Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Écosse : dates, calendrier, prix et plus encore

Après une campagne de qualification sensationnelle riche en moments mémorables, l'Écosse s'apprête à participer à la Coupe du monde pour la première fois depuis près de 20 ans.

Les supporters écossais sont déjà enthousiasmés à l'idée d'affronter le Brésil, quintuple champion du monde, ainsi que le Maroc, demi-finaliste de 2022, aux États-Unis en juin prochain. Ne manquez pas de réserver vos places pour assister à ces rencontres épiques.

L'Écosse sera-t-elle à la hauteur sur la scène internationale ? GOAL vous présente toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous procurer des places et combien elles coûtent.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

104 matchs seront disputés pendant 34 jours à travers l'Amérique du Nord. Pour la première fois, le tournoi réunira 48 équipes et sera organisé conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle

Quel est le calendrier des matchs de l'Écosse dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (heure locale du coup d'envoi) Lieu Billets Samedi 13 juin Écosse vs Haïti (21 h) Gillette Stadium (Foxborough) Billets Vendredi 19 juin Écosse vs Maroc (18 h) Gillette Stadium (Foxborough) Billets Mercredi 24 juin Écosse vs Brésil (18 h) Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Billets



Lors de la Coupe du monde 1998, l'Écosse était sous les feux de la rampe mondiale lorsqu'elle a donné le coup d'envoi du tournoi contre le Brésil. Malgré une performance pleine d'enthousiasme au Stade de France, elle s'est inclinée 2-1.

Les Écossais ont maintenu leurs espoirs en vie grâce à un match nul 1-1 contre la Norvège. Cependant, ils ont manqué de souffle lors de leur troisième match de groupe contre le Maroc, s'inclinant 3-0, ce qui a mis fin à leur parcours dans le tournoi.

Sur le papier, le match le plus facile de la Coupe du monde 2026 pour la Tartan Army, contre Haïti à Foxborough, est le premier. Lors de sa seule participation à la Coupe du monde, il y a 52 ans, la nation caribéenne avait perdu ses trois matchs de la phase de groupes, encaissant 14 buts.

Les supporters écossais pourront continuer à faire la fête dans le Massachusetts, puisque leur deuxième match contre le Maroc se déroulera également au Gillette Stadium. Les Lions de l'Atlas ont réécrit l'histoire lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar, devenant la première nation africaine à atteindre les demi-finales du plus grand tournoi de la planète.

L'équipe de Steve Clarke se rendra à Miami pour son troisième et dernier match de groupe, qui s'annonce décisif puisqu'elle affrontera l'une des favorites du tournoi, le Brésil. Les deux équipes se sont déjà rencontrées à quatre reprises lors des précédentes Coupes du monde, et les Sud-Américains ont remporté trois de ces rencontres. Cependant, lors de leur toute première confrontation, en 1974, les Écossais ont puisé dans leurs réserves et ont décroché un surprenant match nul 0-0.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Écosse

Les supporters peuvent acheter des billets officiels pour les matchs impliquant l'Écosse sur le site web de la FIFA, entre maintenant et le coup d'envoi en juin.

Bien que plusieurs phases de vente aient déjà eu lieu, telles que la « Visa Presale Draw » (septembre), la « Early Ticket Draw » (octobre) et la « Random Selection Draw » (décembre/janvier), il reste encore des billets disponibles.

Phase de vente de dernière minute

À l'approche du tournoi (à partir d'avril), les fans pourront acheter les billets restants selon le principe du premier arrivé, premier servi. La FIFA n'a pas précisé combien de billets seront mis en vente ni pour quels matchs, mais vous pouvez vous attendre à une disponibilité limitée et à une vente rapide.

Pour acheter des billets, vous devez vous rendre sur le portail officiel de billetterie de la FIFA et créer un compte. Vous pouvez ensuite vous connecter à votre compte FIFA et vérifier la disponibilité des billets.

Marchés secondaires

Au-delà des ventes initiales, la FIFA gère également sa propre plateforme officielle de revente et d'échange. Il s'agit de la seule plateforme approuvée par la FIFA pour les fans qui souhaitent revendre ou acheter des billets déjà épuisés.

La disponibilité sur la plateforme de revente est souvent limitée et sporadique, en particulier à l'approche des matchs, mais elle reste l'option la plus sûre pour acheter des billets en dehors des phases de vente primaires. Pour les fans au Mexique, une plateforme d'échange dédiée (Mercado de Intercambio) gère les transactions de revente locales sous les mêmes garanties officielles.

