Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Cap-Vert : dates, calendrier, prix et plus encore

Le Cap-Vert a déjà marqué l’histoire en se qualifiant pour sa toute première Coupe du monde, programmée cet été. Les Cap-Verdiens entameront leur campagne le 15 juin face à l’Espagne au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.

Bien que cette petite nation insulaire de l’Atlantique n’ compte qu’un demi-million d’habitants, ses supporters promettent de colorer et d’animer les stades d’Atlanta, Miami et Houston lors de la phase de groupes.

GOAL vous tiendra informés des dernières actualités concernant la billetterie de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les matchs du Cap-Vert et à quels tarifs.

Calendrier du Cap-Vert pour la Coupe du monde 2026

Le Cap-Vert fait partie des quatre sélections qui découvriront la Coupe du monde en Amérique du Nord cet été. Voici le programme du groupe H :

Date Calendrier Lieu Billets Lundi 15 juin Espagne vs Cap-Vert Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets Dimanche 21 juin Uruguay - Cap-Vert Hard Rock Stadium, Miami Gardens Billets Vendredi 26 juin Cap-Vert vs Arabie saoudite NRG Stadium, Houston Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde au Cap-Vert ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité initiale lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur la situation actuelle des ventes :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les fans peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent dévier du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Cap-Vert ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes 16es de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

Que attendre du Cap-Vert à la Coupe du monde 2026 ?

Malgré un départ laborieux dans les éliminatoires, ponctué par une défaite 4-1 au Cameroun à Yaoundé, les Requins se sont rapidement repris. Ils ont alors enchaîné sept matchs sans défaite et ont décroché pour la première fois de leur histoire leur billet pour la Coupe du monde.

Leurs performances à domicile ont été déterminantes : cinq matchs joués à l’Estadio Nacional de Cabo Verde, à Praia, cinq clean sheets, dont la victoire référence 1-0 contre le Cameroun, moment charnière de leur parcours.

L’auteur du but décisif face aux Lions indomptables n’est autre que Dailon Livramento. Âgé de 25 ans, ce joueur expérimenté, passé par l’Eerste Divisie néerlandaise, la Serie A italienne et la Primeira Liga portugaise, termine meilleur buteur des Requins bleus durant la campagne de qualification.

Outre ces cadres, d’autres figures capverdiennes méritent l’attention en Amérique du Nord : Ryan Mendes, capitaine et double recordman (plus grand nombre de sélections et de buts marqués), ainsi que l’expérimenté Garry Rodrigues, dont la puissance doit alimenter le secteur offensif. En défense, Logan Costa, pensionnaire de Villarreal, fait office de pilier de la arrière.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis.

Découvrez ci-dessous les villes et les stades qui accueilleront les rencontres :