Cole Palmer connaît-il vraiment une mauvaise saison avec Chelsea ? La vérité tactique derrière sa forme

Palmer est vraiment l'un de mes joueurs préférés, le genre de joueur pour lequel je paierais pour aller le voir jouer. Son style de jeu est tellement divertissant. À l'été 2023, alors que Chelsea dépensait sans compter pour recruter de jeunes talents, le club a signé Palmer, qui évoluait à Manchester City, le jour de la clôture du mercato, pour 40 millions de livres sterling. À l'époque, je ne le connaissais pas très bien et je trouvais ce montant un peu élevé. Mais à la fin de la saison, Palmer faisait la une de tous les journaux, véritable nouvelle perle rare.

Après un début difficile à l'Euro, il s'est illustré en demi-finale en offrant une passe décisive à Watkins, puis en marquant en finale contre l'Espagne. Il a débuté la saison 2024-25 avec des performances exceptionnelles semaine après semaine. En termes de FPL, il a commencé la saison 2023-24 à 5 millions de livres sterling et a débuté la saison 2024-25 à 10,5 millions de livres sterling, soit une augmentation record de 5,5 millions de livres sterling, dépassant la précédente augmentation de 5 millions de livres sterling d'Andy Carroll.

Bien que sa saison 2024-25 ait ralenti vers la fin, il a brillé lors de la finale de la Ligue Europa Conférence et a illuminé la finale de la Coupe du monde contre le PSG. Malheureusement, la saison 2025-26 a été marquée par des blessures, ce qui a nécessité une gestion prudente pour éviter qu'il ne devienne sujet aux blessures. Son jeu semble également avoir évolué, ce qui était déjà perceptible lors des grands matchs de la saison dernière, mais qui est désormais plus visible.

Si l'on examine ses performances, il est vrai que les chiffres de Palmer ont baissé en 2025-2026. Mais cela signifie-t-il vraiment qu'il connaît une mauvaise saison, ou s'agit-il plutôt de blessures, de changements de rôle et d'adaptation ? Que disent les données ?

Saison 2024-25 : quantité, qualité et maximisation du potentiel

L'année dernière, certains ont qualifié la saison de Palmer de décevante ; en réalité, il s'agissait plutôt d'une baisse de forme. Il lui a fallu du temps pour s'imposer pleinement, mais il a tout de même tenu ses promesses. Il a terminé la saison de Premier League avec 15 buts (dont 4 sur penalty) et 8 passes décisives, des chiffres qui soutiennent la comparaison avec ceux des meilleurs joueurs, y compris les lauréats du titre de joueur de l'année de la PFA, même dans une saison largement considérée comme « décevante » pour Chelsea. Son déclin entre janvier et avril mérite d'être examiné de plus près, mais cela ne change pas la donne : sur l'ensemble de la saison, Palmer a allié quantité et qualité, et le dispositif mis en place lui a permis de maximiser son potentiel.

Pour comprendre ce profil, j'ai examiné ses tirs en jeu ouvert et son implication dans les actions qui ont conduit à des occasions à xG élevé (xG ≥ 0,1). Voici ce qui en ressort.

Tirs en jeu ouvert et participations aux tirs de Palmer pendant la saison 2024-25.

En jeu ouvert uniquement (hors penalties), Palmer a tiré 121 fois, marquant 11 buts sur 11,56 xG, ce qui correspond à la qualité des occasions qu'il a eues. Il a également enregistré 8 passes décisives et 82 passes clés, soulignant son double rôle de finisseur et de créateur. Au-delà de son rendement direct, il a participé à la construction de 28 tirs distincts à xG élevé, avec 168 participations en chaîne au cours de la saison, soit environ 4,4 par match. Ce mélange de volume et de menace dans les zones centrales est ce que l'on appelle « maximiser son potentiel » dans les données.

Le jeu de position d'Enzo Maresca a placé Palmer dans des positions centrales favorables et a maximisé ses occasions de tir, un effet clair du système. Palmer a trouvé et exploité les espaces et a contribué à la fois par des passes décisives et des passes clés. Nicolas Jackson a joué un rôle important à ses côtés, attirant les défenseurs et offrant un jeu de liaison malgré quelques imperfections ; certaines analyses soutiennent que Palmer a manqué ce profil cette saison aux côtés de différents types d'attaquants tels que João Pedro (un faux numéro 9) et Delap (plutôt un buteur).

La saison dernière a donc été marquée par la quantité et la qualité : un volume élevé dans les bonnes zones et un système qui a tiré le meilleur de lui. La carte xG montre où cette menace était concentrée.

Carte xG de Palmer pour les tirs en jeu ouvert pendant la saison 2024-25.

