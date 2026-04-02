Comment acheter des billets pour la Ligue 1 2026 : calendrier des prochains matchs, tarifs, informations et plus encore

La fin de la saison de Ligue 1 s'annonce spectaculaire. Outre la lutte à deux pour le titre entre le PSG et Lens, plusieurs clubs, dont Marseille, Lyon, Lille et Monaco, se disputent les places qualificatives pour les compétitions européennes.

Parmi les prochains matchs phares, citons Lens contre le PSG au Stade Bollaert-Delelis et le PSG contre Lyon au Parc des Princes.

Laissez GOAL vous guider pour réaliser vos rêves de football français en vous procurant un billet pour un match de Ligue 1 de cette saison.

Calendrier des prochains matchs de Ligue 1

Date Fixture (CET) Venue Tickets Fri, Apr 10 Paris FC vs Monaco (7pm) Stade Jean Bouin (Paris) Tickets Marseille vs Metz (9.05pm) Stade Velodrome (Marseille) Tickets Sat, Apr 11 Auxerre vs Nantes (7pm) Stade de l'Abbe-Deschamps (Auxerre) Tickets Rennes vs Angers (9.05pm) Roazhon Park (Rennes) Tickets Sun, Apr 12 Nice vs Le Havre (5.15pm) Allianz Riviera (Nice) Tickets Toulouse vs Lille (5.15pm) Stadium Municipal de Toulouse (Toulouse) Tickets Lyon vs Lorient (8.45pm) Groupama Stadium (Lyon) Tickets Fri, Apr 17 Lens vs Toulouse (8.45pm) Stade Bollaert-Delelis (Lens) Tickets Sat, Apr 18 Lorient vs Marseille (5pm) Stade du Moustoir - Yves Allainmat (Lorient) Tickets Angers vs Le Havre (7pm) Stade Raymond Kopa (Angers) Tickets Lille vs Nice (9.05pm) Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy (Lille) Tickets Sun, Apr 19 Monaco vs Auxerre (3pm) Stade Louis II (Monaco) Tickets Metz vs Paris FC (5.15pm) Stade Saint-Symphorien (Metz) Tickets Nantes vs Brest (5.15pm) Stade de la Beaujoire (Nantes) Tickets Strasbourg vs Rennes (5.15pm) Stade de la Meinau (Strasbourg) Tickets PSG vs Lyon (8.45pm) Parc des Princes (Paris) Tickets

Comment acheter des billets pour la Ligue 1

Pour acheter des billets pour les matchs de Ligue 1, le moyen le plus sûr est de se rendre sur les sites officiels des clubs.

Vous devrez peut-être créer un compte et fournir des informations personnelles. Les billets sont souvent mis en vente entre 4 et 6 semaines avant le jour du match.

Si les billets pour les matchs des plus grands clubs, comme le PSG, se vendent souvent très vite, ceux de nombreuses autres équipes sont plus faciles à obtenir.

Si les billets sont épuisés via les canaux officiels ou si vous cherchez à vous procurer des billets de dernière minute, vous pouvez envisager de passer par des revendeurs secondaires tels que Viagogo.

Combien coûtent les billets pour la Ligue 1 ?

Le prix des billets pour les matchs de Ligue 1 varie considérablement. La plupart des clubs proposent des tarifs différenciés en fonction des tranches d'âge, notamment pour les adultes, les juniors et les seniors, mais ces catégories diffèrent d'un club à l'autre.

Outre ces facteurs, l'emplacement des places dans les stades influe considérablement sur le prix des billets, les places offrant une vue imprenable étant les plus chères.

Certains clubs classent également les rencontres par catégorie, les matchs phares contre des adversaires de renom, tels que « Le Classique » (PSG vs Marseille) et « Le Derby des Olympiques » (Olympique Lyonnais vs Marseille), entrant dans la catégorie la plus élevée, avec des prix augmentant en conséquence.

