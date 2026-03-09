Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Belgique : dates, calendrier, prix et plus encore

La Belgique est une équipe redoutable depuis une dizaine d'années, ayant atteint au moins les quarts de finale de quatre grands tournois de football, dont la troisième place à la Coupe du monde 2018. Elle cherchera à poursuivre sur sa lancée cet été, et vous pouvez dès à présent réserver vos billets pour les matchs.

Vincent Kompany, Eden Hazard et Dries Mertens ont peut-être raccroché les crampons, mais l'équipe belge actuelle regorge toujours de talents. Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et d'autres sont prêts à émerveiller les fans en Amérique du Nord et à illuminer la Coupe du monde.

La Belgique va-t-elle faire le spectacle face à ses rivaux du groupe ? Vous pourriez être au bord du terrain pour le découvrir. Laissez GOAL vous guider à travers toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, y compris comment obtenir des places et combien elles coûtent.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

104 matchs seront disputés pendant 34 jours à travers l'Amérique du Nord. Pour la première fois, le tournoi réunira 48 équipes et sera organisé conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle

Quel est le calendrier des matchs de la Belgique dans le groupe de la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale) Lieu Billets Lundi 15 juin Belgique vs Égypte (12 h) Lumen Field (Seattle) Billets Dimanche 21 juin Belgique vs Iran (12 h) SoFi Stadium (Inglewood) Billets Vendredi 26 juin Belgique vs Nouvelle-Zélande (20 h) BC Place (Vancouver) Billets



Les supporters belges ont eu le cœur brisé lors de la Coupe du monde il y a quatre ans au Qatar. Malgré une équipe regorgeant de talents offensifs, ils n'ont pas réussi à marquer devant les buts. Lors d'un match d'ouverture âprement disputé contre le Canada, le but de Michy Batshuayi à la 44e minute a été le seul à faire la différence.

Étonnamment, ce fut le seul but marqué par la Belgique pendant le tournoi. Après le match contre le Canada, elle s'est inclinée 2-0 face au Maroc et a fait match nul 0-0 contre la Croatie, ce qui signifie que les Diables Rouges ont quitté la Coupe du monde avant les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1998.

Après leur élimination dramatique il y a quatre ans, les Belges savent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être trop complaisants cette fois-ci. Cependant, sur le papier, ils semblent avoir été tirés au sort dans l'un des groupes les plus faciles, aucun de leurs adversaires du tour préliminaire n'ayant jamais remporté de victoire en Coupe du monde.

Les hommes de Rudi Garcia affronteront d'abord l'Égypte à Seattle. Bien qu'elle ait fait ses débuts en Coupe du monde en 1934, ce sera étonnamment seulement la quatrième participation des Pharaons à la plus grande compétition mondiale de football.

La Belgique saura qu'elle devra surveiller de près les trentenaires égyptiens Mo Salah et Trezeguet, qui ont marqué 14 des 20 buts de leur équipe lors des qualifications pour la Coupe du monde.

L'équipe de Garcia se rendra ensuite en Californie pour affronter l'Iran. L'équipe Melli a été éliminée dès la phase de groupes lors de ses six précédentes participations à la Coupe du monde. Elle a également encaissé six buts lors d'un de ses matchs de groupe au Qatar en 2022.

Les Red Devils termineront leur campagne de groupe sur le sol canadien (à Vancouver) contre la Nouvelle-Zélande. La dernière fois que les All Whites se sont qualifiés pour la Coupe du monde, en 2010, ils ont fait match nul dans tous leurs matchs de groupe avant d'être éliminés.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Belgique

Les supporters peuvent acheter des billets officiels pour les matchs impliquant la Belgique sur le site web de la FIFA, dès maintenant et jusqu'au coup d'envoi en juin.

Bien que plusieurs phases de vente aient déjà eu lieu, telles que la « Visa Presale Draw » (septembre), la « Early Ticket Draw » (octobre) et la « Random Selection Draw » (décembre/janvier), il reste encore des billets disponibles.

Phase de vente de dernière minute

À l'approche du tournoi (à partir d'avril), les fans pourront acheter les billets restants selon le principe du premier arrivé, premier servi. La FIFA n'a pas précisé combien de billets seront mis en vente ni pour quels matchs, mais il faut s'attendre à une disponibilité limitée et à une vente rapide.

Pour acheter des billets, vous devez vous rendre sur le portail officiel de billetterie de la FIFA et créer un compte. Vous pourrez ensuite vous connecter à votre compte FIFA et vérifier la disponibilité des billets.

