Comment acheter des billets pour Al-Shabab 2025/26 : prix de la ROSHN Saudi League, prochains matchs et plus encore

La Saudi Pro League est devenue une puissance mondiale du football, et Al-Shabab FC est au cœur de cette évolution. Souvent surnommé les « Lions blancs », ce géant basé à Riyad est la plus ancienne institution sportive de la capitale et continue d'exercer une influence considérable sur le football professionnel.

Pour les fans qui souhaitent assister à une véritable leçon de football tactique, Al-Shabab offre une expérience unique. Réputé pour son palmarès exceptionnel, notamment en tant que premier club à avoir remporté trois titres de champion consécutifs, le club se caractérise par son talent technique et une base de fans fidèles et profondément enracinés.

Assister à un match à domicile à la SHG Arena offre une atmosphère intime et de classe mondiale. La conception du stade garantit que chaque siège donne l'impression d'être au premier rang, vous plaçant ainsi au cœur de l'action. Qu'il s'agisse d'un derby de Riyad à enjeux élevés ou d'un match de championnat standard, l'énergie des fidèles supporters en noir et blanc est inégalée.

Prochains matchs d'Al-Shabab en 2026

Date et heure (KSA) Calendrier Billets 7 mars 2026 - 23 h Al Ettifaq vs Al Shabab Billets 14 mars 2026 - 23 h Al Shabab vs Al Okhdood Billets 5 avril 2026 - 22 h Al Riyadh vs Al Shabab Billets 10 avril 2026 - 22 h Al Shabab vs Al Ittihad Billets 23 avril 2026 - 22 h Al Qadsiah vs Al Shabab Billets 28 avril 2026 - 22 h Al Shabab vs Al Fateh Billets 2 mai 2026 - 22 h Al Shabab vs Al Taawoun Billets 7 mai 2026 - 22 h Neom SC vs Al Shabab Billets 13 mai 2026 - 22 h Al Shabab vs Al Nassr Billets 21 mai 2026 - 22 h Al Najma vs Al Shabab Billets

Comment acheter des billets pour Al-Shabab 2025/26 ?

Pour être sûr de pouvoir assister aux matchs des White Lions à la SHG Arena, il suffit de suivre une procédure numérique simplifiée, principalement gérée via le portail officiel de billetterie d'Al-Shabab.

Alors que les billets pour les matchs de championnat standard sont généralement mis en vente 10 à 14 jours avant le coup d'envoi, les événements très prisés comme le derby de Riyad nécessitent souvent une planification et un achat anticipés pour éviter les ruptures de stock rapides.

Vous pouvez également trouver des billets pour Al-Shabab sur des plateformes secondaires telles que StubHub, où les billets pour les matchs, y compris le prochain affrontement contre Al-Nassr, sont disponibles à partir d'environ 35 SAR.

Combien coûtent les billets pour Al-Shabab ?

Les prix sont conçus pour satisfaire tous les fans, avec des places standard à la SHG Arena allant de 30 à 100 SAR, tandis que les places premium sont généralement comprises entre 250 et 500 SAR. Pour ceux qui recherchent une hospitalité gastronomique et les meilleures vues du stade, les salons VIP et Silver Lounge sont disponibles à partir de 1 200 SAR.

Si les allocations officielles sur Webook sont épuisées, des plateformes secondaires vérifiées telles que StubHub constituent une solution de repli fiable, avec des prix d'entrée pour les grands jours de match commençant généralement autour de 55 SAR.

Que peut-on attendre d'Al-Shabab en 2026 ?

Fondé en 1947, Al-Shabab FC est le plus ancien club sportif de Riyad et un pilier incontournable de l'histoire du football national. Six fois champion de la Saudi Pro League et premier vainqueur de trois titres consécutifs en Premier League, les « Lions blancs » incarnent l'esprit de résilience et de compétition de la capitale et s'imposent depuis longtemps comme une force dominante dans les compétitions nationales et régionales.

Au cours de la saison 2025/26, Al-Shabab poursuit son ambitieuse évolution sous la direction d'Imanol Alguacil. Le club a considérablement renforcé son effectif, alliant l'expérience de classe mondiale de l'icône belge Yannick Carrasco et du légendaire attaquant Abderrazak Hamdallah à des recrues de haut niveau telles que Yacine Adli, Josh Brownhill et Wesley Hoedt. Cette équipe tactique est conçue pour défier les « Big Four » dans toutes les compétitions majeures, dans le but de ramener le titre de champion dans le quartier d'Al-Sahafa et d'assurer son statut dans la Ligue des champions des clubs du Golfe.

Histoire du SHG Arena

Le SHG Arena, anciennement connu sous le nom de Prince Khalid bin Sultan Stadium, est bien plus qu'un simple terrain de football moderne ; c'est un symbole de la transformation d'Al-Shabab et de l'avenir des stades « boutique » en Arabie saoudite.

Ce stade « boutique » d'une capacité de 15 000 places est le cœur tactique du paysage sportif de Riyad. Sa conception rectangulaire, spécialement adaptée au football, a été pensée pour supprimer la piste d'athlétisme et rapprocher les supporters de l'action, afin que chaque chant du « White Den » résonne directement sur le terrain. Idéalement situé dans le quartier nord d'Al-Sahafa, près de la station de métro Dr. Sulaiman Al-Habib, le stade offre une expérience haut de gamme les jours de match, avec des loges VIP modernisées, un toit à membrane commun pour plus de confort et le siège officiel du club sur place.