Colina répond aux critiques de Trump

La Commission des arbitres de la FIFA a réitéré son soutien inconditionnel à l’arbitre brésilien Rafael Klaus, après que le président américain Donald Trump l’a qualifié de « douteux » suite au carton rouge infligé à l’attaquant américain Folarin Balogun lors de la Coupe du monde 2026.

Ces propos interviennent après que le président américain est intervenu dans le dossier de la suspension de Balogun, contribuant à l’annulation de la sanction d’un match et permettant ainsi à l’attaquant de prendre part au huitième de finale face à la Belgique.

Klaus avait expulsé le joueur à la suite d’un tacle sur Tarik Maharmovich, défenseur de la Bosnie-Herzégovine, après consultation de l’arbitrage vidéo, avant que la sanction ne soit par la suite annulée.

Trump a estimé que l’action « ne méritait pas d’être sanctionnée », ajoutant : « Les deux joueurs couraient à pleine vitesse et se sont percutés ; on ne peut pas poser délibérément son pied sur celui d’un autre dans une telle situation. »

Il a ajouté : « Cette décision soulève quelques doutes. Si vous regardez son historique… Je ne veux pas susciter la polémique, mais cela soulève des doutes. »

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Colina réagit

Le président de la commission des arbitres de la FIFA, l’Italien Pierluigi Collina, a publié un communiqué officiel pour défendre l’arbitre brésilien et réaffirmer la confiance de l’instance internationale.

Le site Sport Bible a rapporté les propos de Collina : « La FIFA reconnaît Rafael Claus comme l’un des meilleurs arbitres professionnels au monde et comme un membre important de l’équipe d’arbitrage de la Coupe du monde. Tout au long de sa carrière, il a fait preuve d’un professionnalisme et d’une intégrité irréprochables. »

Il a ajouté : « Klaus participe à la Coupe du monde pour la deuxième fois, après avoir arbitré des matchs lors de l’édition de Qatar 2022. C’est un arbitre très expérimenté et largement respecté, et nous continuons à lui accorder toute notre confiance en tant qu’arbitre du tournoi. »

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Cette polémique survient alors que Collina a joué un rôle de premier plan tout au long du tournoi, après avoir contribué à la mise en œuvre de nouvelles règles d’arbitrage visant à limiter les simulations de blessures et les pertes de temps, même si certaines décisions arbitrales ont suscité la polémique en raison de lacunes dans l’application du règlement.

D’autres prestations arbitrales ont aussi été critiquées, notamment lors de Paraguay-France. L’ancien gardien anglais et analyste de la BBC Joe Hart a souligné que des expulsions évidentes n’avaient pas été prononcées.

Malgré le retour de Balugon, dont la suspension a été levée, les États-Unis ont été éliminés 4-1 par la Belgique mardi, concluant prématurément leur parcours au Mondial 2026.

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