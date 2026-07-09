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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada : dates, calendrier, tarifs et plus encore

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Canada

Voici comment assister aux tout premiers matchs du Canada en phase finale de la Coupe du monde, disputés à domicile.

L'équipe nationale masculine du Canada a enflammé tout un pays grâce à un parcours historique sur sa propre terre, mais son aventure de rêve à la Coupe du monde 2026 s'est officiellement terminée, de façon émouvante, en huitièmes de finale. 

Après avoir négocié avec brio une phase de groupes éprouvante à Toronto et à Vancouver, la courageuse campagne canadienne a été stoppée par une sélection marocaine impitoyable, et les Rouges ont fait leurs adieux sous les yeux d’un public passionné.

Avec le passage des phases à élimination directe sur le territoire américain, les supporters canadiens devront désormais se rendre dans les stades hôtes du pays voisin pour assister aux prochaines rencontres de la Coupe du monde.

Billets pour la Coupe du mondeRéserver des billets

Quel est le calendrier des matchs de groupe et les résultats du Canada pour la Coupe du monde 2026 ?

DateMatch (heure locale du coup d'envoi)StadeBillets
Vendredi 12 juinCanada - Bosnie-HerzégovineBMO Field (Toronto)1-1
Jeudi 18 juinCanada - QatarBC Place (Vancouver)6-0
Mercredi 24 juinCanada - SuisseBC Place (Vancouver)2-1
Dimanche 28 juinAfrique du Sud - CanadaLos Angeles Stadium (Inglewood)0-1
Samedi 4 juilletCanada - MarocStade de Houston (Houston)0-3

Calendrier complet des prochains matchs de la Coupe du monde 2026

Date et heure du coup d’envoiDétails du matchLieuBillets
9 juillet, coup d’envoi à 18 h (HE)Quart de finale n° 1 : France - MarocGillette Stadium (Boston), États-UnisAcheter des billets
10 juillet, coup d’envoi à 18 h PDTQuart de finale n° 2 : Espagne - BelgiqueSoFi Stadium (Los Angeles), États-UnisAcheter des billets
11 juillet, coup d’envoi à 16 h (HE)Quart de finale n° 3 : Norvège - AngleterreHard Rock Stadium (Miami), États-UnisAcheter des billets
11 juillet, coup d’envoi à 18 h CDTQuart de finale n° 4 : Argentine - Suisse Arrowhead Stadium (Kansas City), États-UnisAcheter des billets
14 juillet, coup d’envoi à 19 h CDTDemi-finale n° 1 : France/Maroc contre Espagne/BelgiqueDallas Stadium, États-UnisAcheter des billets
15 juillet, coup d’envoi à 20 h EDTDemi-finale 2 : Norvège/Angleterre – Argentine/SuisseStade d’Atlanta, États-UnisAcheter des billets
18 juillet, coup d’envoi à 15 h (heure de l’Est)Match pour la 3^e place : France/Maroc/Espagne/Belgique – Norvège/Angleterre/Argentine/SuisseStade de Miami, États-UnisAcheter des billets
19 juillet, coup d’envoi à 15 h (heure de l’Est)Finale de la Coupe du monde : France / Maroc / Espagne / Belgique vs Norvège / Angleterre / Argentine / SuisseStade de New York-New Jersey, États-UnisAcheter des billets

Quand la Coupe du monde 2026 aura-t-elle lieu au Canada ?

DateProgrammeLieu (Canada)
12 juin 2026Canada - Bosnie-HerzégovineBMO Field, Toronto
13 juin 2026Australie - TurquieBC Place, Vancouver
17 juin 2026Ghana - PanamaBMO Field, Toronto
18 juin 2026Canada - QatarBC Place, Vancouver
20 juin 2026Allemagne - Côte d’IvoireBMO Field, Toronto
21 juin 2026Nouvelle-Zélande - ÉgypteBC Place, Vancouver
23 juin 2026Panama - CroatieBMO Field, Toronto
24 juin 2026Canada - SuisseBC Place, Vancouver
26 juin 2026Nouvelle-Zélande - BelgiqueBC Place, Vancouver
26 juin 2026Sénégal - IrakBMO Field, Toronto
2 juillet 2026Match des 16es de finaleBMO Field, Toronto
2 juillet 2026Match des 32es de finaleBC Place, Vancouver

Que peut-on attendre du Canada lors de la Coupe du monde 2026 ?

En tant que coorganisateur de la Coupe du monde 2026, le Canada espère entamer sa campagne par une victoire au BMO Field de Toronto le 12 juin.

À l’issue des barrages de l’UEFA fin mars, les hommes de Jesse Marsch connaissent désormais leur adversaire pour le premier match du groupe B : la Bosnie-Herzégovine. Les Dragons ont décroché leur place dans le groupe après un parcours difficile en barrages qui les a d’abord opposés à l’Italie, à l’Irlande du Nord et au Pays de Galles.

Les deux dernières rencontres de groupe du Canada, face au Qatar le 18 juin puis la Suisse le 24 juin, se tiendront au BC Place de Vancouver.

Malgré leurs participations à la Coupe du monde 1986 au Mexique et à celle de 2022 au Qatar, les Canadiens n’ont toujours pas remporté la moindre victoire (ni même obtenu le match nul) en phase finale. Ce sera donc un moment historique pour les supporters d’affirmer qu’ils étaient présents lors du premier succès de leur équipe, et cela explique en partie pourquoi les billets s’arrachent.

Quand acheter ses billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Billets pourla Coupe du monde –Réserver des billets

Billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada : combien coûtent-ils ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Canada sont répartis dans les catégories suivantes :

  • Catégorie 1 : les plus onéreuses, situées dans les tribunes inférieures.
  • Catégorie 2 : englobe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.
  • Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.
  • Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici quelques estimations :

ScèneFourchette de prix des billets
Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $
Seizièmes de finale105 $ – 750 $
Huitièmes de finale170 $ – 980 $ 
Quarts de finale 275 $ - 1 775 $
Demi-finales 420 € – 3 295 €
Finale2 030 $ - 7 875 $

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs se dérouleront sur 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

  • Canada : Toronto et Vancouver
  • Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey
  • États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a officiellement dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Retrouvez ci-dessous la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :

PaysStade (ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MexiqueEstadio Banorte (Mexique) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Stade BBVA (Monterrey) 50 113 
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Gillette Stadium (Boston) 63 815 
 Stade AT&T (Dallas) 70 122 
 NRG Stadium, Houston 68 311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67 513 
 SoFi Stadium (Los Angeles) 69 650 
 Hard Rock Stadium, Miami 64 091 
 MetLife Stadium, New York 78 576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphie 65 827 
 Levi’s Stadium, San Francisco 69 391 
 Lumen Field, Seattle 65 123

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