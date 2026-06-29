Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Brésil : dates, tarifs et plus encore

Les acclamations de la foule, l’ambiance samba et la quête d’une sixième étoile, un record : la Coupe du monde de la FIFA 2026 enflamme les passions à travers l’Amérique du Nord, et le Brésil est au cœur de l’action.

Cinq fois championne du monde et éternelle favorite, la Seleção s’apprête à offrir l’un des parcours les plus captivants du tournoi, entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Après un match nul laborieux (1-1) contre le Maroc lors de leur entrée en lice, les hommes de Carlo Ancelotti ont ensuite brillé face à Haïti et à l’Écosse, remportant ces deux rencontres 3-0 et s’adjugeant ainsi la première place du groupe C.

L’attention du Brésil se tourne désormais vers le Japon, alors que son parcours en phase à élimination directe débute à Houston ce lundi 29 juin.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour obtenir vos places pour la Coupe du monde 2026 au Brésil, y compris les fourchettes de prix et les points de vente actuellement ouverts.

Calendrier de la Coupe du monde 2026 du Brésil

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Stade Résultat final / Billets Samedi 13 juin Brésil - Maroc (coup d’envoi à 18 h, heure de l’Est) MetLife Stadium, New Jersey 1-1 Vendredi 19 juin Brésil - Haïti (20 h 30, heure de l’Est) Lincoln Financial Field, Philadelphie Le Brésil s'est imposé 3-0 Mercredi 24 juin Écosse - Brésil (18 h, heure de l'Est) Hard Rock Stadium, Floride Le Brésil s'est imposé 3-0 Lundi 29 juin Brésil - Suède (12 h CDT) NRG Stadium, Houston Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 au Brésil

Voici l’essentiel à savoir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes phases, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes phases, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal point de vente agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.

est également ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal point de vente agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Brésil ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 $ - 280 $ 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € – 2 790 € Catégorie 4 60 € - 120 € 150–350 € 400 $ – 2 030 $

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a officialisé les seize villes hôtes de l’édition 2026 (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Voici ces villes et les stades qui accueilleront les rencontres :