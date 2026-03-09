Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Norvège : dates, calendrier, prix et plus encore

Les fans d'Erling Haaland sont en extase, car ils auront la chance de voir le sensationnel attaquant scandinave en action lors de la Coupe du monde cet été. Ne manquez pas de réserver vos places pour les matchs de la Norvège dans le Massachusetts et le New Jersey.

La Norvège n'ayant pas réussi à se qualifier pour un tournoi majeur depuis plus de 25 ans, beaucoup pensaient qu'ils n'auraient jamais la chance de voir Haaland et ses coéquipiers participer au plus grand événement sportif de la planète. Cependant, après une campagne de qualification brillante, de nombreux fans norvégiens se préparent désormais à partir en voyage en Amérique du Nord cet été.

La Norvège va-t-elle se qualifier haut la main pour la phase de groupes ? Vous pourriez être là pour le découvrir. Laissez GOAL vous guider à travers toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, y compris comment obtenir des places et combien elles coûtent.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

104 matchs seront disputés pendant 34 jours à travers l'Amérique du Nord. Pour la première fois, le tournoi réunira 48 équipes et sera organisé conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle

Quel est le calendrier des matchs de la Norvège dans le groupe de la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale) Lieu Billets Mardi 16 juin Norvège vs vainqueur du chemin 2 (18 h) Gillette Stadium (Foxborough) Billets Lundi 22 juin Norvège vs Sénégal (20 h) MetLife Stadium (East Rutherford) Billets Vendredi 26 juin Norvège vs France (15 h) Gillette Stadium (Foxborough) Billets



La dernière qualification de la Norvège pour la Coupe du monde, il y a 28 ans, s'est avérée être une campagne mémorable pour l'équipe. Après avoir débuté par deux matchs nuls contre le Maroc et l'Écosse lors de France 98, elle a remporté une remarquable victoire 2-1 contre le Brésil, s'assurant ainsi une place en huitièmes de finale.

La préparation de la Norvège pour son premier match de la Coupe du monde 2026 a été suspendue jusqu'à ce que ses adversaires soient connus. Elle doit débuter au Gillette Stadium de Foxborough contre le vainqueur de la voie IC 2, qui sera soit la Bolivie, soit le Suriname, soit l'Irak.

Les Scandinaves se rendront ensuite sur la côte Est, à East Rutherford, pour affronter le Sénégal six jours plus tard. Les Lions de la Teranga ont remporté des victoires prestigieuses contre plusieurs équipes européennes lors des précédentes Coupes du monde, notamment la France, la Suède et la Pologne. La Norvège ne peut donc pas se permettre de les prendre à la légère.

Stale Solbakken et ses troupes retourneront à Foxborough pour leur dernier match de groupe, le plus difficile de tous, contre la France. En plus d'avoir remporté le trophée à deux reprises, les Bleus ont frôlé la gloire mondiale en 2006 et 2022, où ils ont terminé deuxièmes.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Norvège

Les supporters peuvent acheter des billets officiels pour les matchs impliquant la Norvège sur le site web de la FIFA, dès maintenant et jusqu'au coup d'envoi en juin.

Bien que plusieurs phases de vente aient déjà eu lieu, telles que la « prévente Visa » (septembre), la « prévente anticipée » (octobre) et la « sélection aléatoire » (décembre/janvier), il reste encore des billets disponibles.

Phase de vente de dernière minute

À l'approche du tournoi (à partir d'avril), les fans pourront acheter les billets restants selon le principe du premier arrivé, premier servi. La FIFA n'a pas précisé combien de billets seront mis en vente ni pour quels matchs, mais il faut s'attendre à une disponibilité limitée et à une vente rapide.

Pour acheter des billets, vous devez vous rendre sur le portail officiel de billetterie de la FIFA et créer un compte. Vous pourrez ensuite vous connecter à votre compte FIFA et vérifier la disponibilité des billets.

Marchés secondaires

Au-delà des mises en vente initiales, la FIFA gère également sa propre plateforme officielle de revente et d'échange. Il s'agit de la seule plateforme approuvée par la FIFA pour les fans qui souhaitent revendre ou acheter des billets déjà épuisés.

