer deux semaines consécutives en octobre afin de minimiser les déplacements, une stratégie qu'ils ont perfectionnée au cours des saisons précédentes.

Date probable Équipe désignée comme équipe locale Adversaire Lieu Billets Octobre 2026 (à confirmer) Jacksonville Jaguars À confirmer (printemps 2026) Stade de Wembley Ouverture des réservations prioritaires Octobre 2026 (à confirmer) Jacksonville Jaguars À confirmer (printemps 2026) Stade Tottenham Hotspur Ouverture des dépôts prioritaires Octobre 2026 (à confirmer) Washington Commanders À confirmer (printemps 2026) Stade Tottenham Hotspur À venir

Où acheter des billets pour la NFL Londres 2026 ?

Les billets pour la série 2026 ne sont pas encore en vente au grand public. D'après les années précédentes, la période de vente suit un calendrier strict.

Pour être sûr de ne pas passer à côté, inscrivez-vous auprès des sources officielles suivantes :

Portail officiel de la NFL au Royaume-Uni : la principale source pour les billets d'entrée générale. Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir des alertes.

la principale source pour les billets d'entrée générale. Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir des alertes. Site officiel des Jacksonville Jaguars : pour les matchs à Wembley, les Jaguars gèrent souvent eux-mêmes la distribution des billets et les adhésions à l'Union Jax.

pour les matchs à Wembley, les Jaguars gèrent souvent eux-mêmes la distribution des billets et les adhésions à l'Union Jax. Ticketmaster UK : le partenaire officiel pour la billetterie de la série internationale.

le partenaire officiel pour la billetterie de la série internationale. Sur place : le prestataire officiel de la NFL a déjà lancé un programme de réservation prioritaire pour ceux qui souhaitent garantir leurs places à l'avance.

Combien coûteront les billets ?

Bien que les prix pour 2026 seront confirmés au printemps, les fourchettes de prix attendues sur la base de la saison 2025 sont les suivantes :

Catégorie supérieure : 60 £ – 100 £

60 £ – 100 £ Niveau intermédiaire / Zones d'en-but : 110 £ – 185 £

110 £ – 185 £ Niveau inférieur / Ligne de touche : 190 £ – 350 £

190 £ – 350 £ Hospitalité et VIP : 450 £ – 2 000 £+

Quand les matchs internationaux de la NFL auront-ils lieu ?

2026 est une année charnière pour l'expansion mondiale de la NFL, avec un nombre record de neuf matchs internationaux prévus dans sept pays. Cela inclut le tout premier match de saison régulière en Australie et en France.

Liste complète des hôtes de la NFL International 2026

Pays Ville Stade Équipe désignée comme équipe locale Australie Melbourne Melbourne Cricket Ground (MCG) Los Angeles Rams France Paris Stade de France New Orleans Saints Allemagne Munich Allianz Arena Lions de Detroit Espagne Madrid Stade Santiago Bernabéu À confirmer (printemps 2026) Brésil Rio de Janeiro Stade Maracanã Dallas Cowboys Mexique Mexico Estadio Banorte San Francisco 49ers Royaume-Uni Londres Wembley et Tottenham Jaguars / Commanders

La mise en vente générale des billets pour ces rencontres internationales devrait suivre le calendrier londonien, la plupart des billets étant mis en vente en juin et juillet 2026. Les fans du match de Melbourne (prévu lors de la première semaine) devraient consulter les annonces plus tôt, en avril.