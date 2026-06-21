L’Afrique attend toujours son premier vainqueur de la Coupe du monde. Toutefois, le parcours exceptionnel du Maroc, finaliste de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a redonné espoir à l’ensemble des membres de la CAF (Confédération Africaine de Football).

Le Ghana figure parmi les dix représentants du continent présents ce mois-ci en Amérique du Nord à la conquête du titre suprême. Fort de son expérience passée sur la plus grande scène du ballon rond, le pays espère à nouveau briller.

Malgré une entame laborieuse contre le Panama lors de la première journée du groupe L à Toronto, le but libérateur de Caleb Yirenkyi dans le temps additionnel a redonné de l’élan aux Black Stars. Ces derniers tenteront d’enchaîner face à l’Angleterre, mardi 23 juin à Boston.

Les Black Stars vont-ils à nouveau briller sur la scène de la Coupe du monde ? Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les prochains matchs du Ghana et à quel prix.

Calendrier du Ghana pour la Coupe du monde 2026

Date (heure de coup d’envoi) Adversaire Lieu Billets Mercredi 17 juin Ghana - Panama (1-0) BMO Field (Toronto) N/A Mardi 23 juin (16 h HE) Angleterre - Ghana Gillette Stadium (Foxborough) Billets Samedi 27 juin (17 h, HE) Croatie - Ghana Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets

Comment obtenir vos places pour le Ghana lors de la Coupe du monde 2026

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.

est également ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter préalablement les conditions de vente de ces intermédiaires.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Ghana ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour chaque phase de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale - Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Que peut-on attendre du Ghana pour la Coupe du monde 2026 ?

Révélé au grand public lors de sa première participation à la Coupe du monde 2006 en Allemagne, le Ghana a immédiatement impressionné : les Black Stars ont battu la République tchèque et les États-Unis pour devenir la seule nation africaine à atteindre les huitièmes de finale. Leur parcours s’est arrêté face au Brésil, mais ils ont marqué les esprits.

En 2010, l’Afrique a accueilli sa première Coupe du monde en Afrique du Sud, et le Ghana a confirmé sa valeur en brillant sous les projecteurs.

Avec une seule victoire au compteur, ils ont pourtant franchi le premier tour pour devenir, une nouvelle fois, la seule nation africaine en lice à ce stade. Grâce à un but en or inscrit en prolongation contre les États-Unis, les Black Stars ont atteint les quarts de finale et affronté l’Uruguay. Ils ont poussé les Sud-Américains dans leurs derniers retranchements avant de s’incliner avec honneur aux tirs au but.

Le Ghana espère retrouver un peu de cette magie de la Coupe du monde cette fois-ci, sous la houlette de l’expérimenté Carlos Queiroz, qui n’a pris les rênes de l’équipe qu’en avril. Bien qu’il se soit qualifié pour les éditions de 2014 et 2022, il n’a pas réussi à égaler les exploits de 2006 et 2010 et a été éliminé dès la phase de poules à ces deux occasions.

Quand la Coupe du monde de la FIFA 2026 aura-t-elle lieu ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 39 jours à travers l’Amérique du Nord, marquant la première édition à 48 équipes et la première organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Annoncées en juin 2022, ces seize villes – deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis – accueilleront les rencontres dans les stades suivants :