La disponibilité sur la plateforme de revente est souvent limitée et sporadique, en particulier à l'approche des matchs, mais elle reste l'option la plus sûre pour acheter des billets en dehors des phases de vente primaires. Pour les fans au Mexique, une plateforme d'échange dédiée (Mercado de Intercambio) gère les transactions de revente locales sous les mêmes garanties officielles.

Pour ceux qui ont manqué les fenêtres officielles de la FIFA ou qui ont besoin de billets pour des dates ou des villes spécifiques, des sites de billetterie secondaires tels que StubHub proposent également des billets pour la Coupe du monde. Ces plateformes offrent plus de flexibilité, mais généralement à des prix nettement plus élevés en raison des marchés de revente axés sur la demande.

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Norvège : combien coûtent-ils ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Norvège lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : La plus chère, située dans la partie inférieure des gradins.

La plus chère, située dans la partie inférieure des gradins. Catégorie 2 : Couvre les rangées supérieures et inférieures en dehors des zones de catégorie 1.

Couvre les rangées supérieures et inférieures en dehors des zones de catégorie 1. Catégorie 3 : principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : les plus abordables, situées dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les prix sont susceptibles de fluctuer tout au long des différentes phases de mise en vente des billets. Voici les estimations :

Étape Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 Huitièmes de finale 105 $ - 750 Huitièmes de finale 170 $ - 980 Quarts de finale 275 $ - 1 775 Demi-finales 420 $ - 3 295 Finale 2 030 $ - 7 875

Comment obtenir des billets VIP pour la Coupe du monde 2026 en Norvège

Vous pouvez profiter pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des formules d'hospitalité complètes pour les matchs de la Norvège, comprenant des billets premium, des repas et des boissons, et bien plus encore, disponibles dans les trois pays hôtes.

Les forfaits sont disponibles comme suit :

Match unique

Phase de groupes : n'importe quel match d'une équipe non hôte (à l'exception du Canada, du Mexique et des États-Unis)

Huitièmes de finale/Quarts de finale/Match pour la troisième place : 1 match au choix

Options d'hospitalité : salon au bord du terrain, VIP, salon Trophy, Champions Club, pavillon FIFA

À partir de 1 400 $ US par personne

Série « Venue

Regardez tous les matchs dans le lieu de votre choix.

Comprend 4 à 9 matchs, selon le lieu

Tous les jours de match et toutes les phases sont éligibles

Options d'hospitalité : salon Pitchside, VIP, salon Trophy, Champions Club, pavillon FIFA

À partir de 8 275 $ US par personne

Suivez mon équipe

Voyez votre équipe en action lors de tous les matchs des premières phases, quel que soit le lieu.

Les 3 matchs de la phase de groupes et 1 match des 16es de finale

Tous les jours de match et tous les lieux sont éligibles

Suivez mon équipe n'est pas disponible pour le moment pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis)

Options d'hospitalité : Pavillon FIFA

À partir de 6 750 $ US par personne

Des suites privées et un accès Platinum sont également disponibles pour les groupes d'entreprises ou les VIP à la recherche d'options plus exclusives.

Qu'attendre de la Norvège lors de la Coupe du monde

La Norvège espère connaître un meilleur sort en Amérique du Nord cet été, après avoir échoué lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis. Bien qu'elle ait remporté son premier match à Washington contre le Mexique il y a 32 ans, elle n'a pas réussi à marquer lors de ses deux matchs suivants à East Rutherford (Giants Stadium), s'inclinant 1-0 contre l'Italie et faisant match nul 0-0 contre la République d'Irlande.

Elle revient à East Rutherford (MetLife Stadium) pour l'un de ses matchs de groupe de la Coupe du monde 2026. C'est également dans ce stade que se déroulera la finale de la Coupe du monde le 19 juillet.

Les Norvégiens ont puisé beaucoup de confiance dans leur campagne de qualification de l'année dernière et abordent le tournoi de cet été avec entrain. Ils ont remporté leurs huit matchs de qualification, battant notamment l'Italie à deux reprises, 3-0 à Oslo et 4-1 à San Siro.

Sans surprise, Erling Haaland a été la star du spectacle, terminant largement en tête du classement des buteurs des qualifications pour la Coupe du monde de l'UEFA, avec 16 buts. Aucun autre joueur européen n'a même atteint les deux chiffres. Haaland a désormais marqué 55 fois pour son pays en 48 sélections internationales.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

