Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Sénégal : dates, calendrier, prix et plus encore

Les supporters sénégalais rêvent de voir leur équipe brandir la Coupe du monde au-dessus de leurs têtes en juillet prochain.

Quoi qu’il arrive aux Lions de la Teranga en Amérique du Nord cet été, ils sont assurés de fouler la pelouse du MetLife Stadium d’East Rutherford, site de la finale, pour leurs deux premières rencontres de groupe.

GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026 : comment les obtenir et à quel prix.

Quel est le calendrier des matchs de groupe du Sénégal pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Mardi 16 juin Sénégal - France (15 h) MetLife Stadium (East Rutherford) Billets Lundi 22 juin Norvège - Sénégal (20h) MetLife Stadium (East Rutherford) Billets Vendredi 26 juin Sénégal – Irak (15 h) BMO Field (Toronto) Billets

Comment se procurer des places pour le match du Sénégal dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage aléatoire de seconde chance – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de ces sites.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Sénégal ?

Les billets pour les matchs de groupe du Sénégal lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle englobe les rangées supérieures et inférieures, à l’exception des zones attribués à la catégorie 1.

Elle englobe les rangées supérieures et inférieures, à l’exception des zones attribués à la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs peuvent évoluer en fonction des différentes phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre du Sénégal lors de la Coupe du monde 2026 ?

Ce pays côtier d’Afrique de l’Est n’a participé qu’à trois phases finales, mais il a émergé de son groupe à deux reprises. Lors de ses débuts en 2002, il a atteint les quarts de finale et surpris la planète football en battant la France, alors championne du monde et d’Europe, 1-0 à Séoul lors de son premier match de groupe. Lors de la dernière édition au Qatar en 2022, les Lions de la Teranga ont également remporté deux de leurs matches de groupe pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Le Sénégal de Pape Thiaw aborde la Coupe du monde en forme. Battu seulement deux fois en matchs amicaux (par l’Algérie en 2023 et par le Brésil en 2025) depuis son élimination du Mondial 2022, il a ensuite survolé les éliminatoires, restant invaincu et remportant sept de ses dix rencontres. Les Lions ont par ailleurs brillé durant les qualifications, terminant invaincus et en remportant sept de leurs dix rencontres. Ils ont reçu un nouvel élan cet été en s’imposant 3-1 face à l’Angleterre à Nottingham, actuelle unique défaite des Three Lions sous l’ère Thomas Tuchel.

Fort d’un groupe très expérimenté, le Sénégal aborde la Coupe du monde avec de solides arguments. Kalidou Koulibaly en défense, Idrissa Gueye au milieu de terrain et Sadio Mané en attaque comptent tous plus de 100 sélections à leur actif. Sans oublier Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr et Nicolas Jackson, qui brillent régulièrement dans des clubs européens de premier plan.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 au Sénégal

Pour vivre l’expérience la plus complète de la Coupe du monde de la FIFA 2026, des formules d’hospitalité premium sont proposées pour les matchs des Lions : billets de catégorie supérieure, restauration et boissons de qualité, ainsi que de nombreux autres avantages, dans les trois pays hôtes.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : 1 match au choix d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, quarts de finale ou match pour la troisième place : 1 rencontre au choix

Options d’hospitalité : Salon bord pelouse, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de stades

Suivez l’intégralité des rencontres sur le site de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade choisi.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Suivez votre équipe en action durant tous les matchs de la phase de groupes, où qu’ils se jouent.

Les trois rencontres de la phase de groupes et une rencontre des seizièmes de finale.

Toutes les journées de match et tous les lieux sont éligibles.

La fonction « Suivre mon équipe » n’est actuellement pas disponible pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux entreprises ou aux VIP en quête d’une expérience premium.

Quand la Coupe du monde de la FIFA 2026 aura-t-elle lieu ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Où se dérouleront les rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Annoncées en juin 2022, ces seize villes – deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis – accueilleront les rencontres dans les stades suivants :