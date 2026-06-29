Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Côte d’Ivoire : dates, tarifs et plus encore

La demande de billets pour les matchs de la Côte d’Ivoire explose : de Abidjan à New York, les supporters se ruent pour assister à l’ascension historique des Éléphants. Portés par leur dynamique continentale, les Ivoiriens ont écrit une nouvelle page de leur histoire en se qualifiant pour la première fois au-delà de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Après s’être repris en s’imposant 2-0 face à Curaçao, une victoire sans appel qui leur a permis de décrocher la deuxième place du groupe E, l’équipe s’est officiellement imposée comme un rendez-vous incontournable en Amérique du Nord. L’engouement se déplace désormais vers le Texas, où un match très attendu des 16es de finale contre la Norvège d’Erling Haaland les attend demain à l’AT&T Stadium.

GOAL a rassemblé toutes les informations essentielles sur les prix des billets pour la Coupe du monde 2026, les phases de vente et les moyens les plus fiables de réserver votre place dès maintenant.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Adversaire Stade Résultat final / Billets 14 juin 2026 – 19 h 00 (HE) Côte d’Ivoire - Équateur Hard Rock Stadium (Miami) 1-0 20 juin 2026 – 16 h 00 (HE) Allemagne - Côte d'Ivoire Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 2-1 25 juin 2026 – 16 h 00 (HE) Curaçao - Côte d’Ivoire MetLife Stadium (East Rutherford) 0-2 Mardi 30 juin – 12 h 00 (heure de l’Est) Côte d’Ivoire – Norvège Stade de Dallas (AT&T Stadium), Arlington, Texas Billets

Comment acheter des billets pour le match de la Coupe du monde 2026 de la Côte d’Ivoire ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales du site sur lequel vous achetez vos billets.

Que peut-on attendre de la Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde 2026 ?

Avec des stars comme Franck Kessié, qui impose sa loi au milieu de terrain, et la vitesse de Simon Adingra sur les ailes, cette équipe est un cauchemar pour n’importe quelle défense.

Lors des éliminatoires, le groupe a fait preuve d’une résilience remarquable. Outre ses prouesses techniques, la force mentale acquise en remportant la CAN à domicile a transformé l’équipe.

Les attentes sont plus élevées que jamais. De nombreux experts estiment que la Côte d’Ivoire est la nation africaine la mieux placée pour rééditer, voire surpasser, le parcours historique du Maroc jusqu’en demi-finale en 2022.

Avec une importante diaspora ivoirienne aux États-Unis, chaque match devrait ressembler à une rencontre à domicile pour les héros en orange.

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Côte d’Ivoire : combien coûtent-ils ?

La FIFA classe les places en quatre catégories afin de garantir l’accessibilité à tous les budgets. La catégorie 4 est exclusivement réservée aux résidents des pays hôtes, tandis que les catégories 1, 2 et 3 sont ouvertes aux supporters internationaux. Pour les matchs des Éléphants, voici les fourchettes de prix estimées :

Phase de la compétition Fourchette de prix estimée (USD) Phase de groupes (entrée générale) 60 $ – 620 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Les places les moins chères pour la phase de groupes démarrent autour de 60 $ US (catégorie 3). Sur les plateformes de revente telles que StubHub, les tarifs fluctuent selon la demande et l’adversaire de la Côte d’Ivoire.

Comment obtenir des billets « hospitality » pour la Coupe du monde 2026 de la Côte d’Ivoire

Pour les supporters en quête d’une expérience premium, les formules hospitalité offrent des places de choix, une restauration gastronomique et un accès exclusif aux salons. Elles conviennent particulièrement aux groupes d’entreprise ou à ceux qui souhaitent vivre la rencontre dans un confort optimal.

Forfait Match unique : à partir de 1 400 dollars américains . Il inclut un billet pour un match de la Côte d’Ivoire et l’accès au Pavillon de la FIFA ou aux salons Club.

à partir de . Il inclut un billet pour un match de la Côte d’Ivoire et l’accès au Pavillon de la FIFA ou aux salons Club. Suivre mon équipe : ce forfait vous permet d’assister aux trois matchs de la phase de groupes de la Côte d’Ivoire, quelle que soit la ville hôte, à partir de 6 750 $ US .

ce forfait vous permet d’assister aux trois matchs de la phase de groupes de la Côte d’Ivoire, quelle que soit la ville hôte, à partir de . Loges privées : pour une expérience ultime, des loges privées sont disponibles dans des stades tels que le MetLife Stadium et le SoFi Stadium, offrant un niveau maximal d’intimité et de service.

Le parcours de la Côte d’Ivoire jusqu’à la finale



1. Seizièmes de finale

Adversaire : Norvège

Date / Lieu : mardi 30 juin 2026 au Dallas Stadium (AT&T Stadium)

Il s’agit du match n° 78, pour lequel la Côte d’Ivoire est désignée comme l’équipe « à domicile » sur le plan administratif.

2. Huitièmes de finale

En cas de succès contre la Norvège, les Éléphants prendront la direction du nord-est pour défier le vainqueur de la rencontre n° 76.

Adversaire potentiel : Brésil ou Japon

Date / Lieu : samedi 4 juillet 2026 au New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

3. Quarts de finale

En atteignant les quarts de finale, ils rejoindront le Top 8 sur la côte ouest et défieront le vainqueur d’un quart de tableau très relevé, comprenant notamment l’Angleterre et le Mexique, coorganisateur de l’épreuve.

Adversaire potentiel : Angleterre, Mexique, Équateur ou République démocratique du Congo

Date et lieu : jeudi 9 juillet 2026, Los Angeles Stadium (SoFi Stadium)

4. Demi-finales

Une victoire en quarts de finale rapproche la Côte d’Ivoire à un match seulement de la finale, et l’enverrait de nouveau au Texas pour y défier le vainqueur du quart de finale du haut du tableau.

Adversaire potentiel : la France, l’Allemagne, l’Argentine ou l’Espagne

Date et lieu : mardi 14 juillet 2026, AT&T Stadium (Dallas)

5. La finale de la Coupe du monde de la FIFA

La Côte d’Ivoire y disputerait le trophée face au géant issu de l’autre moitié du tableau mondial.

Adversaire potentiel : États-Unis, Pays-Bas, Belgique, Italie ou Portugal

Date et lieu : dimanche 19 juillet 2026, New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

Bilan des confrontations directes entre la Côte d’Ivoire et la Norvège (équipes masculines seniors)

Statistiques Côte d’Ivoire Norvège Matchs disputés 1 1 Victoires 0 0 Matchs nuls 1 1 Buts marqués 1 1

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026.

Cette édition historique se tiendra dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, marquant la première organisation tripartite de l’épreuve.

Avec l’élargissement à 48 équipes, la compétition comptera 104 matchs, soit un record, étalés sur 34 jours. Cette édition d’envergure offrira aux supporters plus d’occasions que jamais d’assister à des rencontres en direct à travers l’Amérique du Nord.

Quelles sont les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les supporters ivoiriens se rendront dans certains des stades les plus modernes au monde. Voici les enceintes qui accueilleront les rencontres :