Comme prévu, le système a canalisé ses tirs vers des zones centrales à forte valeur ajoutée. Certaines tentatives étaient ambitieuses, mais dans l'ensemble, cette configuration a permis à Palmer de jouer sur ses points forts. Le système de Maresca a clairement maximisé son potentiel.

Ainsi, lorsque nous nous tournons vers cette saison, la question n'est pas de savoir si Palmer a perdu son niveau, mais si Chelsea continue de lui offrir le même volume et la même variété d'occasions et si son rôle dans ces occasions est resté le même.

Saison 2025-26 : moins d'occasions de marquer, plus d'implication dans la construction du jeu

Après une longue saison qui s'est prolongée jusqu'à la mi-juillet, une nouvelle campagne de Premier League qui a débuté à la mi-août, des matchs tous les trois jours, des blessures récurrentes, un changement d'entraîneur et des exigences tactiques en constante évolution, il est compréhensible que reproduire la forme de la saison dernière soit extrêmement difficile. L'équipe médicale de Chelsea devra gérer Palmer avec prudence, car un joueur de sa qualité ne peut pas voir sa carrière compromise par des blessures.

Jusqu'à présent cette saison, Palmer n'a disputé que 15 matchs sur 28 journées, marquant 3 buts sans penalty et enregistrant 1 passe décisive. À première vue, ces chiffres pourraient inquiéter certains et être qualifiés de saison décevante, mais un examen plus approfondi révèle une réalité différente.

La principale différence cette saison réside dans la quantité. Ses tirs sont plus dispersés et moins réguliers que la saison dernière. Il contribue également davantage loin du but, notamment avec des passes décisives depuis la ligne médiane. Palmer a été impliqué dans 641 actions à haut xG jusqu'à présent, contre 125 tirs à haut xG (22,2 par match) la saison dernière, ce qui montre une augmentation significative de sa participation dans la construction du jeu.

Cela suggère que son rôle a évolué. Le jeu de position introduit par Maresca, qui vise à maintenir la structure et à envoyer le ballon dans les zones dangereuses, profite toujours à Palmer, mais sous la houlette du nouveau manager Liam Rosenior, il assume davantage de responsabilités dans la construction du jeu. Il s'implique davantage dans l'orchestration du jeu plutôt que dans sa finalisation.

La différence est claire : il est moins souvent alimenté dans les zones centrales à haut risque, ce qui se traduit par moins d'occasions de finition de haute qualité. Le schéma de tir central reste similaire, mais le rendement global de Palmer dépend désormais davantage de sa capacité à recevoir le ballon dans des positions dangereuses. Nous assistons peut-être à l'émergence d'un « Palmer v2 » : une version plus dynamique, légèrement chaotique, étroitement marquée par ses adversaires en raison de sa réputation. Il pourrait également s'agir d'un simple passage à vide, et il se peut qu'il s'adapte au fur et à mesure que la saison avance. Une chose est sûre : la qualité est toujours là, et avec le ballon plus souvent dans les zones dangereuses, Palmer a le potentiel pour devenir encore plus incontournable.

Conclusion : même profil de menace, environnement différent

Comparaison des cartes xG de Palmer de la saison dernière avec celles de la saison actuelle

Mises côte à côte, les comparaisons xG résument la situation en un seul coup d'œil. En 2024-2025 (à gauche), la menace Palmer se répartit sur plusieurs zones à l'intérieur de la surface : la ligne centrale est très active, mais il y a également un xG important de chaque côté de la surface de réparation et au niveau du point de penalty. C'est ce qu'on appelle le volume et la variété : plusieurs zones à l'intérieur de la surface s'illuminent parce que Chelsea l'a trouvé à plusieurs reprises à ces endroits.

En 2025-2026 (à droite), la carte ne s'effondre pas, elle se rétrécit. Les cellules xG les plus élevées se trouvent toujours aux bons endroits, près du but et au centre de la surface, mais beaucoup moins de zones sont actives et les totaux dans chacune d'elles sont plus faibles. Combiné à la carte des tirs et aux données de la chaîne, le schéma est clair : Palmer touche le ballon plus souvent dans la construction des occasions importantes, mais il est moins souvent alimenté en tant que tireur effectif dans ces zones.

La question n'est donc pas de savoir si Palmer a régressé, mais si Chelsea peut reconstruire autour de lui le volume et la variété que le système de Maresca lui offrait. Si le Chelsea de Rosenior parvient à transformer la forte implication de Palmer dans les chaînes à xG élevé en occasions de marquer répétées dans ces zones centrales, les buts et les passes décisives devraient suivre le xG, comme ce fut le cas la saison dernière.

