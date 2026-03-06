Comment acheter des billets pour Al-Khaleej 2025/26 : prix de la Saudi Pro League, calendrier des prochains matchs et plus encore

La plupart du temps, l'attention du football saoudien se concentre sur les trois grands clubs (Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Ittihad), qui se sont partagé le titre au cours des neuf dernières saisons. Cependant, pour profiter pleinement et apprécier tout ce que la plus grande ligue d'Asie a à offrir, il vaut la peine de s'intéresser à tous les clubs dela Saudi Pro League.

L'un des clubs qui semble en pleine ascension est Al-Khaleej, originaire de la ville de Saihat, dans la province orientale, bien qu'il dispute actuellement ses matchs à domicile au stade Prince Mohamed bin Fahd, dans la ville voisine de Dammam.

Laissez GOAL vous guider pour voir « Al-Danah » (Les Perles), avec toutes les informations sur les billets, y compris comment les acheter et combien ils coûtent.

Quand Al-Khaleej joue-t-il ?

Date et heure Rencontre Billets 6 mars 2026 - 23 h Al Khaleej vs Al Hazem Billets 14 mars 2026 - 23 h Al Khaleej vs Al Nassr FC Billets 3 avril 2026 - 20 h Al Kholood vs Al Khaleej Billets 11 avril 2026 - 19 h 40 Al Khaleej vs Al Hilal Billets 24 avril 2026 - 19 h 45 Al Fateh vs Al Khaleej Billets 28 avril 2026 - 22 h Al Khaleej vs Al Najma Billets 2 mai 2026 - 22 h Damac FC vs Al Khaleej Billets 7 mai 2026 - 22 h Al Khaleej vs Al Ettifaq Billets 13 mai 2026 - 22 h Al Akhdoud vs Al Khaleej Billets 21 mai 2026 - 22 h Al Khaleej vs Al Ahli Billets

Comment acheter des billets pour Al-Khaleej 2025/26

Pour acheter des billets pour les matchs d'Al-Khaleej, le moyen le plus sûr est de se rendre sur le site officiel de la ligue (SPL), où vous pouvez vous rendre dans la section « Fixture/Tickets » (Calendrier/Billets) sous l'onglet « Matches » (Matchs).

Les journées de la Saudi Pro League se déroulent généralement sur trois jours, la plupart du temps du jeudi au samedi, afin de coïncider avec le week-end saoudien (vendredi et samedi). Les billets sont généralement mis en vente quelques semaines avant chaque match.

Pour les matchs populaires, tels que ceux opposant Al-Khaleej à Al-Hilal ou Al-Nassr, ou ceux contre des rivaux locaux comme Al-Qadsiah ou Al-Ettifaq, il est conseillé d'acheter vos billets dès leur mise en vente afin d'éviter de passer à côté des places que vous souhaitez.

Si les portails officiels de la ligue ou du stade constituent le moyen le plus sûr pour les supporters d'obtenir des places pour les matchs d'Al-Khaleej, ceux qui souhaitent assister à une rencontre peuvent également se tourner vers des plateformes secondaires telles que StubHub pour acheter leurs billets.

Combien coûtent les billets pour Al-Khaleej 2025/26 ?

Le prix des billets pour Al-Khaleej varie en fonction du match, de la catégorie de place et de la demande.

Les places premium sont plus chères, tandis que les billets d'entrée générale offrent des options plus abordables. Les prix varient généralement entre 25 et 500 SAR, voire plus pour les matchs très médiatisés.

Consultez le site officiel de la ligue pour obtenir des informations supplémentaires sur les billets, notamment leur disponibilité et leurs prix.

Les billets sur les sites secondaires tels que StubHub sont actuellement disponibles à partir de 24 SAR.

À quoi s'attendre pour Al-Khaleej en 2025/26 ?

Al-Khaleej a passé plusieurs saisons dans la Saudi Pro League, mais le club est présent dans l'élite depuis sa promotion à l'issue de la saison 2021/22 de la Saudi First Division League.

Bien qu'il soit plus connu comme un club de handball couronné de succès, Al-Khaleej connaît actuellement sa plus longue série de victoires consécutives dans la première division saoudienne de football et cherche désormais à tirer parti de ses solides résultats des saisons précédentes. L'une de ses performances les plus mémorables remonte à novembre dernier, lorsqu'il a battu le champion en titre Al-Hilal 3-2 devant 17 150 spectateurs à Dammam. Étonnamment, il s'agissait de la première défaite d'Al-Hilal en Saudi Pro League depuis 550 jours.

La plupart des stars mondiales du football qui ont afflué en Arabie saoudite ces dernières saisons ont eu tendance à rejoindre les équipes les plus établies et les plus performantes, comme Neymar (Al-Hilal), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) et Moussa Diaby (Al-Ittihad).

Cependant, Al-Khaleej a récemment importé quelques joyaux. Les Pearls ont peut-être l'équipe la plus âgée de la Saudi Pro League, mais à 33 ans, le Norvégien Joshua King et le Grec Konstantinos Fortounis mettent tous deux leur grande expérience au service d'Al-Khaleej pour l'aider à remonter au classement. Les deux hommes ont marqué des buts décisifs cette saison, et Fortounis est également en tête du classement des passeurs de la ligue.

Il n'est pas surprenant qu'Al-Khaleej ait renforcé son contingent grec, Georgios Donis étant aux commandes depuis l'été dernier. Donis, qui est devenu dans les années 1990 le premier joueur grec à évoluer en Premier League anglaise, cherche désormais à consolider les bases solides qu'il a contribué à établir lors de sa première saison à la tête du club basé à Saihat.

Histoire du stade Prince Mohammed Bin Fahd

Le stade Prince Mohammed Bin Fahd est un complexe sportif polyvalent situé dans la ville côtière de Dammam, sur le golfe Persique, qui est la cinquième plus grande ville d'Arabie saoudite. Il est le terrain d'accueil des clubs de football saoudiens Al-Ettifaq et Al-Qadsiah depuis son ouverture en 1973, bien qu'Al-Ettifaq ait déménagé en 2023, suite à la construction de son nouveau stade (EGO Stadium). De plus, Al-Khaleej a utilisé le stade pour un grand nombre de ses matchs à domicile. La capacité du stade est de 26 000 places.

Le stade Prince Mohammed Bin Fahd est entouré d'une multitude d'installations et d'équipements, notamment : un terrain d'entraînement alternatif, une piste pour les compétitions d'athlétisme, un bâtiment VIP et ses annexes, une mosquée, ainsi que des jardins, des espaces extérieurs et des parkings.