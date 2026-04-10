Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Égypte : dates, calendrier, prix et plus encore

Avec des joueurs du calibre de Mo Salah, Trezeguet et Omar Marmoush, les Pharaons promettent du grand spectacle. Les supporters égyptiens espèrent voir d’autres éléments confirmer leur talent sur la scène internationale nord-américaine cet été.

Les billets pour assister aux matchs des Pharaons s’annoncent très prisés, mais il est encore possible de mettre la main sur des places pour leurs rencontres de groupe à Seattle et à Vancouver.

L’Égypte pourra-t-elle enfin décrocher sa première victoire en Coupe du monde cet été ? GOAL vous livre toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026 : comment les obtenir et à quel prix.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord, marquant la première édition à 48 équipes, coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Égypte pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Lundi 15 juin Égypte vs Belgique (12 h) Lumen Field (Seattle) Billets Dimanche 21 juin Égypte - Nouvelle-Zélande (18 h) BC Place (Vancouver) Billets Vendredi 26 juin Égypte - Iran (20h) Lumen Field (Seattle) Billets

L’Égypte s’est mordue les doigts après son entrée en lice à la Coupe du monde 2018, sa dernière participation à la grand-messe du football. Bien qu’elle ait tenu tête à l’Uruguay à Ekaterinbourg, un coup de tête tardif de José María Giménez a offert la victoire aux Sud-Américains. Les Pharaons ont ensuite concédé une défaite 3-1 face au pays hôte, la Russie, avant de quitter le tournoi sur une nouvelle défaite, 2-1 contre l’Arabie saoudite.

Sous la conduite de Hossam Hassan, les Pharaons se rendent en Amérique du Nord avec l’intention d’enrayer leur série de défaites et d’éviter un cinquième revers consécutif en Coupe du monde. Leur campagne estivale débutera face à la Belgique, à Seattle. Les Diables Rouges, souvent en deçà de leur potentiel lors des grands tournois, disposent néanmoins d’un effectif suffisamment talentueux pour, à leur meilleur niveau, battre n’importe quel adversaire, où que ce soit.

Les Pharaons se rendront ensuite au Canada pour leur deuxième match du groupe G contre la Nouvelle-Zélande. Tout comme l’Égypte, les All Whites arrivent en Amérique du Nord avec l’intention de mettre fin à leur série de défaites en Coupe du monde. Lors de leur dernière participation en 2010, ils avaient obtenu trois matchs nuls au premier tour avant d’être éliminés.

Les Pharaons concluront ensuite leur parcours de groupe à Seattle face à l’Iran. La Team Melli a été éliminée au premier tour lors de ses six précédentes participations et a même concédé six buts dans un match de groupe au Qatar en 2022, un souvenir douloureux qui nourrit l’espoir égyptien.

Que peut-on attendre de l’Égypte lors de la Coupe du monde 2026 ?

Bien qu’elle ait fait ses débuts en Coupe du monde dès 1934, ce ne sera que la quatrième participation de l’Égypte à la compétition, et, plus surprenant encore, les Pharaons n’ont jamais goûté à la victoire dans l’épreuve.

Assister à la fin de cette série noire serait un moment historique, et cela pourrait bien se produire cet été. Une raison de plus pour réserver vos places dès maintenant.

L'Égypte de Hossam Hassan a conclu sa campagne de qualification pour la Coupe du monde invaincue, avec huit victoires, deux nuls et seulement deux buts encaissés. Mohamed Salah et Trezeguet ont été les principaux artilleurs, le joueur de Liverpool inscrivant neuf des vingt buts égyptiens et l’attaquant d’Al Ahly ajoutant cinq réalisations. Les supporteurs pharaoniques espèrent que ces deux cadres trentenaires auront leurs chaussures bien affûtées pour briller lors de l’épreuve estivale.

Quand acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Égypte

Les supporters auront plusieurs occasions d'acheter des billets pour les matchs de l'Égypte, via le site web de la FIFA, d'ici le coup d'envoi en juin.

