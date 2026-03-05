Comment acheter des billets pour la finale de l'UEFA Champions League 2026 : équipes, prix et informations complémentaires

La campagne 2025/26 de la Ligue des champions bat son plein et tous les regards sont tournés vers Budapest, où la finale de la Ligue des champions de l'UEFA se déroulera à la Puskás Aréna le samedi 30 mai 2026.
Laissez GOAL vous guider pour réaliser vos rêves footballistiques en mettant la main sur un billet pour la finale de la Ligue des champions 2025 à Budapest.
Billets pour la Ligue des champions 2026 à venir : le chemin vers la finale
|Date
|Match
|Lieu
|Billets
|Mardi 10 mars
|Galatasaray vs Liverpool (17h45)
|RAMS Park (Istanbul)
|Billets
|Atalanta vs Bayern Munich (20 h)
|Gewiss Stadium (Bergame)
|Billets
|Atlético Madrid vs Tottenham Hotspur (20 h)
|Stade Metropolitano (Madrid)
|Billets
|Newcastle United vs Barcelone (20 h)
|St James' Park (Newcastle)
|Billets
|Mercredi 11 mars
|Bayer Leverkusen vs Arsenal (17h45)
|BayArena (Leverkusen)
|Billets
|Bodø/Glimt vs Sporting CP (20 h)
|Aspmyra Stadion (Bodø)
|Billets
|Paris Saint-Germain vs Chelsea (20 h)
|Parc des Princes (Paris)
|Billets
|Real Madrid vs Manchester City (20 h)
|Santiago Bernabéu (Madrid)
|Billets
|Mardi 17 mars
|Sporting CP vs Bodø/Glimt (17 h 45)
|Estádio José Alvalade (Lisbonne)
|Billets
|Arsenal vs Bayer Leverkusen (20 h)
|Emirates Stadium (Londres)
|Billets
|Chelsea vs Paris Saint-Germain (20 h)
|Stamford Bridge (Londres)
|Billets
|Manchester City vs Real Madrid (20 h)
|Etihad Stadium (Manchester)
|Billets
|Mercredi 18 mars
|Barcelone vs Newcastle United (17 h 45)
|Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelone)
|Billets
|Bayern Munich vs Atalanta (20 h)
|Allianz Arena (Munich)
|Billets
|Liverpool vs Galatasaray (20 h)
|Anfield (Liverpool)
|Billets
|Tottenham Hotspur vs Atlético Madrid (20 h)
|Tottenham Hotspur Stadium (Londres)
|Billets
Quelles sont les dates clés de la Ligue des champions 2025/26 ?
- Phase de groupes : du 16 septembre 2025 au 28 janvier 2026
- Barrages à élimination directe : 17-18 et 24-25 février 2026
- Huitièmes de finale : 10-11 et 17-18 mars 2026
- Quarts de finale : 7-8 et 14-15 avril 2026
- Demi-finales : 28-29 avril et 5-6 mai 2026
- Finale : samedi 30 mai 2026 – Puskás Aréna, Budapest
Le coup d'envoi de la finale sera donné à 18h00 CEST.
Où acheter des billets pour la finale de l'UEFA Champions League ?Getty Images
Les billets pour la finale de l'UEFA Champions League sont traditionnellement disponibles via trois canaux :
- Les portails officiels de billetterie des deux équipes participant au match.
- Directement auprès de l'UEFA.
- Les revendeurs secondaires, tels que SeatPick et StubHub.
Comment acheter des billets pour la Ligue des champions 2026 ?
Avec les phases à élimination directe qui approchent à grands pas, vous voudrez peut-être vous procurer des billets pour les prochains matchs de la Ligue des champions.
Comment fonctionne le tirage au sort pour la finale de la Ligue des champions ?
Comme pour les rencontres très prisées d'autres compétitions de clubs et internationales, l'instance dirigeante ne vend pas les billets pour la finale de l'UEFA Ligue des champions par les voies de vente traditionnelles, mais par tirageau sort, généralement en avril.
Au total, 38 700 billets sur 64 500 sont mis à la disposition des supporters et du grand public.
Les deux équipes qui se qualifient pour la finale recevront chacune 18 000 billets, tandis que les billets restants seront mis en vente pour les fans du monde entier.
Combien coûtent les billets pour la finale de l'UEFA Champions League ?Getty Images
Les prix officiels standard des billets pour la finale de la Ligue des champions 2025 ont été fixés comme suit par l'UEFA :
- Catégorie 4, ou catégorie « Fans First » : 90 € (102 $) - réservée aux supporters des équipes
- Catégorie 3 : 180 € (205 $)
- Catégorie 2 : 650 € (738 $)
- Catégorie 1 : 950 € (1 080 $)
Compte tenu de la hausse générale de l'inflation, les fans peuvent s'attendre à une nouvelle augmentation des prix pour la finale de l'UEFA Champions League 2026. Les prix seront les mêmes quel que soit le club qui participera à la rencontre, mais certaines équipes pourraient subventionner les frais d'attribution pour leurs supporters afin de leur témoigner leur fidélité.
Des formules d'hospitalité sont également proposées au grand public, mais elles sont extrêmement limitées et beaucoup plus coûteuses. Les prix varient de 5 900 € (6 700 $) par personne pour l'accès à un salon commun à 12 900 € (14 660 $) pour une loge privée.
Où se déroulera la finale de l'UEFA Champions League 2026 ?Getty Images
La finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2026 aura lieu en Hongrie, dans la magnifique Puskás Aréna de Budapest, le samedi 30 mai 2026.
Inauguré officiellement en 2019, le Puskás Aréna peut accueillir environ 65 000 spectateurs pour les grands matchs internationaux. Il sert de terrain à l'équipe nationale hongroise de football et est rapidement devenu un lieu incontournable pour les événements footballistiques de haut niveau en Europe centrale.
Quelles équipes participeront à la Ligue des champions 2025/26 ?
- Angleterre : Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle
- Italie : Naples, Inter, Atalanta, Juventus
- Espagne : Barcelone, Real Madrid, Atleti, Athletic Club, Villarreal
- Allemagne : Bayern Munich, Leverkusen, Francfort, B. Dortmund
- France : Paris, Marseille, Monaco
- Pays-Bas : PSV, Ajax
- Portugal : Benfica*, Sporting CP
- Belgique : Club Bruges, Union SG
- Turquie : Galatasaray
- Tchéquie : Slavia Prague
- Norvège : Bodø/Glimt
- Grèce : Olympiacos
- Danemark : Copenhague
- Chypre : Paphos
- Azerbaïdjan : Qarabağ
- Kazakhstan : Kairat Almaty