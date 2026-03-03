Chelsea a terminé la saison dernière en beauté. Alors que la saison 2025-26 de Premier League entre dans ses derniers mois décisifs, Chelsea reste l'un des clubs les plus prisés du football mondial.

Sous la houlette de Liam Rosenior, les Blues abordent un calendrier printanier riche en enjeux, avec notamment l'objectif de terminer parmi les quatre premiers et de revenir en phase finale de l'UEFA Champions League.

Après le succès européen de la saison dernière, l'ambiance à Stamford Bridge est à son comble, les fans affluant pour voir une équipe remaniée avec des joueurs tels qu'Estêvão, João Pedro et Cole Palmer.

Comment obtenir des billets pour voir Chelsea en action la saison prochaine, alors que le club part en quête de gloire sur les fronts national et européen ? Laissez GOAL vous présenter les différentes options qui s'offrent à vous pour voir les Blues jouer en direct pendant la saison 2025/26.

Prochains matchs et billets pour Chelsea 2026

Date et heure (GMT) Calendrier Compétition Billets Mercredi 4 mars, 20h00 à Aston Villa (A) Premier League Billets Samedi 7 mars, 17h45 à Wrexham (A) 5e tour de la FA Cup Billets 10/11 mars, 20h00 À déterminer (match aller) Ligue des champions, huitièmes de finale Billets Samedi 14 mars, 17h30 contre Newcastle United (domicile) Premier League Billets 17/18 mars, 20h00 À déterminer (match retour) Ligue des champions, huitièmes de finale Billets Samedi 21 mars, 17h30 à Everton (A) Premier League Billets Samedi 11 avril, à confirmer contre Manchester City (domicile) Premier League Billets Samedi 18 avril, à confirmer contre Manchester United (domicile) Premier League Billets Samedi 2 mai, à confirmer contre Nottingham Forest (domicile) Premier League Billets Samedi 9 mai, à confirmer à Liverpool (A) Premier League Billets Dimanche 17 mai, à confirmer contre Tottenham Hotspur (domicile) Premier League (derby) Billets Dimanche 24 mai, 16h00 à Sunderland (A) Premier League (dernière journée) Billets

Comment acheter des billets pour Chelsea 2026 ?

Il existe plusieurs options pour acheter des billets pour les matchs de Chelsea, allant des pass individuels aux abonnements saisonniers, en passant par des formules d'hospitalité supplémentaires.

Vous pouvez généralement les acheter via le portail officiel du club, accessible depuis son site web.

Les clubs de football britanniques ont tendance à attribuer les billets en trois étapes.

D'abord aux détenteurs d'abonnements saisonniers Ensuite, aux membres du club, qui sont souvent classés en fonction des points de fidélité accumulés lors de leurs achats précédents Et enfin au grand public pendant la période de « vente générale ».

Bien que le portail officiel soit le moyen le plus sûr pour les supporters d'acheter des billets pour Chelsea, ceux qui souhaitent assister à un match peuvent envisager de se tourner vers des sites secondaires tels que StubHub afin de s'assurer une place.

Combien coûtent les billets pour Chelsea 2025/26 ?

Chelsea classe ses matchs en fonction de la demande et de leur statut, de la catégorie AA à la catégorie G. Les prix indiqués ci-dessous correspondent aux matchs de catégorie AA, qui sont les matchs les plus prisés disputés par Chelsea.

Les supporters adultes de Chelsea qui cherchent une place à Stamford Bridge pour un seul match auront du mal à trouver des billets à moins de 40 £ (les places avec vue restreinte coûtent généralement moins de 30 £). Ce prix peut augmenter en fonction de facteurs tels que l'emplacement du siège, le match, la date et l'adversaire.

Le prix d'une même place peut varier d'un match à l'autre, et la forte demande pour les billets Chelsea signifie généralement que la plupart des options sont épuisées avant même que les fans aient pu les consulter. Consultez régulièrement le portail officiel du club pour obtenir des informations supplémentaires sur la disponibilité et les prix.

