La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra en Amérique du Nord, répartie entre le Mexique et le Canada. Elle réunira certains des meilleurs joueurs de la planète, tous en lice pour le titre suprême de champions du monde.

Au total, 104 matchs sont programmés tout au long de la compétition, conséquence de l’élargissement du tournoi à 48 équipes.

GOAL vous présente ici tout ce que vous devez savoir sur la durée de chaque match, ainsi que sur la mi-temps, les pauses hydratation, les prolongations, les tirs au but et bien plus encore.

Combien de temps dure un match de la Coupe du monde de la FIFA ?

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La compétition débute par une phase de groupes : douze poules de quatre équipes s’affrontent en matches de 90 minutes, répartis en deux mi-temps de 45 minutes. La mi-temps dure 15 minutes et permet à chaque formation de regagner les vestiaires accompagnée de son staff technique.

Les arrêts de jeu pour blessure ou autres interruptions font l’objet d’un temps additionnel, dit « temps de blessure », qui est indiqué par l’arbitre et ajouté à la fin de chaque mi-temps.

Les arbitres assistants indiquent la durée du temps additionnel en brandissant un panneau visible par tous.

Que se passe-t-il pendant les prolongations ?

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Une fois la phase de groupes de la Coupe du monde achevée, la compétition bascule dans une phase à élimination directe au format légèrement différent. Les rencontres durent toujours 90 minutes, mais, en cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, une prolongation de deux fois quinze minutes est disputée.

Les équipes disputent alors 30 minutes de prolongation, divisées en deux mi-temps de 15 minutes. La pause entre ces deux périodes est très brève : juste le temps de s’hydrater et de changer de camp.

Si les équipes sont toujours à égalité au terme de ces 30 minutes supplémentaires, la rencontre se poursuit par une séance de tirs au but afin de désigner le vainqueur.

Quel a été le match le plus long de l’histoire de la Coupe du monde de la FIFA ?

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Le match le plus long de l’histoire de la Coupe du monde (90 minutes) est celui ayant opposé l’Angleterre à l’Iran, durant 117 minutes lors de l’édition 2022 au Qatar.

Les Three Lions l’ont emporté 6-2, grâce à 14 min 08 s d’arrêt de jeu en première période et 13 min 08 s en seconde.

Ces 24 minutes d’arrêt de jeu font de cette rencontre le détenteur du record Guinness du monde du temps additionnel le plus long dans un match de Coupe du monde de la FIFA.

En phase à élimination directe, les prolongations et la séance de tirs au but entrent en jeu. La demi-finale 1982 entre l’Allemagne de l’Ouest et la France a nécessité 12 tirs au but, record égalé lors des quarts de finale 1994 entre la Suède et la Roumanie, avec une qualification suédoise.

Qu’est-ce que les temps de repos pour hydratation et pourquoi ont-ils été introduits ?

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La Coupe du monde de la FIFA 2026 instaurera des « pauses d’hydratation » (ou « pauses rafraîchissantes ») de trois minutes dans chaque mi-temps.

Chaque mi-temps comportera une pause hydratation de trois minutes, destinée à « donner la priorité au bien-être des joueurs » et appliquée quel que soit le temps afin de « garantir des conditions équitables pour toutes les équipes, dans tous les matchs ».

Cette décision fait suite aux préoccupations liées aux températures élevées et au bien-être des joueurs durant le tournoi estival ; l’arbitre interrompra ainsi la rencontre après 22 minutes afin de permettre aux joueurs de s’hydrater.

Manolo Zubiria, directeur du tournoi, a détaillé le dispositif.

« Quel que soit le lieu, la présence d’un toit ou la température, chaque match comportera une pause hydratation de trois minutes. Elle s’étendra de sifflet à sifflet, pour une durée totale de trois minutes, dans les deux mi-temps », précise-t-il. « Si une blessure ou tout autre arrêt de jeu survient aux 20e ou 21e minute et se prolonge, la situation sera gérée en concertation avec l’arbitre », précise-t-il.

Y a-t-il des pauses publicitaires pendant les matchs de football ?

Jusqu’ici réservées aux périodes d’avant-match, de mi-temps et d’après-match, les publicités télévisées seront désormais autorisées pendant les rencontres de la Coupe du monde, la FIFA ayant donné son feu vert à leur diffusion durant ces pauses rafraîchissement.

Les diffuseurs doivent attendre 20 secondes après le coup de sifflet annonçant la pause pour lancer les publicités et reprendre la retransmission au moins 30 secondes avant la reprise du jeu.

Les diffuseurs pourront opter pour un écran partagé ou un écran plein durant ces pauses : le premier format ne permettra que les spots des partenaires officiels de la FIFA, tandis que le second autorisera toutes les publicités.

Les matchs de la Coupe du monde 2026 seront divisés en quatre quarts-temps, comme dans les sports américains. Les grandes ligues US (NFL, NBA, WNBA) utilisent déjà ce format et insèrent des pauses publicitaires pendant les temps morts.

Mais le football dispose-t-il de temps morts ?

Or, le football n’a jamais eu recours aux temps morts : on ajoute plutôt du temps à la fin de chaque mi-temps pour compenser les interruptions liées aux blessures, aux remplacements ou aux retards.

Toutefois, l’instauration de pauses rafraîchissement lors de la Coupe du monde 2026 scindera de fait les rencontres en quatre quarts-temps et pourra être perçue comme une forme de temps mort.