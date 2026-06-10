Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Qatar : dates, prix des billets et plus encore

Après avoir accueilli en 2022 ce qui est sans doute la Coupe du monde la plus compacte et la plus spectaculaire de l'histoire, le Qatar se prépare à exportation son talent outre-Atlantique.

Les « Maroon » sont devenus une force avec laquelle il faut compter en Asie, et de nombreux supporters attendent avec impatience de voir comment les champions d’Asie en titre se comporteront sur la grande scène nord-américaine.

Leur étoiles sauront-elles briller sous les projecteurs de San Francisco et de Vancouver ? Vous pourriez en être pour le constater. GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026 : comment les obtenir et à quel prix.

Quel est le calendrier des matchs de groupe du Qatar pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match Lieu Billets 13 juin 2026 Qatar - Suisse Levi’s Stadium (San Francisco) Billets 18 juin 2026 Canada vs Qatar BC Place (Vancouver) Billets 24 juin 2026 Bosnie-Herzégovine - Qatar Lumen Field (Seattle) Billets

Quand acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Qatar

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul canal agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Qatar ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Qatar sont classés en catégories afin de répondre aux besoins de tous les types de supporters. La catégorie 1 offre une expérience haut de gamme avec des places de choix dans les tribunes inférieures, tandis que la catégorie 2 propose une vue équilibrée depuis les tribunes intermédiaires ou les coins inférieurs. La catégorie 3 constitue une option plus économique avec des places dans les tribunes supérieures, et la catégorie 4 reste l’entrée de gamme la plus abordable, bien que ces places soient souvent situées dans les sections les plus hautes du stade.

Les tarifs indicatifs pour les rencontres de la phase de groupes au Qatar sont les suivants :

Catégorie 1 : places de choix en tribune inférieure (450 $ - 620 $)

places de choix en tribune inférieure (450 $ - 620 $) Catégorie 2 : places en tribune intermédiaire ou dans les coins inférieurs (280 $ - 400 $)

places en tribune intermédiaire ou dans les coins inférieurs (280 $ - 400 $) Catégorie 3 : places en tribunes supérieures (150 $ - 250 $)

places en tribunes supérieures (150 $ - 250 $) Catégorie 4 : places les plus abordables, avec une vue restreinte (60 $ – 120 $).

Que peut-on attendre du Qatar lors de la Coupe du monde 2026 ?

Le Qatar abordera la compétition non seulement en tant que participant, mais aussi en tant que champion d’Asie en titre. Depuis 2022, la sélection a considérablement progressé et affiche désormais un style de jeu plus offensif et plus audacieux, qui lui a valu des admirateurs à travers le monde.

Emmenés par le charismatique Akram Afif, capable à lui seul de faire basculer un match, et par la finition clinique d’Almoez Ali, les « Maroon » constituent une menace pour n’importe quelle défense. Leur dispositif tactique actuel promet une équipe à l’aise avec le ballon et redoutable en contre-attaque. Après l’élimination prématurée lors de la phase de groupes à domicile, le groupe aborde cette édition avec un fort désir de prouver que le football qatari est désormais prêt pour les phases à élimination directe d’une Coupe du monde.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Découvrez les seize villes hôtes et les stades qui accueilleront les rencontres :