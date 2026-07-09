Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada : dates, calendrier, tarifs et plus encore

L'équipe nationale masculine du Canada a enflammé tout un pays grâce à un parcours historique sur sa propre terre, mais son aventure de rêve à la Coupe du monde 2026 s'est officiellement terminée, de façon émouvante, en huitièmes de finale.

Après avoir négocié avec brio une phase de groupes éprouvante à Toronto et à Vancouver, la courageuse campagne canadienne a été stoppée par une sélection marocaine impitoyable, et les Rouges ont fait leurs adieux sous les yeux d’un public passionné.

Avec le passage des phases à élimination directe sur le territoire américain, les supporters canadiens devront désormais se rendre dans les stades hôtes du pays voisin pour assister aux prochaines rencontres de la Coupe du monde.

Quel est le calendrier des matchs de groupe et les résultats du Canada pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale du coup d'envoi) Stade Billets Vendredi 12 juin Canada - Bosnie-Herzégovine BMO Field (Toronto) 1-1 Jeudi 18 juin Canada - Qatar BC Place (Vancouver) 6-0 Mercredi 24 juin Canada - Suisse BC Place (Vancouver) 2-1 Dimanche 28 juin Afrique du Sud - Canada Los Angeles Stadium (Inglewood) 0-1 Samedi 4 juillet Canada - Maroc Stade de Houston (Houston) 0-3

Calendrier complet des prochains matchs de la Coupe du monde 2026

Date et heure du coup d’envoi Détails du match Lieu Billets 9 juillet, coup d’envoi à 18 h (HE) Quart de finale n° 1 : France - Maroc Gillette Stadium (Boston), États-Unis Acheter des billets 10 juillet, coup d’envoi à 18 h PDT Quart de finale n° 2 : Espagne - Belgique SoFi Stadium (Los Angeles), États-Unis Acheter des billets 11 juillet, coup d’envoi à 16 h (HE) Quart de finale n° 3 : Norvège - Angleterre Hard Rock Stadium (Miami), États-Unis Acheter des billets 11 juillet, coup d’envoi à 18 h CDT Quart de finale n° 4 : Argentine - Suisse Arrowhead Stadium (Kansas City), États-Unis Acheter des billets 14 juillet, coup d’envoi à 19 h CDT Demi-finale n° 1 : France/Maroc contre Espagne/Belgique Dallas Stadium, États-Unis Acheter des billets 15 juillet, coup d’envoi à 20 h EDT Demi-finale 2 : Norvège/Angleterre – Argentine/Suisse Stade d’Atlanta, États-Unis Acheter des billets 18 juillet, coup d’envoi à 15 h (heure de l’Est) Match pour la 3^e place : France/Maroc/Espagne/Belgique – Norvège/Angleterre/Argentine/Suisse Stade de Miami, États-Unis Acheter des billets 19 juillet, coup d’envoi à 15 h (heure de l’Est) Finale de la Coupe du monde : France / Maroc / Espagne / Belgique vs Norvège / Angleterre / Argentine / Suisse Stade de New York-New Jersey, États-Unis Acheter des billets

Quand la Coupe du monde 2026 aura-t-elle lieu au Canada ?

Date Programme Lieu (Canada) 12 juin 2026 Canada - Bosnie-Herzégovine BMO Field, Toronto 13 juin 2026 Australie - Turquie BC Place, Vancouver 17 juin 2026 Ghana - Panama BMO Field, Toronto 18 juin 2026 Canada - Qatar BC Place, Vancouver 20 juin 2026 Allemagne - Côte d’Ivoire BMO Field, Toronto 21 juin 2026 Nouvelle-Zélande - Égypte BC Place, Vancouver 23 juin 2026 Panama - Croatie BMO Field, Toronto 24 juin 2026 Canada - Suisse BC Place, Vancouver 26 juin 2026 Nouvelle-Zélande - Belgique BC Place, Vancouver 26 juin 2026 Sénégal - Irak BMO Field, Toronto 2 juillet 2026 Match des 16es de finale BMO Field, Toronto 2 juillet 2026 Match des 32es de finale BC Place, Vancouver

Que peut-on attendre du Canada lors de la Coupe du monde 2026 ?

En tant que coorganisateur de la Coupe du monde 2026, le Canada espère entamer sa campagne par une victoire au BMO Field de Toronto le 12 juin.

À l’issue des barrages de l’UEFA fin mars, les hommes de Jesse Marsch connaissent désormais leur adversaire pour le premier match du groupe B : la Bosnie-Herzégovine. Les Dragons ont décroché leur place dans le groupe après un parcours difficile en barrages qui les a d’abord opposés à l’Italie, à l’Irlande du Nord et au Pays de Galles.

Les deux dernières rencontres de groupe du Canada, face au Qatar le 18 juin puis la Suisse le 24 juin, se tiendront au BC Place de Vancouver.

Malgré leurs participations à la Coupe du monde 1986 au Mexique et à celle de 2022 au Qatar, les Canadiens n’ont toujours pas remporté la moindre victoire (ni même obtenu le match nul) en phase finale. Ce sera donc un moment historique pour les supporters d’affirmer qu’ils étaient présents lors du premier succès de leur équipe, et cela explique en partie pourquoi les billets s’arrachent.

Quand acheter ses billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada : combien coûtent-ils ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Canada sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : les plus onéreuses, situées dans les tribunes inférieures.

les plus onéreuses, situées dans les tribunes inférieures. Catégorie 2 : englobe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.

englobe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ – 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs se dérouleront sur 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a officiellement dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Retrouvez ci-dessous la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :