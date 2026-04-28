Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Espagne : dates, calendrier, prix et plus encore

Sous la direction de Luis de la Fuente depuis trois ans, l’Espagne ambitionne de nouveaux exploits internationaux en Amérique du Nord.

Comme on peut s'y attendre, de nombreux fans rêvent d'assister en direct aux matchs de la meilleure équipe de la planète (selon la FIFA). Alors ne tardez pas si vous souhaitez obtenir des places pour les matchs de la Roja lors de la Coupe du monde 2026.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous pouvez vous procurer des places et combien elles coûtent.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Espagne vs Cap-Vert Stade d’Atlanta, Atlanta Billets 21 juin 2026 Espagne vs Arabie saoudite Stade d’Atlanta, Atlanta Billets 26 juin 2026 Uruguay - Espagne Stade de Guadalajara, Guadalajara Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 en Espagne ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, la disponibilité initiale est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Espagne ?

Les places pour les matchs de groupe de l’équipe d’Espagne sont réparties dans plusieurs catégories :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre de l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les supporters espagnols se souviennent encore avec émotion de la période faste de quatre ans durant laquelle leur équipe a régné en maître : championne d’Europe en 2008, championne du monde en 2010, puis de nouveau championne d’Europe en 2012.

Si la Roja s’est imposée comme l’une des meilleures équipes européennes, trustant trois titres continentaux au cours des deux dernières décennies, elle n’a pas réussi à conserver une emprise équivalente sur la scène mondiale.

Depuis son triomphe de 2010, la sélection ibérique n’a récolté que trois victoires en phase finale de Coupe du monde, sans jamais franchir le cap des huitièmes de finale. Elle a même manqué la phase à élimination directe en 2014, avant d’être éliminée au premier tour en 2018 et 2022.

La « brigade rouge » aura à cœur de se rattraper en Amérique du Nord tout en offrant un beau spectacle. L’Espagne aborde la Coupe du monde en pleine forme : elle n’a plus perdu depuis sa défaite 1-0 contre la Colombie en match amical à Londres en mars 2024, soit une série remarquable de 26 matchs sans défaite.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 de l’Espagne

Pour vivre l’expérience intégrale de la Coupe du monde de la FIFA 2026, des formules d’hospitalité premium sont proposées pour les matchs de la Roja : billets de catégorie supérieure, restauration et boissons, ainsi que de nombreux autres avantages, dans les trois pays hôtes.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : 1 match au choix d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la troisième place : 1 rencontre au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de stades

Suivez l’intégralité des rencontres sur le site de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade choisi.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Assistez à tous les matchs de la phase de groupes de votre équipe, où qu’ils se jouent.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux groupes corporatifs ou VIP en quête d’une expérience premium.

Quand la Coupe du monde de la FIFA 2026 aura-t-elle lieu ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui se déroulera sur 34 jours en Amérique du Nord, comptera 104 matchs. Pour la première fois, 48 équipes y participeront, et l’épreuve sera organisée conjointement par trois pays.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Où se dérouleront les rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Annoncées en juin 2022, ces seize villes – deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis – accueilleront les rencontres dans les stades suivants :