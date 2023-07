Comme Riolo, ce suiveur du PSG voit Mbappé rester !

L'hypothèse de voir Kylian Mbappé quitter le Paris Saint-Germain cet été a été écartée par certains suiveurs du club de la capitale.

La déclaration a fait l'effet d'une petite bombe, en début de semaine. Daniel Riolo a annoncé que Kylian Mbappé ne quitterait par le Paris Saint-Germain cet été. Une prédiction partagée par un autre observateur avisé du club de la capitale : Pierre Ménès. "Il y a un truc qui est sur c'est que Mbappé c'est très cher, il est encore sous contrat avec le PSG donc le PSG va réclamer une très grosse indemnité", a expliqué l'ancien chroniqueur du Canal Football Club sur sa chaîne Youtube.

Ménès doute de la capacité du Real à acheter Mbappé





"Mbappé, dans tous les cas, va demander une très grosse prime à la signature et un très gros salaire donc les clubs capables de réussir cette transaction il n'y en a pas tant que cela. Je ne suis pas certain que le Real ait cette latitude financière, je suis pas certains qu'Arsenal puisse le faire aussi. On est sur que Manchester United et City l'ont

", a continué Pierre Ménès, avant de donner son pronostic sur l'issue de ce dossier.





"Mais City a-t-il envie de Mbappé ? Mbappé a-t-il envie de jouer avec Haaland ? Haaland a-t-il envie de jouer avec Mbappé ? Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à une impasse dans ce dossier".