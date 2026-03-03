Comment acheter des billets pour El Clasico 2026 : billets pour Barcelone vs Real Madrid, informations sur le match du 10 mai et plus encore

Peu d'équipes attirent autant l'attention mondiale que Barcelone et le Real Madrid.

Le duo dynamique de la Liga fait partie des équipes les plus titrées de l'histoire du football, partageant un riche héritage de trophées remportés et connaissant un immense succès depuis des décennies.

Il n'y a sans doute pas de match plus important sur la planète que le Clásico (littéralement « le classique »). Il a toujours été le théâtre d'une compétition intense, mettant en scène certains des joueurs et entraîneurs les plus célèbres au monde.

Tous les fans de football rêvent d'être au Camp Nou pour voir Lamine Yamal effectuer une course époustouflante sur l'aile ou Kylian Mbappé illuminer le Bernabeu après avoir décoché un tir imparable.

Quand aura lieu le prochain El Clásico ?

Voici les dates des prochains matchs du Clásico de la Liga cette saison :

Date Rencontre Lieu Billets Dimanche 10 mai 2026 Barcelone vs Real Madrid Camp Nou Réserver des billets

D'autres rencontres El Clásico pourraient avoir lieu au cours de la saison (coupes nationales ou européennes), il est donc recommandé de consulter régulièrement les sites officiels des clubs pour connaître les dernières informations sur le calendrier.

Comment acheter des billets pour El Clásico

El Clásico est l'un des matchs les plus passionnants du calendrier régulier de la Liga (et même de tous les sports nationaux à travers le monde), les billets sont donc toujours très demandés et peuvent être extrêmement difficiles à obtenir. Les billets risquent d'être rapidement épuisés sur les portails officiels de vente.

Le fait que le Barça revienne dans son stade emblématique, le Camp Nou, après avoir joué à l'Estadi Olímpic Lluís Companys ces deux dernières saisons, va encore accroître l'urgence pour les fans de se procurer des billets.

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matchs du Clásico, des pass individuels aux packages d'hospitalité :

Si les billets sont épuisés ou si vous souhaitez acheter des billets à la dernière minute, pensez à vous tourner vers des revendeurs secondaires tels que StubHub.

Vous pouvez également opter pour des prestations haut de gamme, telles que des suites luxueuses, des salons premium et des places dans les tribunes club, conçues pour vous offrir une expérience exceptionnelle le jour du match. Les invités VIP bénéficient de places privées avec vue panoramique, d'un service de restauration haut de gamme et d'un service personnalisé.

Il existe également des agences de voyage spécialisées dans le sport, telles que SportsBreaks. En plus de simplifier l'organisation du voyage, elles proposent des forfaits combinés qui comprennent souvent des billets officiels pour le match et des nuits d'hôtel.

Combien coûtent les billets pour El Clásico ?

Getty Images

En raison de l'immense popularité des matchs entre Barcelone et le Real Madrid, vous pouvez vous attendre à payer beaucoup plus cher pour les billets du Clásico que pour les autres matchs de la Liga.

Si vous passez par les canaux officiels, les prix commencent à environ 100 € pour les places derrière les buts, et peuvent atteindre des sommes astronomiques à quatre chiffres pour les formules tout compris et les formules de luxe.

Chez les revendeurs secondaires, tels que StubHub, les billets sont soumis à une tarification dynamique, ce qui signifie qu'ils peuvent être beaucoup plus chers que pour n'importe quel autre match.

Où se déroule El Clásico ?

Santiago Bernabeu

Le Santiago Bernabeu est un stade à toit rétractable situé à Madrid. Avec une capacité de près de 80 000 places, c'est le deuxième plus grand stade de football d'Espagne et il est le siège du Real Madrid depuis son achèvement en 1947. Le Bernabeu est l'un des stades de football les plus célèbres au monde. Il a accueilli quatre fois la finale de la Coupe d'Europe/Ligue des champions de l'UEFA (1957, 1969, 1980 et 2010), ainsi que la finale de la Coupe du monde de la FIFA 1982, lors de laquelle l'Italie a battu l'Allemagne de l'Ouest 3-1.

En dehors du football, le Bernabeu a également accueilli de nombreuses légendes de la musique internationale et nationale au fil des ans, notamment Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, les Rolling Stones et, plus récemment, Taylor Swift lors de sa tournée record « Eras Tour ».

Camp Nou

Le stade Camp Nou a été construit en 1957 pour remplacer l'ancien stade Les Corts, devenu trop petit pour accueillir les supporters toujours plus nombreux du FC Barcelone. Avec une capacité de 93 053 spectateurs, il était alors le plus grand stade d'Europe.

En plus d'avoir accueilli deux finales de la Coupe d'Europe/Ligue des champions (1989 et 1999) et deux finales de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (1972 et 1982), le Camp Nou a organisé des concerts mettant en vedette des artistes de renom tels que U2, Bruce Springsteen et Beyoncé.

Suite à sa récente rénovation, sa capacité d'accueil devrait passer à 105 000 places, ce qui en fera à nouveau le plus grand stade d'Europe en termes de capacité d'accueil et le troisième plus grand stade de football au monde.