Pour ceux qui manquent les fenêtres officielles de la FIFA ou qui ont besoin de billets pour des dates ou des villes spécifiques, des sites de billetterie secondaires tels que StubHub proposent également des billets pour la Coupe du monde. Ces plateformes offrent plus de flexibilité, mais généralement à des prix nettement plus élevés en raison des marchés de revente axés sur la demande.

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Écosse : combien coûtent-ils ?

Les billets pour les matchs de groupe de l'Écosse lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : les plus chers, situés dans la partie inférieure des gradins.

les plus chers, situés dans la partie inférieure des gradins. Catégorie 2 : couvre les rangées supérieures et inférieures en dehors des zones de la catégorie 1.

couvre les rangées supérieures et inférieures en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les prix sont susceptibles de fluctuer tout au long des différentes phases de mise en vente des billets. Voici quelques estimations :

Étape Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 Huitièmes de finale 105 $ - 750 Huitièmes de finale 170 $ - 980 Quarts de finale 275 $ - 1 775 Demi-finales 420 $ - 3 295 Finale 2 030 $ - 7 875

Comment obtenir des billets VIP pour la Coupe du monde 2026 en Écosse

Vous pouvez profiter pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des formules d'hospitalité complètes pour les matchs de l'Écosse, comprenant des billets premium, des repas et des boissons, et bien plus encore, disponibles dans les trois pays hôtes.

Les forfaits sont disponibles comme suit :

Match unique

Phase de groupes : 1 match au choix d'une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Huitièmes de finale/Quarts de finale/Finale pour la troisième place : 1 match au choix

Options d'hospitalité : salon au bord du terrain, VIP, salon Trophy, Champions Club, pavillon FIFA

À partir de 1 400 $ US par personne

Série de sites

Regardez tous les matchs dans le lieu de votre choix.

Comprend 4 à 9 matchs, selon le lieu.

Tous les jours de match et toutes les phases sont éligibles

Options d'hospitalité : salon Pitchside, VIP, salon Trophy, Champions Club, pavillon FIFA

À partir de 8 275 $ US par personne

Suivez mon équipe

Voyez votre équipe en action lors de tous les matchs des premières phases, quel que soit le lieu.

Les 3 matchs de la phase de groupes et 1 match des 16es de finale

Tous les jours de match et tous les lieux sont éligibles

Suivez mon équipe n'est pas disponible pour le moment pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis)

Options d'hospitalité : Pavillon FIFA

À partir de 6 750 $ US par personne

Des suites privées et un accès Platinum sont également disponibles pour les groupes d'entreprises ou les VIP à la recherche d'options plus exclusives.

Que peut-on attendre de l'Écosse lors de la Coupe du monde ?

Pour la première fois en plus de 40 ans, l'Écosse a terminé en tête de son groupe de qualification pour la Coupe du monde. Cela a donné un énorme coup de pouce au moral de l'équipe et des supporters, qui tentent de se qualifier pour la phase à élimination directe du tournoi pour la toute première fois.

Le suspense est garanti lorsque l'on regarde jouer l'Écosse ces derniers temps. Sa campagne de qualification héroïque s'est terminée par un final palpitant à Hampden Park, où elle a battu son rival du groupe, le Danemark, 4-2, marquant deux buts dans le temps additionnel pour sceller sa première place avec panache.

Ce n'était pas seulement un résultat incroyable, mais aussi un match riche en buts époustouflants. En moins de trois minutes, Scott McTominay a ouvert le score avec un superbe coup de pied retourné.

Les Danois ont riposté et pensaient avoir décroché un point crucial, mais les Écossais ont continué à se battre pour la victoire. Kieran Tierney a marqué un but spectaculaire sur une frappe lointaine à la 93e minute, mais l'équipe locale n'en avait pas fini. Cinq minutes plus tard, Kenny McLean a trouvé le fond des filets avec un tir audacieux depuis son propre camp.

Les supporters écossais qui se rendront en Amérique du Nord cet été peuvent s'attendre à vivre des moments encore plus intenses. Ils espèrent que certains des joueurs les plus expérimentés, tels que John McGinn et Scott McTominay, qui figurent tous deux dans le top 10 des meilleurs buteurs de tous les temps de leur pays, pourront mener l'équipe et inspirer les autres membres de la sélection.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été annoncées (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Découvrez ci-dessous ces villes et les stades qui serviront de sites :