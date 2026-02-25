Goal.com
Comment acheter des billets pour la NFL London 2026 : annonces des Jaguars et des Commanders, calendrier, comment acheter des billets, prévente et plus encore

Vous vous demandez comment assister au match NFL Londres 2026 ? Nous savons exactement où vous pouvez vous procurer des billets avant le début des matchs.

La NFL a officiellement annoncé que les Jacksonville Jaguars et les Washington Commanders seront les équipes hôtes désignées pour les Jeux de Londres 2026.

Dans le cadre d'une décision historique, les Jaguars deviendront la première équipe à disputer deux matchs à domicile à l'étranger au cours d'une même saison, s'emparant de la capitale pendant deux semaines consécutives en octobre. 

Cette résidence à Londres fait partie d'un accord stratégique alors que leur stade EverBank Stadium entame une rénovation massive de 1,4 milliard de dollars, qui limitera leur capacité d'accueil en Floride pendant la saison 2026.

Après le succès retentissant de la série internationale depuis 2007, 2026 marque une expansion encore plus importante pour la ligue. Alors que les Jaguars partageront leur temps entre leur stade loin de chez eux, le Wembley Stadium, et le stade ultramoderne de Tottenham Hotspur, les Commanders feront leur retour très attendu à Londres, où ils disputeront leur match à Tottenham.

Quel est le calendrier et le programme de la NFL Londres 2026 ?

Si les adversaires et les heures de coup d'envoi seront confirmés lors de la publication du calendrier complet de la NFL en mai 2026, nous savons déjà quels stades accueilleront les matchs.

Les Jaguars devraient jouer deux semaines consécutives en octobre afin de minimiser les déplacements, une stratégie qu'ils ont perfectionnée au cours des saisons précédentes.

Date probableÉquipe désignée comme équipe localeAdversaireLieuBillets
Octobre 2026 (à confirmer)Jacksonville JaguarsÀ confirmer (printemps 2026)Stade de WembleyOuverture des réservations prioritaires
Octobre 2026 (à confirmer)Jacksonville JaguarsÀ confirmer (printemps 2026)Stade Tottenham HotspurOuverture des dépôts prioritaires
Octobre 2026 (à confirmer)Washington CommandersÀ confirmer (printemps 2026)Stade Tottenham HotspurÀ venir

Où acheter des billets pour la NFL Londres 2026 ?

Les billets pour la série 2026 ne sont pas encore en vente au grand public. D'après les années précédentes, la période de vente suit un calendrier strict. 

Pour être sûr de ne pas passer à côté, inscrivez-vous auprès des sources officielles suivantes :

  • Portail officiel de la NFL au Royaume-Uni : la principale source pour les billets d'entrée générale. Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir des alertes.
  • Site officiel des Jacksonville Jaguars : pour les matchs à Wembley, les Jaguars gèrent souvent eux-mêmes la distribution des billets et les adhésions à l'Union Jax.
  • Ticketmaster UK : le partenaire officiel pour la billetterie de la série internationale.
  • Sur place : le prestataire officiel de la NFL a déjà lancé un programme de réservation prioritaire pour ceux qui souhaitent garantir leurs places à l'avance.

Combien coûteront les billets ?

Bien que les prix pour 2026 seront confirmés au printemps, les fourchettes de prix attendues sur la base de la saison 2025 sont les suivantes :

  • Catégorie supérieure : 60 £ – 100 £
  • Niveau intermédiaire / Zones d'en-but : 110 £ – 185 £
  • Niveau inférieur / Ligne de touche : 190 £ – 350 £
  • Hospitalité et VIP : 450 £ – 2 000 £+

Quand les matchs internationaux de la NFL auront-ils lieu ?

2026 est une année charnière pour l'expansion mondiale de la NFL, avec un nombre record de neuf matchs internationaux prévus dans sept pays. Cela inclut le tout premier match de saison régulière en Australie et en France.

Liste complète des hôtes de la NFL International 2026

PaysVilleStadeÉquipe désignée comme équipe locale
AustralieMelbourneMelbourne Cricket Ground (MCG)Los Angeles Rams
FranceParisStade de FranceNew Orleans Saints
AllemagneMunichAllianz ArenaLions de Detroit
EspagneMadridStade Santiago BernabéuÀ confirmer (printemps 2026)
BrésilRio de JaneiroStade MaracanãDallas Cowboys
MexiqueMexicoEstadio BanorteSan Francisco 49ers
Royaume-UniLondresWembley et TottenhamJaguars / Commanders

La mise en vente générale des billets pour ces rencontres internationales devrait suivre le calendrier londonien, la plupart des billets étant mis en vente en juin et juillet 2026. Les fans du match de Melbourne (prévu lors de la première semaine) devraient consulter les annonces plus tôt, en avril.