Clubs de Ligue 1 2025-2026 classés par prix des billets

Club Stadium Ticket Price Range (Adult) Angers Stade Raymond Kopa €15-€60 Auxerre Stade Abbe Deschamps €5-€30 Brest Stade Francis-Le Ble €13-€37 Le Havre Stade Oceane €10-€25 Lens Stade Bollaert-Delelis €25-€100 Lille Stade Pierre-Mauroy €13-€37 Lorient Stade du Moustoir €20-€60 Lyon Groupama Stadium €30-€100 Marseille Stade Velodrome €10-€55 Metz Stade Saint-Symphorien €15-€80 Monaco Stade Louis II €10-€25 Nantes Stade de la Beaujoire €18-€43 Nice Allianz Riviera €10-€50 Paris FC Stade Jean-Bouin €8-€10 Paris Saint-Germain Parc des Princes €35-€100 Rennes Roazhon Park €9-€58 Strasbourg Stade de la Meinau €15-€35 Toulouse Stadium de Toulouse €10-€35

How to buy Ligue 1 hospitality tickets?

If you want to buy Ligue 1 hospitality tickets, it’s worth checking out the clubs’ official sites.

Les formules d'accueil varient en fonction de l'équipe que vous allez voir et du forfait que vous souhaitez acheter.

Les repas et les boissons sont souvent inclus dans toutes les formules, et des expériences gastronomiques sont proposées dans les formules haut de gamme.

À quoi s'attendre de la saison de Ligue 1 ?

La Ligue 1 a toujours suscité un engouement considérable parmi les fans de football européens et du monde entier, mais le triomphe sensationnel du Paris Saint-Germain en Ligue des champions de l'UEFA la saison dernière a encore accru sa popularité.

Toute une pléiade de joueurs français célèbres a débuté sa brillante carrière sur le sol français, notamment Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry et Kylian Mbappé (Monaco), Éric Cantona (Auxerre) et Michel Platini (Nancy), pour n'en citer que quelques-uns.

En plus d’être réputée pour être un vivier de jeunes talents français, la Ligue 1 accueille également des stars mondiales du football actuel, telles que Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha et Amine Gouiri.

Le Paris Saint-Germain est la figure de proue de la Ligue 1 ces dernières années, et la demande de billets pour le voir à l’œuvre au Parc des Princes est toujours très forte. La saison dernière s’est avérée être une nouvelle campagne dominante pour les Rouge-et-Bleu, qui ont remporté leur quatrième titre de champion de France consécutif et leur 8e doublé national en l’espace de 11 ans après avoir ajouté la Coupe de France à leur palmarès.

Non seulement ils ont dominé sur le plan national, mais les hommes de Luis Enrique ont également mis fin à leur malédiction européenne en remportant pour la toute première fois la Ligue des champions de l’UEFA. Il s’agissait du premier titre européen majeur des Parisiens depuis leur sacre en Coupe des vainqueurs de coupe de l’UEFA en 1996.

Marseille, qui a terminé deuxième de la Ligue 1 pour la 15e fois de son histoire la saison dernière, affiche la plus forte affluence moyenne de France, avec plus de 60 000 spectateurs assistant à ses matchs au Stade Vélodrome (aujourd’hui connu sous le nom d’Orange Vélodrome). Marseille est également resté dans les mémoires pour avoir été le premier club français à remporter la Ligue des champions.

Cette équipe, emmenée par la légende française Didier Deschamps et comptant dans ses rangs des joueurs tels que Basile Boli et Marcel Desailly, a battu l'AC Milan 1-0 lors de la finale de 1993 à Munich pour s'imposer comme les rois de l'Europe.

Comment puis-je regarder ou suivre en streaming les matchs de Ligue 1 ?

Bien que le PSG ait été sacré champion d'Europe la saison dernière, les chaînes de télévision britanniques ont décidé de ne pas acheter les droits de diffusion de la Ligue 1 pour la saison 2025/26.

Cependant, aux États-Unis, les matchs de Ligue 1 seront diffusés sur beIn Sports, beIn Sports Connect et Fubo.

Fubo propose plusieurs formules d'abonnement, dont la nouvelle « Fubo Sports », qui coûte 45,99 $ le premier mois, puis 55,99 $ par mois les mois suivants. Cette offre est simplifiée et axée sur le sport, avec plus de 28 chaînes, dont ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, Tennis Channel et des chaînes locales comme ABC, CBS et Fox.

Les autres formules Fubo comprennent le forfait « Pro » (73,99 $/mois), le forfait « Elite » (83,99 $/mois) et le forfait « Deluxe » (103,99 $/mois). Il existe également un forfait « Latino », qui propose des chaînes de sport et de divertissement en espagnol.

Fubo propose un essai gratuit de 7 jours à ses nouveaux abonnés pour toutes ses formules.