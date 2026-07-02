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Harry Kane England 2025Getty
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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 : dates, calendrier, tarifs et plus encore

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H. Kane
J. Bellingham

Vous pourriez vous rendre en Amérique du Nord pour voir les « Three Lions » rugir lors de la Coupe du monde.

Bien que l’Angleterre attende toujours son premier titre majeur depuis 1966, ses performances constantes sur la scène internationale attestent de son appartenance à l’élite européenne et mondiale.

Les Three Lions ont démarré en fanfare lors de leur premier match de la Coupe du monde de la FIFA 2026 contre la Croatie, et bien qu’ils n’aient pas reproduit ce niveau de jeu face au Ghana et au Panama, les hommes de Thomas Tuchel ont fait le nécessaire pour se qualifier et décrocher la première place du groupe L.

Prochain rendez-vous : un huitième de finale face au Mexique, à domicile à Mexico, le dimanche 5 juillet.

Billets pour la Coupe du monde 2026 de l'Angleterre :réservez dès maintenant

Résultats et prochains matchs de l'Angleterre à la Coupe du monde 2026

DateMatch (heure locale du coup d'envoi)StadeRésultat final / Billets
Mercredi 17 juinAngleterre - Croatie (15 h CDT)AT&T Stadium, Dallas4-2
Mardi 23 juinAngleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est)Gillette Stadium, Foxborough0-0
Samedi 27 juinPanama - Angleterre (17 h, heure de l'Est)MetLife Stadium, East Rutherford2-0
Mercredi 1^(er) juilletAngleterre - RD Congo (12 h, heure de l’Est)Mercedes-Benz Stadium, Atlanta2-1
Dimanche 5 juilletAngleterre - Mexique (18 h)Estadio Azteca, MexicoAcheter des billets

Comment obtenir vos places pour la Coupe du monde 2026

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente dedernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes phases, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La place de marchéofficielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site avant d’acheter.

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Angleterre :réservez dès maintenant

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Angleterre ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

DatesPhase / CatégorieFourchette de prix officielleFourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juilletSeizièmes de finale (stades très prisés)225 $ – 540 $550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juilletSeizièmes de finale (salles standard)225 $ – 540400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juilletHuitièmes de finale240 $ – 640650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juilletQuarts de finale450 $ – 1 775 $850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juilletDemi-finales930 $ – 3 2951 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juilletMatch pour la troisième place250 $ – 800500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juilletFinale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)1 490 $ – 7 875 $5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Le parcours de l'Angleterre vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Angleterre, qui a terminé en tête du groupe L, connaît déjà son calendrier : voici les dates, horaires et stades où elle évoluera si elle se qualifie pour la finale du 19 juillet.

En cas de succès contre la RD Congo mercredi, les Three Lions affronteraient probablement le Mexique, coorganisateur de l’épreuve, à l’Estadio Azteca en huitièmes de finale. El Tri n’y a perdu que deux fois en match officiel depuis 1966.

Ensuite, l’Angleterre pourrait défier le Brésil en quarts de finale, l’Argentine ou la Colombie en demi-finales, avant d’éventuellement croiser l’Allemagne, l’Espagne, la France ou le Portugal en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi)TourLieuAdversaire potentielBillets
1^(er) juillet (12 h, heure de l’Est)Seizièmes de finaleMercedes-Benz Stadium (Atlanta)Angleterre - RD Congo

Billets

5 juillet (18 h CST)Huitièmes de finaleEstadio Azteca (Mexique)Match n° 92 : contre le Mexique ou l’Équateur

Billets

11 juillet (17 h, heure de l’Est)Quarts de finaleHard Rock Stadium (Miami Gardens)Match 99 : contre le vainqueur du match 91

Billets

15 juillet (15 h, heure de l’Est)Demi-finalesMercedes-Benz Stadium (Atlanta)Match 102 : contre le vainqueur du match 100

Billets

19 juillet (15 h, heure de l’Est)FinaleStade MetLife (East Rutherford)Match 104 : contre le vainqueur du match 101

Billets

À quoi s'attendre de l'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026

Malgré des performances en demi-teinte lors des premières étapes de sa campagne de qualification pour la Coupe du monde, notamment des victoires 1-0 et 2-0 contre Andorre, l'Angleterre a gagné en confiance sous la houlette de Thomas Tuchel.

Elle a terminé en tête de son groupe avec huit victoires en huit matchs, 22 buts marqués et aucun encaissé, devenant la première équipe européenne à valider son billet pour la phase finale de la Coupe du monde. Les supporters anglais espèrent désormais que ces 60 années de disette prendront fin.

Quels sont les stades et les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici la liste de ces villes et des stades qui accueilleront les rencontres :

PaysStade (Ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver)48 821
 BMO Field (Toronto)44 315
MexiqueStade Aztèque (Mexique)72 766
 Estadio Akron (Guadalajara)44 330
 Stade BBVA (Monterrey)50 113
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta)67 382
 Gillette Stadium (Foxborough)63 815
 Stade AT&T (Dallas)70 122
 NRG Stadium (Houston)68 311
 Arrowhead Stadium (Kansas City)67 513
 SoFi Stadium (Inglewood)69 650
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64 091
 MetLife Stadium (East Rutherford)78 576
 Lincoln Financial Field (Philadelphie)65 827
 Levi’s Stadium (Santa Clara)69 391
 Lumen Field (Seattle)65 123

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