Comment acheter des billets pour Al-Riyadh 2025/26 : prix de la Saudi Pro League, calendrier des prochains matchs et plus encore

La Saudi Pro League a considérablement gagné en importance au niveau mondial au cours des dernières saisons, grâce à l'arrivée de certaines des plus grandes stars du football mondial au Moyen-Orient. Parmi les clubs qui s'affrontent dans cette division d'élite figure Al-Riyadh, l'une des quatre équipes de la capitale saoudienne, Riyad, qui se bat au sommet du football saoudien.

Bien qu'il ne soit pas aussi titré que certains de ses rivaux locaux, Al-Riyadh a une riche histoire qui remonte à sa fondation en 1953 et dispute actuellement ses matchs à domicile dans la Saudi Pro League, démontrant ainsi sa progression parmi les meilleures équipes du royaume.

Laissez GOAL vous guider à travers tout ce que vous devez savoir sur l'achat de billets pour les matchs d'Al-Riyadh, y compris où les acheter et combien ils coûtent, afin que vous puissiez être présent en personne pour soutenir le club.

Prochains matchs d'Al-Riyadh 2026

Date et heure (KSA) Calendrier Billets 13 mars 2026 - 22 h Al-Riyadh vs Al-Ittihad Billets 5 avril 2026 - 22 h Al-Riyadh vs Al-Shabab Billets 9 avril 2026 - 22 h Al-Ettifaq vs Al-Riyadh Billets 24 avril 2026 - 20 h 10 Al-Hazem vs Al-Riyadh Billets 28 avril 2026 - 22 h Al-Riyadh vs Al-Qadsiah Billets 2 mai 2026 - 22 h Al-Fayha vs Al-Riyadh Billets 7 mai 2026 - 22 h Al-Riyadh vs Al-Fateh Billets 13 mai 2026 - 22 h Al-Taawoun vs Al-Riyadh Billets 21 mai 2026 - 22 h Al-Riyadh vs Al-Okhdood Billets

Comment acheter des billets pour Al-Riyadh 2025/26

Le moyen le plus fiable d'acheter des billets pour les matchs d'Al-Riyadh est de passer par le site officiel de la Saudi Pro League (SPL), où vous pouvez vous rendre dans la section « Fixture/Tickets » (Calendrier/Billets) sous l'onglet « Matches » (Matchs). Les billets sont également disponibles via le portail officiel du stade Prince Turki bin Abdul Aziz.

Les journées de championnat de la Saudi Pro League se déroulent généralement sur trois jours, du jeudi au samedi, en accord avec le week-end saoudien, et les billets sont généralement mis en vente quelques semaines avant chaque match.

Pour les rencontres très demandées, telles que le derby de la capitale ou d'autres matchs populaires impliquant Al-Riyadh, il est fortement recommandé d'acheter les billets dès leur mise en vente afin de s'assurer les meilleures places.

Il n'est pas nécessaire d'être membre du club pour acheter des billets pour un seul match, mais Al-Riyadh propose également différents forfaits d'adhésion, chacun offrant des avantages tels que l'accès prioritaire aux billets, du contenu exclusif et des avantages au stade.

Si les portails officiels de la ligue et du stade restent le moyen le plus sûr d'obtenir des billets, les supporters peuvent également consulter des plateformes secondaires fiables telles que StubHub, où les billets sont disponibles à partir d'environ 69 SAR, ce qui constitue une alternative pour les fans qui souhaitent assister aux matchs.

Combien coûtent les billets pour Al-Riyadh 2025/26 ?

Les prix des billets pour Al-Riyadh varient en fonction du match, de la catégorie de place et du niveau de demande.

Les options haut de gamme, telles que les loges VIP et les suites exécutives, sont plus coûteuses, tandis que les billets d'entrée générale constituent un moyen plus abordable d'assister aux matchs. Pour les grands matchs, les prix peuvent varier de 50 SAR à 1 500 SAR ou plus pour les places haut de gamme.

Les fans doivent consulter le site officiel de la SPL ou le portail du stade Prince Turki bin Abdul Aziz pour obtenir les dernières informations sur les billets, notamment leur disponibilité et leur prix.

Les billets sont également disponibles sur des plateformes secondaires de confiance telles que StubHub, à partir de 69 SAR, offrant ainsi une alternative aux supporters qui souhaitent s'assurer une place.

À quoi s'attendre de l'Al-Riyadh en 2025/26 ?

Fondé en 1953, Al-Riyadh SC est l'un des clubs historiques du football saoudien. Bien qu'il ne soit pas aussi titré que certains de ses rivaux de Riyad, il n'a cessé de gagner en importance dans la Saudi Pro League, rivalisant avec les meilleures équipes du pays et s'imposant comme un acteur incontournable sur la scène nationale.

Au cours des dernières saisons, Al-Riyadh a activement renforcé son effectif dans le but de remporter le championnat et de s'imposer dans l'élite. Le club continue d'attirer des joueurs de qualité, alliant talents locaux et recrues internationales de premier plan afin d'améliorer ses performances et sa visibilité sur la scène régionale.

Les supporters qui souhaitent voir Al-Riyadh en action au stade Prince Turki bin Abdul Aziz peuvent réserver leurs billets avant les prochains matchs, afin de ne pas manquer l'occasion d'assister à certains des matchs les plus passionnants du championnat.

Histoire du stade Prince Turki bin Abdul Aziz

Le stade Prince Turki bin Abdul Aziz est le terrain traditionnel de l'Al-Riyadh SC, situé à Riyad, en Arabie saoudite. Depuis son ouverture en 1988, ce stade occupe une place importante dans le paysage sportif de la ville, offrant aux supporters locaux un lieu où ils peuvent encourager leur équipe lors de matchs passionnants.

Le stade peut accueillir environ 15 000 spectateurs, ce qui en fait un lieu intimiste mais animé où les supporters peuvent se rapprocher de l'action. Sa conception compacte contribue à créer une atmosphère électrique les jours de match, en particulier lors des rencontres importantes de la Pro League.

Situé le long de la route Salah Ad Din Al Ayyubi, dans le quartier Al-Malaz de Riyad, le stade est facilement accessible pour les supporters locaux et joue un rôle central dans l'identité du club.

Bien qu'il soit plus petit que certaines des plus grandes arènes du royaume, le stade Prince Turki bin Abdul Aziz reste un lieu très apprécié des fidèles supporters d'Al-Riyadh, où se créent des moments mémorables de la ligue et où les supporters se réunissent pour soutenir leur équipe dans la Pro League saoudienne.