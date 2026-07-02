Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 : dates, calendrier, tarifs et plus encore

Bien que l’Angleterre attende toujours son premier titre majeur depuis 1966, ses performances constantes sur la scène internationale attestent de son appartenance à l’élite européenne et mondiale.

Les Three Lions ont démarré en fanfare lors de leur premier match de la Coupe du monde de la FIFA 2026 contre la Croatie, et bien qu’ils n’aient pas reproduit ce niveau de jeu face au Ghana et au Panama, les hommes de Thomas Tuchel ont fait le nécessaire pour se qualifier et décrocher la première place du groupe L.

Prochain rendez-vous : un huitième de finale face au Mexique, à domicile à Mexico, le dimanche 5 juillet.

Résultats et prochains matchs de l'Angleterre à la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d'envoi) Stade Résultat final / Billets Mercredi 17 juin Angleterre - Croatie (15 h CDT) AT&T Stadium, Dallas 4-2 Mardi 23 juin Angleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est) Gillette Stadium, Foxborough 0-0 Samedi 27 juin Panama - Angleterre (17 h, heure de l'Est) MetLife Stadium, East Rutherford 2-0 Mercredi 1^(er) juillet Angleterre - RD Congo (12 h, heure de l’Est) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 2-1 Dimanche 5 juillet Angleterre - Mexique (18 h) Estadio Azteca, Mexico Acheter des billets

Comment obtenir vos places pour la Coupe du monde 2026

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes phases, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes phases, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Angleterre ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Le parcours de l'Angleterre vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Angleterre, qui a terminé en tête du groupe L, connaît déjà son calendrier : voici les dates, horaires et stades où elle évoluera si elle se qualifie pour la finale du 19 juillet.

En cas de succès contre la RD Congo mercredi, les Three Lions affronteraient probablement le Mexique, coorganisateur de l’épreuve, à l’Estadio Azteca en huitièmes de finale. El Tri n’y a perdu que deux fois en match officiel depuis 1966.

Ensuite, l’Angleterre pourrait défier le Brésil en quarts de finale, l’Argentine ou la Colombie en demi-finales, avant d’éventuellement croiser l’Allemagne, l’Espagne, la France ou le Portugal en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi) Tour Lieu Adversaire potentiel Billets 1^(er) juillet (12 h, heure de l’Est) Seizièmes de finale Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Angleterre - RD Congo Billets 5 juillet (18 h CST) Huitièmes de finale Estadio Azteca (Mexique) Match n° 92 : contre le Mexique ou l’Équateur Billets 11 juillet (17 h, heure de l’Est) Quarts de finale Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Match 99 : contre le vainqueur du match 91 Billets 15 juillet (15 h, heure de l’Est) Demi-finales Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Match 102 : contre le vainqueur du match 100 Billets 19 juillet (15 h, heure de l’Est) Finale Stade MetLife (East Rutherford) Match 104 : contre le vainqueur du match 101 Billets

À quoi s'attendre de l'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026

Malgré des performances en demi-teinte lors des premières étapes de sa campagne de qualification pour la Coupe du monde, notamment des victoires 1-0 et 2-0 contre Andorre, l'Angleterre a gagné en confiance sous la houlette de Thomas Tuchel.

Elle a terminé en tête de son groupe avec huit victoires en huit matchs, 22 buts marqués et aucun encaissé, devenant la première équipe européenne à valider son billet pour la phase finale de la Coupe du monde. Les supporters anglais espèrent désormais que ces 60 années de disette prendront fin.

Quels sont les stades et les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici la liste de ces villes et des stades qui accueilleront les rencontres :