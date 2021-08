"Comme un rêve" - L'enthousiasme de Pogba et De Gea pour Ronaldo

Le milieu de terrain et le gardien de United se félicitent du grand retour de Cristiano Ronaldo, lequel va aider l'équipe à atteindre les sommets.

Cristiano Ronaldo devrait être officiellement présenté comme joueur de Manchester United dans les prochains jours, une fois les derniers papiers réglés, et il partira ensuite en mission internationale avant de rejoindre ses coéquipiers à leur base d'entraînement de Carrington. Le transfert de l'attaquant vedette avait été annoncé vendredi après-midi et le vestiaire de United est forcément impatient de voir le quintuple vainqueur du Ballon d'Or rejoindre l'équipe entraînée par le norvégien Ole Gunnar Solskjaer.

Le gardien de but de United, David de Gea, a notamment confié son enthousiasme à Sky Sports. "C'est comme un rêve pour tous les fans de Manchester United, pour nous. J'espère qu'il pourra apporter quelque chose de spécial pour rendre l'équipe encore meilleure. C'est génial de l'avoir", s'est ainsi félicité l'Espagnol.

"Évidemment, quand il vient, le niveau monte"

Paul Pogba est allé dans le même sens. "Tout le monde sait ce qu'il apporte C'est déjà une légende dans ce club et il revient, donc évidemment c'est énorme pour nous, pour le club. Il va apporter son expérience, sa qualité et évidemment, quand il vient, le niveau monte. Nous sommes vraiment heureux qu'il vienne, mais le plus important aujourd'hui est la victoire, donc quand il viendra, nous garderons cette mentalité de victoire, et nous continuerons à gagner", a pour sa part déclaré le milieu de terrain.

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré qu'il espérait faire jouer Ronaldo "dès que possible", le prochain match de United à domicile étant programmé contre Newcastle le 11 septembre. Cristiano Ronaldo rejoindra le Portugal cette semaine pour trois matchs, dont le dernier en Azerbaïdjan le 7 septembre, ce qui lui laissera quelques jours.

Il n'est pas prévu de résilier le contrat d'Edinson Cavani malgré l'arrivée du Portugais, mais son transfert pourrait entraîner le départ de quelques autres joueurs. Amad Diallo devrait partir en prêt tandis que Solskjaer n'exclut pas non plus un prêt tardif pour Dan James. Il a déclaré, évasif : "Je ne vais pas discuter des joueurs individuels et des noms, il y a eu quelques demandes pour certains de nos joueurs et avec la signature de Cristiano, nous pourrions donner moins de temps de jeu à quelques-uns".