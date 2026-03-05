Comment acheter des billets pour la finale de l'UEFA Champions League 2026 : équipes, prix et informations complémentaires

La campagne 2025/26 de la Ligue des champions bat son plein et tous les regards sont tournés vers Budapest, où la finale de la Ligue des champions de l'UEFA se déroulera à la Puskás Aréna le samedi 30 mai 2026.

Laissez GOAL vous guider pour réaliser vos rêves footballistiques en mettant la main sur un billet pour la finale de la Ligue des champions 2025 à Budapest.

Billets pour la Ligue des champions 2026 à venir : le chemin vers la finale

Date Match Lieu Billets Mardi 10 mars Galatasaray vs Liverpool (17h45) RAMS Park (Istanbul) Billets Atalanta vs Bayern Munich (20 h) Gewiss Stadium (Bergame) Billets Atlético Madrid vs Tottenham Hotspur (20 h) Stade Metropolitano (Madrid) Billets Newcastle United vs Barcelone (20 h) St James' Park (Newcastle) Billets Mercredi 11 mars Bayer Leverkusen vs Arsenal (17h45) BayArena (Leverkusen) Billets Bodø/Glimt vs Sporting CP (20 h) Aspmyra Stadion (Bodø) Billets Paris Saint-Germain vs Chelsea (20 h) Parc des Princes (Paris) Billets Real Madrid vs Manchester City (20 h) Santiago Bernabéu (Madrid) Billets Mardi 17 mars Sporting CP vs Bodø/Glimt (17 h 45) Estádio José Alvalade (Lisbonne) Billets Arsenal vs Bayer Leverkusen (20 h) Emirates Stadium (Londres) Billets Chelsea vs Paris Saint-Germain (20 h) Stamford Bridge (Londres) Billets Manchester City vs Real Madrid (20 h) Etihad Stadium (Manchester) Billets Mercredi 18 mars Barcelone vs Newcastle United (17 h 45) Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelone) Billets Bayern Munich vs Atalanta (20 h) Allianz Arena (Munich) Billets Liverpool vs Galatasaray (20 h) Anfield (Liverpool) Billets Tottenham Hotspur vs Atlético Madrid (20 h) Tottenham Hotspur Stadium (Londres) Billets

Quelles sont les dates clés de la Ligue des champions 2025/26 ?

Phase de groupes : du 16 septembre 2025 au 28 janvier 2026

: du 16 septembre 2025 au 28 janvier 2026 Barrages à élimination directe : 17-18 et 24-25 février 2026

: 17-18 et 24-25 février 2026 Huitièmes de finale : 10-11 et 17-18 mars 2026

: 10-11 et 17-18 mars 2026 Quarts de finale : 7-8 et 14-15 avril 2026

: 7-8 et 14-15 avril 2026 Demi-finales : 28-29 avril et 5-6 mai 2026

: 28-29 avril et 5-6 mai 2026 Finale : samedi 30 mai 2026 – Puskás Aréna, Budapest

Le coup d'envoi de la finale sera donné à 18h00 CEST.

Où acheter des billets pour la finale de l'UEFA Champions League ?

Getty Images

Les billets pour la finale de l'UEFA Champions League sont traditionnellement disponibles via trois canaux :

Les portails officiels de billetterie des deux équipes participant au match. Directement auprès de l'UEFA. Les revendeurs secondaires, tels que SeatPick et StubHub.

Comment acheter des billets pour la Ligue des champions 2026 ?

Avec les phases à élimination directe qui approchent à grands pas, vous voudrez peut-être vous procurer des billets pour les prochains matchs de la Ligue des champions.

Comment fonctionne le tirage au sort pour la finale de la Ligue des champions ?

Comme pour les rencontres très prisées d'autres compétitions de clubs et internationales, l'instance dirigeante ne vend pas les billets pour la finale de l'UEFA Ligue des champions par les voies de vente traditionnelles, mais par tirageau sort, généralement en avril.

Au total, 38 700 billets sur 64 500 sont mis à la disposition des supporters et du grand public.

Les deux équipes qui se qualifient pour la finale recevront chacune 18 000 billets, tandis que les billets restants seront mis en vente pour les fans du monde entier.

Combien coûtent les billets pour la finale de l'UEFA Champions League ?

Getty Images

Les prix officiels standard des billets pour la finale de la Ligue des champions 2025 ont été fixés comme suit par l'UEFA :

Catégorie 4, ou catégorie « Fans First » : 90 € (102 $) - réservée aux supporters des équipes

90 € (102 $) - réservée aux supporters des équipes Catégorie 3 : 180 € (205 $)

180 € (205 $) Catégorie 2 : 650 € (738 $)

650 € (738 $) Catégorie 1 : 950 € (1 080 $)

Compte tenu de la hausse générale de l'inflation, les fans peuvent s'attendre à une nouvelle augmentation des prix pour la finale de l'UEFA Champions League 2026. Les prix seront les mêmes quel que soit le club qui participera à la rencontre, mais certaines équipes pourraient subventionner les frais d'attribution pour leurs supporters afin de leur témoigner leur fidélité.

Des formules d'hospitalité sont également proposées au grand public, mais elles sont extrêmement limitées et beaucoup plus coûteuses. Les prix varient de 5 900 € (6 700 $) par personne pour l'accès à un salon commun à 12 900 € (14 660 $) pour une loge privée.

Où se déroulera la finale de l'UEFA Champions League 2026 ?

Getty Images

La finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2026 aura lieu en Hongrie, dans la magnifique Puskás Aréna de Budapest, le samedi 30 mai 2026.

Inauguré officiellement en 2019, le Puskás Aréna peut accueillir environ 65 000 spectateurs pour les grands matchs internationaux. Il sert de terrain à l'équipe nationale hongroise de football et est rapidement devenu un lieu incontournable pour les événements footballistiques de haut niveau en Europe centrale.

Quelles équipes participeront à la Ligue des champions 2025/26 ?