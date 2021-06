Coman veut quitter le Bayern

L’attaquant international français Kingsley Coman est déterminé à quitter son club du Bayern cet été.

L’idylle entre Kingsley Coman et le Bayern Munich semble toucher à sa fin. L’attaquant des Bleus aurait pris la décision de quitter la formation bavaroise cet été. L’information a été révélée par Sky Allemagne ce samedi.

La décision de l’ancien parisien serait motivée par plusieurs raisons. La première est qu’il est mécontent des conditions salariales qui lui ont été proposées dans le dernier bail. Les responsables munichois lui offrent 12M€ mais il en veut plus. Il veut être à la hauteur des joueurs les mieux payés de l’équipe.

Coman frustré par son statut au Bayern

L’autre raison pour laquelle Coman pense changer d’air c’est qu’il n’a pas digéré le fait que le numéro 10 lui ait échappé suite au départ d’Arjen Robben. Il lorgnait sur ce numéro, mais la direction l’a offert à Philippe Coutinho, puis à Leroy Sané. Le Français y a vu le signe d’un manque de reconnaissance.

L'article continue ci-dessous

Sané est un concurrent direct de Coman et ce dernier goûte modérément au fait que l’international allemand soit plus utilisé que lui. Il estime avoir gagné le droit d’être mieux considéré au vu des services rendus au club et notamment le but qu’il a inscrit en finale de la Ligue des Champions 2019/2020 contre le PSG.

Ce samedi, dans L’Equipe, le joueur aux 30 sélections a d’ailleurs confié que les titres qu’il a conquis avec le Bayern n’avaient pas tous la même importance car il y en a auxquels il a très peu contribué.

Un départ de Coman, cela pourrait arranger le Bayern. Le club champion d’Allemagne cherche à faire des économies en ce moment, et éviter des dépenses folles. La tendance serait donc plutôt à une séparation dès cet été. L’international français a toujours des touches avec Manchester United, qui le voulait l’été dernier.