Zone Adultes Plus de 65 ans Junior Jeune adulte Est supérieur 78,00 £ 39,00 39,00 59,00 Est inférieur 52,00 26,00 26,00 39,00 Partie inférieure ouest 78,00 N/A N/A N/A Matthew Harding Supérieur 71,00 N/A N/A N/A Matthew Harding Bas 66,00 N/A N/A 49,50 Shed Supérieur 71,00 N/A N/A N/A Banc inférieur 66,00 N/A N/A 49,50 Vue restreinte Est Supérieur 52,00 N/A N/A N/A Vue restreinte MH inférieure 27,00 N/A N/A N/A

Comment obtenir des abonnements pour Chelsea ?

Un abonnement est le seul moyen de vous assurer d'être présent à Stamford Bridge pour tous les matchs à domicile de Chelsea en Premier League pendant la saison 2025/26. Il garantit à son détenteur une place réservée dans les tribunes pour tous les matchs passionnants du championnat. Les abonnements pour adultes coûtent environ 700 £ et plus, avec des réductions pour les seniors et les juniors.

La demande d'abonnements à Stamford Bridge dépasse toutefois largement l'offre, ce qui les rend extrêmement difficiles à obtenir. Il n'est pas exagéré de dire qu'ils valent leur pesant d'or.

Pour pouvoir demander un abonnement saisonnier au Chelsea FC, vous devez être membre du club. Ensuite, il vous faudra beaucoup de persévérance et beaucoup de chance.

Il n'y a pas de liste d'attente pour les abonnements saisonniers ; à la place, le Chelsea FC utilise un système de points de fidélité, qui exige des candidats qu'ils assistent à de nombreux matchs de football du CFC pendant la saison. Cependant, même si vous remplissez les conditions requises en matière de points, rien ne garantit que votre demande sera acceptée.

À l'heure actuelle, Chelsea compte environ 28 000 détenteurs d'abonnements saisonniers, ce qui représente une part importante de la capacité de 40 341 places du stade Stamford Bridge. La grande majorité des détenteurs actuels renouvellent leur abonnement avant chaque saison. Avec plus de 100 000 membres, la concurrence est intense pour les quelque 5 000 billets restants disponibles pour les membres à chaque match. Par conséquent, seul un petit pourcentage de fans accumule suffisamment de points pour demander un abonnement.

Comment obtenir des billets et des forfaits VIP pour Chelsea ?

Pour vivre une expérience luxueuse lors d'un match à Stamford Bridge, pourquoi ne pas franchir le pas et profiter de l'une des options d'hospitalité du club ?

Avec un large choix de forfaits, allant d'un buffet décontracté avec votre place assise à l'intimité d'une loge privée, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Vous n'avez pas besoin de planifier votre séjour des mois à l'avance, car les options d'hospitalité peuvent être réservées à la dernière minute si elles sont encore disponibles. Cela vous permet de vous offrir un voyage surprise de dernière minute à Stamford Bridge pour une expérience luxueuse si vous le souhaitez.

N'oubliez pas, cependant, que les matchs les plus populaires risquent d'être rapidement complets. Le moyen le plus simple de vous assurer une place est de consulter régulièrement la section « Hospitality » du site web du club afin de connaître les différentes options qui s'offrent à vous.

Où séjourner près de Stamford Bridge

Il existe plusieurs hôtels où les visiteurs peuvent séjourner à proximité de Stamford Bridge et dans toute la région de Londres.

La carte interactive ci-dessous montre les possibilités d'hébergement à proximité immédiate du stade, mais le réseau de transports publics de la ville offre des options faciles pour se déplacer si vous souhaitez vous éloigner.

Histoire de Stamford Bridge

Stamford Bridge est un stade de football situé à Fulham, dans l'ouest de Londres, et il est le siège du club de Premier League Chelsea depuis 1905.

Avec une capacité de 40 341 places, c'est le 11e plus grand stade de football d'Angleterre. Il a subi d'importantes transformations au fil des ans, la dernière en date remontant aux années 1990, lorsqu'il a été rénové pour devenir un stade moderne entièrement équipé de sièges.

Stamford Bridge a également accueilli de nombreux autres sports au fil des ans, notamment le cricket, le rugby à XV, le rugby à XIII, le speedway, les courses de lévriers, le baseball et le football américain.