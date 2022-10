Combien de matches de suspension risque Samuel Gigot après son expulsion lors du Classique PSG – OM ?

Expulsé lors du Classique PSG – OM, Samuel Gigot risque plus que son match de suspension automatique.

Lors du Classique entre le PSG et l'OM, disputée le dimanche 16 octobre, Samuel Gigot a été expulsé à la 72e minute de jeu par l'arbitre de la rencontre, monsieur Clément Turpin.

Un carton rouge direct qui faisait suite à un très vilain tacle glissé sur Neymar. A 10 contre 11 et déjà mené 1-0, l'OM n'est pas parvenu à égaliser et s'est incliné.

L'OM ne compte pas faire appel de la suspension automatique

En écopant d'un carton rouge direct, Samuel Gigot sera automatiquement suspendu pour le prochain match de l'OM. Une absence qui tombe mal puisque les Olympiens recevront le Racing Club de Lens, le samedi 22 octobre (21h00) pour le choc de la 12e journée de Ligue 1. Les Sang et Or occupent en effet la troisième place avec 24 points juste devant l'OM et ses 23 points.

Selon nos confrères de La Provence, l'OM ne compte pas faire appel de la suspension automatique de Gigot, estimant que le geste de Samuel Gigot est difficile à défendre.

Samuel Gigot pourrait même être suspendu trois matches pour son tacle comme c'est déjà arrivé à d'autres joueurs pour le même geste cette saison : Téji Savanier lors de Montpellier-Auxerre ou encore Mario Lemina lors de Clermont-Nice.

La Commission de Discipline de la LFP se réunira le mercredi 19 octobre 2022 à 18h00 pour statuer sur la sanction à infliger à Samuel Gigot.