Marchés secondaires

Au-delà des ventes initiales, la FIFA gère également sa propre plateforme officielle de revente et d'échange. Il s'agit de la seule plateforme approuvée par la FIFA pour les fans qui souhaitent revendre ou acheter des billets déjà épuisés.

La disponibilité sur la plateforme de revente est souvent limitée et sporadique, en particulier à l'approche des matchs, mais elle reste l'option la plus sûre pour acheter des billets en dehors des phases de vente primaires. Pour les fans au Mexique, une plateforme d'échange dédiée (Mercado de Intercambio) gère les transactions de revente locales sous les mêmes garanties officielles.

Pour ceux qui ont manqué les ventes officielles de la FIFA ou qui ont besoin de billets pour des dates ou des villes spécifiques, des sites de revente tels que StubHub proposent également des billets pour la Coupe du monde. Ces plateformes offrent plus de flexibilité, mais généralement à des prix nettement plus élevés en raison de la forte demande sur le marché de la revente.

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Belgique : combien coûtent-ils ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Belgique lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : les plus chers, situés dans la partie inférieure des gradins.

les plus chers, situés dans la partie inférieure des gradins. Catégorie 2 : couvre les tribunes supérieures et inférieures en dehors des zones de la catégorie 1.

couvre les tribunes supérieures et inférieures en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les prix sont susceptibles de fluctuer tout au long des différentes phases de mise en vente des billets. Voici quelques estimations :

Étape Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 Huitièmes de finale 105 $ - 750 Huitièmes de finale 170 $ - 980 Quarts de finale 275 $ - 1 775 Demi-finales 420 $ - 3 295 Finale 2 030 $ - 7 875

Comment obtenir des billets VIP pour la Coupe du monde 2026 en Belgique

Vous pouvez profiter pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des forfaits d'hospitalité complets pour les matchs de la Belgique, comprenant des billets premium, des repas et des boissons, et bien plus encore, disponibles dans les trois pays hôtes.

Les formules sont disponibles comme suit :

Match unique

Phase de groupes : 1 match au choix d'une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Huitièmes de finale/Quarts de finale/Match pour la troisième place : 1 match au choix

Options d'hospitalité : salon au bord du terrain, VIP, salon Trophy, Champions Club, pavillon FIFA

À partir de 1 400 $ US par personne

Série de sites

Regardez tous les matchs dans le lieu de votre choix.

Comprend 4 à 9 matchs, selon le lieu

Tous les jours de match et toutes les phases sont éligibles

Options d'hospitalité : salon Pitchside, VIP, salon Trophy, Champions Club, pavillon FIFA

À partir de 8 275 $ US par personne

Suivez mon équipe

Voyez votre équipe en action lors de tous les matchs des premières phases, quel que soit le lieu.

Les 3 matchs de la phase de groupes et 1 match des 16es de finale

Tous les jours de match et tous les lieux sont éligibles

Suivez mon équipe n'est pas disponible pour le moment pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis)

Options d'hospitalité : Pavillon FIFA

À partir de 6 750 $ US par personne

Des suites privées et un accès Platinum sont également disponibles pour les groupes d'entreprises ou les VIP à la recherche d'options plus exclusives.

À quoi s'attendre de la Belgique lors de la Coupe du monde

La Belgique arrivera en Amérique du Nord cet été après une nouvelle campagne impressionnante de qualification pour la Coupe du monde. Pour la quatrième fois consécutive, elle a terminé en tête de son groupe de qualification sans perdre un seul match. En fait, il faut remonter à 2009 pour trouver la dernière fois où elle a été battue lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde.

Les Diables Rouges n'ont peut-être pas atteint les sommets des précédentes campagnes de qualification, comme celle de 2018, où ils avaient remporté 9 de leurs 10 matchs et marqué 43 buts, mais ils ont maintenu leur élan sous la houlette de Rudi Garcia. La Belgique aborde 2026 en pleine forme après avoir terminé 2025 avec une série de neuf matchs sans défaite.

Kevin De Bruyne a une fois de plus fait la différence pour la Belgique au moment le plus important, terminant meilleur buteur de l'équipe avec six buts en qualifications. Il a toutefois été bien aidé par toute une série de joueurs qui ont également trouvé le chemin des filets, notamment Jeremy Doku, Youri Tielemans et Hans Vanaken.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été annoncées (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Découvrez ci-dessous ces villes et les stades qui serviront de sites :