Bien que plusieurs phases de vente aient déjà eu lieu, telles que le « tirage au sort de prévente Visa » (septembre) et le « tirage au sort de prévente » (octobre), d’autres sont encore à venir, comme indiqué ci-dessous :

Tirage au sort aléatoire

Avec le tirage au sort de la Coupe du monde de la FIFA 2026 achevé et les affiches de groupe connues, la prochaine phase de vente débutera le 11 décembre et s’achèvera le 13 janvier.

Les supporters pourront alors demander des places pour des matchs précis. Les tarifs sont fixes, et les heureux élus seront avertis en février.

Phase de vente de dernière minute

Juste avant le début de la compétition (printemps 2026), les supporters pourront se procurer les places restantes selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

La FIFA n’a pas encore indiqué le nombre de places disponibles ni les rencontres concernées, mais la demande devrait être forte et les stocks limités.

Pour acheter des places, rendez-vous sur le portail officiel de billetterie de la FIFA et créez un compte ; vous pourrez ensuite vous connecter pour consulter la disponibilité.

Marchés secondaires

À mesure que l’événement approche, et si les billets sont épuisés (scénario probable), les supporters pourront se tourner vers le marché secondaire, notamment via des plateformes comme StubHub, où la revente entre particuliers s’effectue à des prix variables.

Où acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Égypte

La voie la plus sûre reste le portail officiel de billetterie de la FIFA, où l’ensemble des places, y compris celles des matchs de l’Égypte, est mis en vente en priorité.

Il est indispensable de créer un identifiant FIFA pour accéder aux différentes phases de vente : préventes prioritaires, tirages au sort, puis ventes « premier arrivé, premier servi ».

En dehors des premières phases de vente, la FIFA exploite sa propre plateforme officielle de revente et d’échange, seule interface agréée pour céder ou acquérir des places déjà vendues.

Bien que les places y soient rares et aléatoires, surtout juste avant les rencontres, cette solution demeure la plus sécurisée hors des périodes de vente initiales. Au Mexique, les supporters peuvent également passer par une plateforme d’échange locale (Mercado de Intercambio), qui offre les mêmes garanties officielles.

Pour ceux qui n’ont pas pu profiter des périodes de vente officielles de la FIFA ou qui recherchent des billets pour des dates ou des villes précises, des plateformes de revente comme StubHub ou Ticombo proposent également des places pour la Coupe du monde. Ces sites offrent plus de flexibilité, mais les tarifs y sont souvent nettement plus élevés, la loi de l’offre et de la demande faisant grimper les prix.

Toutefois, les supporters doivent rester vigilants : les revendeurs non officiels comportent des risques d’authenticité, de validité des transferts et de majoration des prix. Privilégiez donc des plateformes réputées, dotées de garanties solides et d’une politique de remboursement claire.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Égypte ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Égypte sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle englobe les rangées supérieures et inférieures, à l’exception des zones attribuées à la catégorie 1.

Elle englobe les rangées supérieures et inférieures, à l’exception des zones attribuées à la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans le haut de la tribune, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans le haut de la tribune, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : les places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ – 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 en Égypte

Profitez pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des formules d’hospitalité complètes pour les matchs de l’Égypte, incluant des billets premium, des repas et des boissons, ainsi que de nombreux autres avantages, disponibles dans les trois pays hôtes.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : 1 match au choix d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, quarts de finale ou match pour la troisième place : 1 rencontre au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de sites

Assistez à tous les matchs dans la salle de votre choix.

Comprend 4 à 9 matchs, selon le site

Tous les jours de match et toutes les phases de la compétition sont concernés.

Hospitalité au choix : Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club ou FIFA Pavilion.

À partir de 8 275 $US par personne.

Suivez mon équipe

Suivez votre équipe lors de tous ses matchs de la phase de groupes, où qu’ils se jouent.

Suivez votre équipe lors des trois matchs de la phase de groupes et d’un match des huitièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux entreprises ou aux VIP en quête d’une expérience premium.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Retrouvez ci-dessous la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :